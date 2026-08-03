सोमवार, 3 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Shraddha Kapoor Followed Marathi Actress: श्रद्धाने ‘या’ मराठी अभिनेत्रीला इंस्टाग्रामवर केलं फॉलो; पोस्ट करत व्यक्त केल्या भावना

Updated On: Aug 03, 2026 | 10:52 AM IST
जाहिरात
सारांश

Shraddha Kapoor Followed Marathi Actress: बॉलिवूड अभिनेत्री श्रद्धा कपूरने मराठमोळी अभिनेत्री आणि नृत्यांगना ऋतुजा जुन्नरकरला इंस्टाग्रामवर फॉलो केलं. यानंतर ऋतुजाने सोशल मीडियावर भावना व्यक्त करत 'ही भावना खूप स्वप्नवत आहे' असं म्हटलं.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Shraddha Kapoor Followed Marathi Actress: बॉलिवूड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ही तिच्या अभिनयासह सोशल मीडियावरील सक्रियतेमुळेही कायम चर्चेत असते. आता श्रद्धाने मराठमोळी नृत्यांगना आणि अभिनेत्री ऋतुजा जुन्नरकर हिला इंस्टाग्रामवर फॉलो केल्याने सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण आलं आहे. या छोट्याशा नोटिफिकेशनने ऋतुजासाठी मात्र मोठा आनंदाचा क्षण ठरला आहे.

श्रद्धा कपूरने इंस्टाग्रामवर केलं फॉलो

अलीकडेच श्रद्धा कपूरने ऋतुजा जुन्नरकरला इंस्टाग्रामवर फॉलो केलं. (Shraddha Kapoor Followed Marathi Actress) त्यानंतर चाहते आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. श्रद्धाने अचानक ऋतुजाला फॉलो का केलं, यामागे एखादा नवा प्रोजेक्ट आहे का, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.

Salman Khan Viral Statement : रितेश देशमुखची नोकरी धोक्यात? सलमान खानच्या एका वक्तव्याने रंगली चर्चा; नेमकं प्रकरण काय

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

‘ही भावना खूप स्वप्नवत आहे’

श्रद्धा कपूरने फॉलो केल्यानंतर ऋतुजा जुन्नरकरने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ती म्हणाली,

“हे सगळंच खूप स्वप्नवत आहे. श्रद्धा कपूरसारखी बहुगुणी अभिनेत्री मला फॉलो करतेय, हे अजूनही स्वप्न असल्यासारखं वाटतंय. सोशल मीडियावरील छोटंसं नोटिफिकेशनदेखील कधी कधी आयुष्यात खूप मोठा आनंद देऊन जातं. ही भावना खूप खास आणि शब्दांत व्यक्त करता येणार नाही अशी आहे.”

Sachin Deshpande: इन्स्टावर कमी फॉलोवर्समुळे मालिकेतून रिप्लेस;अभिनेत्याचा धक्कादायक खुलासा, सांगितलं इंडस्ट्रीचं भयावह वास्तव

अनेक मालिकांमध्ये झळकली आहे ऋतुजा

ऋतुजा जुन्नरकर यापूर्वी अनेक मराठी मालिका आणि रिअॅलिटी शोमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. तिच्या अभिनयासोबतच नृत्यकौशल्याचंही नेहमी कौतुक होत आलं आहे. आगामी काळात ती आणखी काही नव्या प्रोजेक्ट्समध्ये झळकणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.

दरम्यान, श्रद्धा कपूरने इंस्टाग्रामवर फॉलो केल्यामुळे ऋतुजा जुन्नरकर पुन्हा एकदा चर्चेत आली असून, या दोघी भविष्यात एखाद्या प्रोजेक्टमध्ये एकत्र दिसणार का, याकडे चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे.

Web Title: Shraddha kapoor followed marathi actress rutuja junnarkar instagram

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 03, 2026 | 10:52 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Aishwarya Narkar: भूमिका पडली महाग! “ही बाई मरत का नाही” म्हणत ऐश्वर्या नारकर यांना पडल्या शिव्या
1

Aishwarya Narkar: भूमिका पडली महाग! “ही बाई मरत का नाही” म्हणत ऐश्वर्या नारकर यांना पडल्या शिव्या

Marathi Actress: “लग्नानंतर सासरी प्रचंड त्रास…’ ; मराठमोळ्या अभिनेत्रीने अखेर व्यक्त केली मनातील खंत
2

Marathi Actress: “लग्नानंतर सासरी प्रचंड त्रास…’ ; मराठमोळ्या अभिनेत्रीने अखेर व्यक्त केली मनातील खंत

Entertainment News: ‘सौभाग्यवती वृंदा मोहन’च्या सेटवरील खास बॉन्डिंग, 10-12 वर्षांची मैत्री पुन्हा व्हायरल
3

Entertainment News: ‘सौभाग्यवती वृंदा मोहन’च्या सेटवरील खास बॉन्डिंग, 10-12 वर्षांची मैत्री पुन्हा व्हायरल

Ashwini Mahangade : ‘मैं जितने आया ही नहीं, मैं…’,अभिनेत्री अश्विनी महांगडेने थेट चिखलात उतरून केली भातलागवड; व्हिडीओ व्हायरल
4

Ashwini Mahangade : ‘मैं जितने आया ही नहीं, मैं…’,अभिनेत्री अश्विनी महांगडेने थेट चिखलात उतरून केली भातलागवड; व्हिडीओ व्हायरल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Yavatmal News: २६ हजार हेक्टर पिकांना तडाखा! तब्बल २३,९५२ शेतकरी बाधित; अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी

Yavatmal News: २६ हजार हेक्टर पिकांना तडाखा! तब्बल २३,९५२ शेतकरी बाधित; अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी

Aug 03, 2026 | 10:52 AM
Shraddha Kapoor Followed Marathi Actress: श्रद्धाने ‘या’ मराठी अभिनेत्रीला इंस्टाग्रामवर केलं फॉलो; पोस्ट करत व्यक्त केल्या भावना

Shraddha Kapoor Followed Marathi Actress: श्रद्धाने ‘या’ मराठी अभिनेत्रीला इंस्टाग्रामवर केलं फॉलो; पोस्ट करत व्यक्त केल्या भावना

Aug 03, 2026 | 10:52 AM
Teacher Salary Update: शिक्षकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! ‘ही’ प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास ऑगस्टचे वेतन होणार बंद

Teacher Salary Update: शिक्षकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! ‘ही’ प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास ऑगस्टचे वेतन होणार बंद

Aug 03, 2026 | 10:32 AM
Plastic Bag Free Day: प्लास्टिक पिशव्यांचा अतिवापर ठरतोय पर्यावरणाचा काळ; ‘हा’ एक पर्याय बदलू शकतो भविष्याचे चित्र

Plastic Bag Free Day: प्लास्टिक पिशव्यांचा अतिवापर ठरतोय पर्यावरणाचा काळ; ‘हा’ एक पर्याय बदलू शकतो भविष्याचे चित्र

Aug 03, 2026 | 10:30 AM
IND vs SL: जसप्रीत बुमराहच्या रिप्लेसमेंटची घोषणा, टेस्ट सिरीजमध्ये जम्मू-काश्मीरच्या ‘या’ बॉलरचे फळफळणार नशीब

IND vs SL: जसप्रीत बुमराहच्या रिप्लेसमेंटची घोषणा, टेस्ट सिरीजमध्ये जम्मू-काश्मीरच्या ‘या’ बॉलरचे फळफळणार नशीब

Aug 03, 2026 | 10:25 AM
Yellamma First Look: रॉकस्टार डीएसपीच्या वाढदिवशी ‘येल्लम्मा’चा फर्स्ट लूक रिलीज; पारशी’च्या भूमिकेने वेधलं लक्ष

Yellamma First Look: रॉकस्टार डीएसपीच्या वाढदिवशी ‘येल्लम्मा’चा फर्स्ट लूक रिलीज; पारशी’च्या भूमिकेने वेधलं लक्ष

Aug 03, 2026 | 10:25 AM
Uttarpradesh Crime: चुलत भाऊ-बहिण असल्याने घरच्यांचा विरोध झुगारून केलं लग्न; अवघ्या तीन महिन्यांतच नवविवाहित दांपत्याचा करुण अंत

Uttarpradesh Crime: चुलत भाऊ-बहिण असल्याने घरच्यांचा विरोध झुगारून केलं लग्न; अवघ्या तीन महिन्यांतच नवविवाहित दांपत्याचा करुण अंत

Aug 03, 2026 | 10:16 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा