पत्रकारितेच्या इतिहासातील ‘ब्लॅक वेनस्डे’! 300 पत्रकारांना घरचा रस्ता दाखवल्यानंतर CEOचा राजीनामा; Washington Postमध्ये धुमाकूळ

वॉशिंग्टन पोस्टचे सीईओ विल लुईस यांनी मोठ्या प्रमाणात झालेल्या कपातीनंतर राजीनामा दिला आहे ज्यामुळे ३०० हून अधिक पत्रकार बेरोजगार झाले आहेत, कमी होत चाललेले प्रेक्षकवर्ग आणि निधीचा अभाव यामुळे.

Updated On: Feb 08, 2026 | 01:19 PM
वॉशिंग्टन पोस्टच्या ३०० पत्रकारांना गमवावी लागली नोकरी; सीईओ विल लुईस यांनी घेतला मोठा निर्णय

  • पत्रकारितेचा ‘काळा दिवस’
  • सीईओंचा राजीनामा
  • जेफ बेझोस यांच्यावर टीका

Washington Post layoffs February 2026 : जगातील सर्वात प्रतिष्ठित वृत्तपत्रांपैकी एक असलेल्या ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ (The Washington Post) मध्ये सध्या प्रचंड खळबळ माजली आहे. गेल्या काही दिवसांत या वृत्तपत्राने अशा काही घडामोडी पाहिल्या आहेत, ज्यांनी संपूर्ण जागतिक मीडिया उद्योगाला हादरवून सोडले आहे. वृत्तपत्राचे सीईओ विल लुईस (Will Lewis) यांनी शनिवारी ७ फेब्रुवारी रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. विशेष म्हणजे, हा राजीनामा अशा वेळी आला आहे जेव्हा अवघ्या तीन दिवसांपूर्वी लुईस यांनी ३०० हून अधिक पत्रकारांना कामावरून काढून टाकण्याचा ऐतिहासिक आणि वादग्रस्त निर्णय घेतला होता.

३०० पत्रकारांची कपात: एक ‘ब्लडबाथ’

बुधवार, ४ फेब्रुवारी २०२६ हा दिवस वॉशिंग्टन पोस्टच्या इतिहासातील सर्वात दुःखद दिवस ठरला. वृत्तपत्राच्या व्यवस्थापनाने एका झटक्यात ३० टक्के कर्मचारी कपात जाहीर केली. यामध्ये केवळ नवखे कर्मचारीच नाहीत, तर अनेक दशकांपासून काम करणारे आंतरराष्ट्रीय वार्ताहर, संपादकीय फळी आणि क्रीडा विभागातील दिग्गजांचा समावेश आहे. माजी कार्यकारी संपादक मार्टी बॅरन यांनी या घटनेचे वर्णन “वृत्तपत्राच्या इतिहासातील सर्वात काळा दिवस” असे केले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran-US Tension: ‘आम्ही अमेरिकेसोबत चर्चेला तयार, पण…!’ इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी अणुकार्यक्रमाबद्दल स्पष्ट केली भूमिका

कुठे झाली सर्वात जास्त कपात?

  • स्पोर्ट्स डेस्क: वॉशिंग्टन पोस्टचा ऐतिहासिक स्पोर्ट्स विभाग जवळपास पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे.
  • आंतरराष्ट्रीय वार्ताहर: रशिया-युक्रेन युद्ध आणि मध्य पूर्वेतील तणाव कव्हर करणाऱ्या अनेक अनुभवी रिपोर्टर्सना नोकरीवरून काढण्यात आले आहे.
  • स्थानिक बातम्या: स्थानिक मेट्रो रिपोर्टिंगमध्येही मोठी कपात करण्यात आली आहे.

 

सीईओ विल लुईस आणि बेझोस यांच्यावर टीकेची झोड

नोव्हेंबर २०२३ मध्ये पदभार स्वीकारलेले विल लुईस यांचा कार्यकाळ वादांनी वेढलेला राहिला. त्यांनी राजीनामा देताना म्हटले की, “पोस्टच्या शाश्वत भविष्यासाठी काही कठीण निर्णय घेणे आवश्यक होते.” मात्र, कर्मचारी संघटनेने (Washington Post Guild) त्यांच्यावर सडकून टीका केली आहे. संघटनेच्या मते, लुईस यांनी एका महान अमेरिकन पत्रकारिता संस्थेला नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरीकडे, Amazon चे संस्थापक आणि पोस्टचे मालक जेफ बेझोस यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक असूनही बेझोस यांनी वृत्तपत्राला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी गुंतवणूक करण्याऐवजी कर्मचारी कपातीला संमती दिल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Drone Warfare: रशियाची ड्रोनयुद्धात निर्णायक आघाडी; 87,000 सैनिकांच्या ताफ्याने युरोपची झोप उडवली, ब्रिटीश सैन्य येणार गुडघ्यावर

काय असेल वॉशिंग्टन पोस्टचे भविष्य?

विल लुईस यांच्या जागी मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) जेफ डी’ओनोफ्रिओ (Jeff D’Onofrio) यांची कार्यवाहक सीईओ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे की, आता वाचक आणि वापरकर्त्यांचा डेटा (Data-driven decisions) पाहूनच पुढील धोरणे ठरवली जातील. मात्र, पत्रकारांच्या मते, केवळ डेटावर अवलंबून राहिल्याने गंभीर आणि शोध पत्रकारितेचा बळी दिला जात आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: वॉशिंग्टन पोस्टमध्ये किती पत्रकारांना कामावरून काढण्यात आले आहे?

    Ans: वॉशिंग्टन पोस्टने आपल्या एकूण ८०० पत्रकारांपैकी ३०० हून अधिक (सुमारे ३०%) पत्रकारांना कामावरून काढून टाकले आहे.

  • Que: सीईओ विल लुईस यांनी राजीनामा का दिला?

    Ans: मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात केल्यानंतर झालेली टीका आणि वृत्तपत्राच्या ढासळत्या आर्थिक स्थितीमुळे लुईस यांनी पद सोडण्याचा निर्णय घेतला.

  • Que: वॉशिंग्टन पोस्टचे नवे कार्यवाहक सीईओ कोण आहेत?

    Ans: वृत्तपत्राचे मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) जेफ डी'ओनोफ्रिओ यांची कार्यवाहक प्रकाशक आणि सीईओ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

Published On: Feb 08, 2026 | 01:19 PM

