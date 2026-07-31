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Rashmika Mandanna: अभिनेत्री रश्मिका मंदानासोबत मोठा अपघात! डॉक्टरांनी दिला ‘इतके’ आठवडे बेडरेस्टचा सल्ला; नेमकं काय घडलं?

Updated On: Jul 31, 2026 | 08:36 PM IST
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सारांश

Rashmika Mandanna Injured News: रश्मिका मंदानाबद्दल एक अत्यंत चिंताजनक आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. आपल्या आगामी मोठ्या चित्रपटांसाठी अथक परिश्रम घेत असलेल्या रश्मिका एका धोकादायक अपघातात सापडली आहे.

Rashmika Mandanna: अभिनेत्री रश्मिका मंदानासोबत मोठा अपघात! (Photo Credit- X)

Rashmika Mandanna: अभिनेत्री रश्मिका मंदानासोबत मोठा अपघात! (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • अभिनेत्री रश्मिका मंदानासोबत मोठा अपघात!
  • डॉक्टरांनी दिला ‘इतके’ आठवडे बेडरेस्टचा सल्ला
  • नेमकं काय घडलं?
Rashmika Mandanna Injured: दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतून बॉलिवूडमध्ये आपल्या अभिनयाची जादू पसरवणाऱ्या स्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदानाबद्दल (Rashmika Mandanna) एक अत्यंत चिंताजनक आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. आपल्या आगामी मोठ्या चित्रपटांसाठी अथक परिश्रम घेत असलेल्या रश्मिका एका धोकादायक अपघातात सापडली आहे. एका दमदार नृत्य आणि थरारक ॲक्शन सीनचे चित्रीकरण करत असताना तिला गंभीर दुखापत झाल्याचे वृत्त आहे. या अचानक झालेल्या अपघातामुळे सेटवर एकच खळबळ उडाली आणि तातडीने डॉक्टरांच्या टीमला बोलावण्यात आले.

काय आहे डॉक्टरांचे म्हणण?

वैद्यकीय तपासणीनंतर डॉक्टरांनी जे खुलासा केला आहे, त्यामुळे रश्मिका मंदानाच्या लाखो चाहत्यांच्या मनात आश्चर्याची लाट उसळली आहे. वृत्तानुसार, रश्मिकाच्या कमरेच्या भागात (पाठीच्या खालच्या भागात) स्नायू ईजा आहे. डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की, अशा प्रकारची गंभीर आणि वेदनादायक दुखापत अत्यंत शारीरिक कष्टाची कामे करणाऱ्या व्यावसायिक खेळाडूंना होते. सततचे, न थांबता केलेले नृत्य आणि दमछाक करणाऱ्या ॲक्शन सीक्वेन्समुळे तिच्या स्नायूंवर ताण आला होता.

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६ आठवडे शूटिंगपासून दूर

तिच्या दुखापतीच्या गंभीरतेमुळे, डॉक्टरांनी रश्मिकाला पुढील ६ आठवडे (दीड महिना) पूर्ण विश्रांती घेण्याचा सक्त सल्ला दिला आहे. रश्मिका अलीकडेच ‘द गर्लफ्रेंड’ आणि ‘कॉकटेल २’ या चित्रपटांमध्ये दिसली होती. ती सध्या ‘मैसा’ आणि ‘राणाबाली’सह चार चित्रपटांवर काम करत आहे. याव्यतिरिक्त, रश्मिका ३० हून अधिक ब्रँड्सच्या जाहिरातीही करते. डॉक्टरांनी तिला सहा आठवडे बेड रेस्टवर राहण्याचा सल्ला दिला आहे, त्यामुळे ही अभिनेत्री आता चित्रपट आणि जाहिरातींच्या शूटिंगपासून दूर राहणार आहे. या बातमीनंतर, चाहते तिच्या लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करत आहेत. तसेच निर्मात्यांना त्यांच्या चित्रपटांच्या शूटिंगच्या वेळापत्रकात मोठे बदल करण्यास भाग पडले आहे.

बरे झाल्यावर सेटवर परतणार

रश्मिकाच्या गंभीर दुखापतीची बातमी सोशल मीडियावर पसरताच, चाहत्यांनी तिच्या लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करण्यास सुरुवात केली. तथापि, चित्रपटाच्या टीमला विश्वास आहे की योग्य उपचार आणि पूर्ण विश्रांतीने, रश्मिका पूर्णपणे बरी होईल आणि दुप्पट ताकदीने सेटवर परत येईल.

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Published On: Jul 31, 2026 | 08:36 PM

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