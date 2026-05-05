Palash Muchhal : पलाश मुच्छल पुन्हा एकदा वादात! Smruti Mandana च्या मित्राने केले आरोप, म्हणाला “माझ्या जातीवरून …”

Palash Muchhal पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असून त्याच्यावर फसवणूक आणि जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा आरोप झाला आहे.

Updated On: May 05, 2026 | 08:35 PM
  • पलाशने आता स्मृतीच्या मित्राला फसवले आहे
  • एका विशिष्ट जातीवरून शिव्याही दिल्या आहेत
  • वर्षे उलटली तरी पठ्ठयाने पैसे काही परत केले नाही
दरम्यान, गायक पलाश मुच्छल पुन्हा चर्चेचा विषय ठरत आहे. पलाश पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. आधीच्या वादात पलाशचा थेट संबंध भारतीय महिला क्रिकेटपटू स्मृति मंधानाशी होता. नव्या वादात स्मृतीशी थेट संबंध नसला तरी स्मृतीचे नाव आहेच. कारण स्मृतीच्या मित्राने पलाशवर आरोप केला आहे. . पलाशने आता स्मृतीच्या मित्राला फसवले आहे. तसेच त्याला एका विशिष्ट जातीवरून शिव्याही दिल्या आहेत, त्यामुळे स्मृतीचा मित्र आणि प्रसिद्ध चित्रपट निर्माता विज्ञान प्रकाश माने चांगलाच तापला आहे आणि सांगली पोलीस ठाण्यात जाऊन त्याच्याविषयी तक्रार केली आहे.

नक्की काय आहे मुद्दा?

पलाशने काही वर्षांपूर्वी फिल्म निर्माता विज्ञान प्रकाश मानेकडून 25 लाखांची मागणी केली होती. तसेच ते पैसे 6 महिन्यात परत करेल असा विश्वासही पलाशने दिला होता. मुळात, पलाशने हे पैसे एका चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी घेतले होते. 6 महिने उलटले, पाहता-पाहता वर्षे दीड-दोन वर्षे उलटली परंतु त्याच्या नव्या निव्वळ शुभारंभही झाला नाही. हे पाहता, जेव्हा विज्ञान प्रकाश माने त्याचे पैसे परत मागण्यासाठी पलाशकडे गेला, तेव्हा पलाशने उडवाउडवीची उत्तरे देत त्याला जातीवरून अपशब्द वापरले. विज्ञान प्रकाश माने यांनी सरळ पोलीस स्टेशनाची धाव घेतली. सांगली पोलिसांनी एट्रोसिटी ऍक्टअनुसार त्याची तक्रार नोंदवली आहे.

काय म्हणाला फिल्म निर्माता विज्ञान प्रकाश माने?

सूत्रांना प्रतिक्रिया देताना विज्ञान प्रकाश माने म्हणाला की, “मी भारतीय संविधानाला मानणारा माणूस आहे. पलाशने मला विश्वासात घेऊन 25 लाख घेतले. म्हणाला चित्रपट निर्मितीसाठी घेतोय 6 महिन्यात परत करीन. वर्षे उलटली तरी पठ्ठयाने पैसे काही परत केले नाही. मागितले तर उडवाउडवीची उत्तरे देत, प्रत्येकवेळी उद्या परत करेल असेच म्हणतो. भेटायला गेलो तर एका विशिष्ट जातीवरून त्याने मला अपशब्द वापरले. जे शब्द मी आता वापरूही नाही शकत.”

आधीही अडकला होता वादात!

पलाश मुच्छल काही महिन्यांपूर्वी त्याच्या लग्नासंबंधित वादात अडकला होता. क्रिकेटपटू स्मृती मंधानासह त्याचा विवाहसोहळा सांगली येथे आयोजित करण्यात आला होता. परंतु, त्याने स्मृतीला Cheat केल्याचे प्रकरण समोर आले आणि भरलेला मांडव निकामा झाला.

Published On: May 05, 2026 | 08:35 PM

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM