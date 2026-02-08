पत्रकारितेच्या इतिहासातील ‘ब्लॅक वेनस्डे’! 300 पत्रकारांना घरचा रस्ता दाखवल्यानंतर CEOचा राजीनामा; Washington Postमध्ये धुमाकूळ

Washington Post layoffs February 2026 : जगातील सर्वात प्रतिष्ठित वृत्तपत्रांपैकी एक असलेल्या ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ (The Washington Post) मध्ये सध्या प्रचंड खळबळ माजली आहे. गेल्या काही दिवसांत या वृत्तपत्राने अशा काही घडामोडी पाहिल्या आहेत, ज्यांनी संपूर्ण जागतिक मीडिया उद्योगाला हादरवून सोडले आहे. वृत्तपत्राचे सीईओ विल लुईस (Will Lewis) यांनी शनिवारी ७ फेब्रुवारी रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. विशेष म्हणजे, हा राजीनामा अशा वेळी आला आहे जेव्हा अवघ्या तीन दिवसांपूर्वी लुईस यांनी ३०० हून अधिक पत्रकारांना कामावरून काढून टाकण्याचा ऐतिहासिक आणि वादग्रस्त निर्णय घेतला होता.
बुधवार, ४ फेब्रुवारी २०२६ हा दिवस वॉशिंग्टन पोस्टच्या इतिहासातील सर्वात दुःखद दिवस ठरला. वृत्तपत्राच्या व्यवस्थापनाने एका झटक्यात ३० टक्के कर्मचारी कपात जाहीर केली. यामध्ये केवळ नवखे कर्मचारीच नाहीत, तर अनेक दशकांपासून काम करणारे आंतरराष्ट्रीय वार्ताहर, संपादकीय फळी आणि क्रीडा विभागातील दिग्गजांचा समावेश आहे. माजी कार्यकारी संपादक मार्टी बॅरन यांनी या घटनेचे वर्णन “वृत्तपत्राच्या इतिहासातील सर्वात काळा दिवस” असे केले आहे.
कुठे झाली सर्वात जास्त कपात?
🚨 BREAKING: The CEO and Publisher of Washington Post Will Lewis just STEPPED DOWN as the Fake News organization just had to lay off a third of its workforce Turns out, LYING and making up BS to manipulate the American people is a horrible business model TRUMP EFFECT 🔥 pic.twitter.com/2OS9zxTF3M — Eric Daugherty (@EricLDaugh) February 7, 2026
नोव्हेंबर २०२३ मध्ये पदभार स्वीकारलेले विल लुईस यांचा कार्यकाळ वादांनी वेढलेला राहिला. त्यांनी राजीनामा देताना म्हटले की, “पोस्टच्या शाश्वत भविष्यासाठी काही कठीण निर्णय घेणे आवश्यक होते.” मात्र, कर्मचारी संघटनेने (Washington Post Guild) त्यांच्यावर सडकून टीका केली आहे. संघटनेच्या मते, लुईस यांनी एका महान अमेरिकन पत्रकारिता संस्थेला नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरीकडे, Amazon चे संस्थापक आणि पोस्टचे मालक जेफ बेझोस यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक असूनही बेझोस यांनी वृत्तपत्राला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी गुंतवणूक करण्याऐवजी कर्मचारी कपातीला संमती दिल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
विल लुईस यांच्या जागी मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) जेफ डी’ओनोफ्रिओ (Jeff D’Onofrio) यांची कार्यवाहक सीईओ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे की, आता वाचक आणि वापरकर्त्यांचा डेटा (Data-driven decisions) पाहूनच पुढील धोरणे ठरवली जातील. मात्र, पत्रकारांच्या मते, केवळ डेटावर अवलंबून राहिल्याने गंभीर आणि शोध पत्रकारितेचा बळी दिला जात आहे.
Ans: वॉशिंग्टन पोस्टने आपल्या एकूण ८०० पत्रकारांपैकी ३०० हून अधिक (सुमारे ३०%) पत्रकारांना कामावरून काढून टाकले आहे.
Ans: मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात केल्यानंतर झालेली टीका आणि वृत्तपत्राच्या ढासळत्या आर्थिक स्थितीमुळे लुईस यांनी पद सोडण्याचा निर्णय घेतला.
Ans: वृत्तपत्राचे मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) जेफ डी'ओनोफ्रिओ यांची कार्यवाहक प्रकाशक आणि सीईओ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.