Rashmika Mandanna: अभिनेत्री रश्मिका मंदानासोबत मोठा अपघात! डॉक्टरांनी दिला ‘इतके’ आठवडे बेडरेस्टचा सल्ला; नेमकं काय घडलं?

वैद्यकीय तपासणीनंतर डॉक्टरांनी जे खुलासा केला आहे, त्यामुळे रश्मिका मंदानाच्या लाखो चाहत्यांच्या मनात आश्चर्याची लाट उसळली आहे. वृत्तानुसार, रश्मिकाच्या कमरेच्या भागात (पाठीच्या खालच्या भागात) स्नायू ईजा आहे. डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की, अशा प्रकारची गंभीर आणि वेदनादायक दुखापत अत्यंत शारीरिक कष्टाची कामे करणाऱ्या व्यावसायिक खेळाडूंना होते. सततचे, न थांबता केलेले नृत्य आणि दमछाक करणाऱ्या ॲक्शन सीक्वेन्समुळे तिच्या स्नायूंवर ताण आला होता.
Injuries continue to haunt Tollywood! Now reports indicate that #Rashmika is injured. Rashmika Mandanna experienced a total hip tendon detachment during the filming of a dance sequence. She was reportedly advised six weeks of complete rest and rehabilitation, noting severity… pic.twitter.com/o0htFMF0Xt — AndhraBoxOffice.Com (@AndhraBoxOffice) July 31, 2026
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तिच्या दुखापतीच्या गंभीरतेमुळे, डॉक्टरांनी रश्मिकाला पुढील ६ आठवडे (दीड महिना) पूर्ण विश्रांती घेण्याचा सक्त सल्ला दिला आहे. रश्मिका अलीकडेच ‘द गर्लफ्रेंड’ आणि ‘कॉकटेल २’ या चित्रपटांमध्ये दिसली होती. ती सध्या ‘मैसा’ आणि ‘राणाबाली’सह चार चित्रपटांवर काम करत आहे. याव्यतिरिक्त, रश्मिका ३० हून अधिक ब्रँड्सच्या जाहिरातीही करते. डॉक्टरांनी तिला सहा आठवडे बेड रेस्टवर राहण्याचा सल्ला दिला आहे, त्यामुळे ही अभिनेत्री आता चित्रपट आणि जाहिरातींच्या शूटिंगपासून दूर राहणार आहे. या बातमीनंतर, चाहते तिच्या लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करत आहेत. तसेच निर्मात्यांना त्यांच्या चित्रपटांच्या शूटिंगच्या वेळापत्रकात मोठे बदल करण्यास भाग पडले आहे.
रश्मिकाच्या गंभीर दुखापतीची बातमी सोशल मीडियावर पसरताच, चाहत्यांनी तिच्या लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करण्यास सुरुवात केली. तथापि, चित्रपटाच्या टीमला विश्वास आहे की योग्य उपचार आणि पूर्ण विश्रांतीने, रश्मिका पूर्णपणे बरी होईल आणि दुप्पट ताकदीने सेटवर परत येईल.
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