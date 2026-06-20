Cocktail 2 : सिनेमाला अडल्ट सर्टिफिकेट, शाहिद कपूर भडकला! Censor Board च्या निर्णयाने अभिनेता नाराज

काय म्हणतो अभिनेता शाहिद कपूर!
अभिनेता शाहिद कपूर याने सेन्सॉर बोर्डाच्या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. त्याच्या मते, “या चित्रपटात कोणाच्याही भावना दुखावतील किंवा आक्षेपार्ह ठरेल असे कोणतेही दृश्य नाही. तसेच चित्रपटामुळे कुणाचेही नुकसान होईल, असे काहीही दाखवलेले नाही.” चित्रपटाविषयी बोलताना शाहिद म्हणाला, “ही तीन व्यक्तींची कथा आहे आणि ती प्रत्येक प्रेक्षकाला सहज समजू शकते. आयुष्यात काही आठवणी आणि अनुभव अतिशय सुंदर असतात. जगभरातील अनेक चित्रपट त्या भावनांना पुन्हा उजाळा देतात आणि आमचा चित्रपटही त्याच दिशेने केलेला एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे.” यावेळी शाहिदने आपल्या चाहत्यांचे कायम साथ दिल्याबद्दल आभार मानत, त्यांच्या प्रेम आणि पाठिंब्यामुळेच काम करण्याची प्रेरणा मिळत असल्याचेही सांगितले.
शाहिदच्या ‘या’ सिनेमांना मिळाला आहे अडल्ट सर्टिफिकेट :
शाहिदच्या आगामी सिनेमा कॉकटेल 2 ला Censor Board कडून A Certificate मिळाली आहे. याआधी शाहिदचे सिनेमे जसे की कमीने, उडता पंजाब, कबीर सिंह, ओ रोमिओ या सिनेमांना A Certificate मिळाले होते.
‘Cocktail 2’ हा चित्रपट काल म्हणजेच १९ जून २०२६ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. हा चित्रपट २०१२ मधील गाजलेल्या ‘कॉकटेल’ चित्रपटाचा आध्यात्मिक सिक्वेल (Spiritual Sequel) आहे. चित्रपटात प्रमुख कलाकार शाहिद कपूर, क्रिती सॅनॉन आणि रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकेत आहेत. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन पुन्हा एकदा होमी अदजानिया यांनी केले.