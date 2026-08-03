Shraddha Kapoor Followed Marathi Actress: श्रद्धाने ‘या’ मराठी अभिनेत्रीला इंस्टाग्रामवर केलं फॉलो; पोस्ट करत व्यक्त केल्या भावना

Shraddha Kapoor Followed Marathi Actress: बॉलिवूड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ही तिच्या अभिनयासह सोशल मीडियावरील सक्रियतेमुळेही कायम चर्चेत असते. आता श्रद्धाने मराठमोळी नृत्यांगना आणि अभिनेत्री ऋतुजा जुन्नरकर हिला इंस्टाग्रामवर फॉलो केल्याने सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण आलं आहे. या छोट्याशा नोटिफिकेशनने ऋतुजासाठी मात्र मोठा आनंदाचा क्षण ठरला आहे.
अलीकडेच श्रद्धा कपूरने ऋतुजा जुन्नरकरला इंस्टाग्रामवर फॉलो केलं. (Shraddha Kapoor Followed Marathi Actress) त्यानंतर चाहते आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. श्रद्धाने अचानक ऋतुजाला फॉलो का केलं, यामागे एखादा नवा प्रोजेक्ट आहे का, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
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‘ही भावना खूप स्वप्नवत आहे’
श्रद्धा कपूरने फॉलो केल्यानंतर ऋतुजा जुन्नरकरने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ती म्हणाली,
“हे सगळंच खूप स्वप्नवत आहे. श्रद्धा कपूरसारखी बहुगुणी अभिनेत्री मला फॉलो करतेय, हे अजूनही स्वप्न असल्यासारखं वाटतंय. सोशल मीडियावरील छोटंसं नोटिफिकेशनदेखील कधी कधी आयुष्यात खूप मोठा आनंद देऊन जातं. ही भावना खूप खास आणि शब्दांत व्यक्त करता येणार नाही अशी आहे.”
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ऋतुजा जुन्नरकर यापूर्वी अनेक मराठी मालिका आणि रिअॅलिटी शोमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. तिच्या अभिनयासोबतच नृत्यकौशल्याचंही नेहमी कौतुक होत आलं आहे. आगामी काळात ती आणखी काही नव्या प्रोजेक्ट्समध्ये झळकणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
दरम्यान, श्रद्धा कपूरने इंस्टाग्रामवर फॉलो केल्यामुळे ऋतुजा जुन्नरकर पुन्हा एकदा चर्चेत आली असून, या दोघी भविष्यात एखाद्या प्रोजेक्टमध्ये एकत्र दिसणार का, याकडे चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे.