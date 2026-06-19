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जिद्द म्हणावी की आवड… एक उत्कृष्ट कलाकार! श्रद्धा कपूरचा आगामी चित्रपट ‘ईठा’चा टीझर ऑनलाईन लीक

Updated On: Jun 19, 2026 | 08:17 PM IST
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सारांश

Shraddha Kapoor हिच्या आगामी ‘ईठा’ चित्रपटाचा टीझर Cocktail 2 सोबत प्रदर्शित होताच सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. टीझरमध्ये श्रद्धा गर्भवती महिलेच्या भूमिकेत तसेच रंगमंचावरील कलाकाराच्या रूपात दिसत असून तिच्या दमदार अभिनयाचे कौतुक होत आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • श्रद्धाच्या अभिनयाने प्रेक्षकांचे विशेष लक्ष वेधले आहे.
  • या दोन परस्परविरोधी छटांमधील तिच्या अभिनयाने चाहत्यांची उत्सुकता आणखी वाढवली आहे.
  • चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वीच तो चर्चेचा विषय ठरत आहे.
अभिनेत्री Shraddha Kapoor हिच्या आगामी ‘ईठा’ या चित्रपटाची चाहते आतुरतेने प्रतीक्षा करत आहेत. दिग्दर्शक Laxman Utekar यांच्या या चित्रपटाचा टीझर Cocktail 2 सोबत चित्रपटगृहांमध्ये दाखवण्यात आला असून, त्यातील काही दृश्ये सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली आहेत. या झलकांमधील श्रद्धाच्या अभिनयाने प्रेक्षकांचे विशेष लक्ष वेधले आहे.

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व्हायरल क्लिपमध्ये श्रद्धा पारंपरिक साडीत दिसत असून ती गर्भवती महिलेची भूमिका साकारताना प्रसूतीच्या वेदना अनुभवताना दिसते. त्यानंतर ती रंगमंचावरील कलाकार आणि नृत्यांगना म्हणूनही झळकते. या दोन परस्परविरोधी छटांमधील तिच्या अभिनयाने चाहत्यांची उत्सुकता आणखी वाढवली आहे.

टीझर समोर येताच सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचा वर्षाव झाला. एका चाहत्याने, “श्रद्धा दमदार पुनरागमन करत आहे,” असे म्हटले, तर दुसऱ्याने “थ्रिलर आणि हॉरर शैलीतील चित्रपटांसाठी ती सध्या सर्वात प्रभावी अभिनेत्रींपैकी एक आहे,” अशी प्रतिक्रिया दिली.

इतर अनेक नेटकऱ्यांनीही तिच्या अभिनयाचे कौतुक करत “अंगावर शहारे आले” आणि “तिच्या अभिनयातील तीव्रता अप्रतिम आहे” अशा प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. या छोट्याशा झलकनेच ‘ईठा’ या चित्रपटाबाबतची उत्सुकता शिगेला पोहोचवली असून, चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वीच तो चर्चेचा विषय ठरत आहे.

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कधी होणार प्रदर्शित?

अभिनेत्री Shraddha Kapoor स्टारर ‘ईठा’ हा चित्रपट 28 ऑगस्ट 2026 रोजी, रक्षाबंधनाच्या मुहूर्तावर देशभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. दिग्दर्शक Laxman Utekar यांच्या दिग्दर्शनाखाली साकारलेल्या या चित्रपटात श्रद्धा महाराष्ट्रातील दिग्गज तमाशा आणि लावणी कलाकार Vithabai Bhau Mang Narayangaonkar यांच्या आयुष्यावर आधारित भूमिका साकारत असल्याची माहिती समोर आली आहे. चित्रपटात Randeep Hooda आणि Mohammed Zeeshan Ayyub हे देखील महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये झळकणार आहेत. ‘Cocktail 2’सोबत प्रदर्शित झालेल्या टीझरला मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसादानंतर या चित्रपटाबाबतची प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

Web Title: The teaser of eetha shraddha kapoors upcoming movie has gone leak on social media

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Published On: Jun 19, 2026 | 08:17 PM

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