संगीतकार पलाश मुच्छलविरोधात जातीवाचक शिवीगाळप्रकरणी गुन्हा; सांगलीत खळबळ

فير्यादी विज्ञान प्रकाश माने यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, चित्रपट निर्मितीच्या नावाखाली मुच्छल यांनी त्यांच्याकडून तब्बल २५ लाख रुपये घेतले होते. ठरलेल्या मुदतीत पैसे परत न केल्याने माने यांनी वारंवार पाठपुरावा केला.

Updated On: May 06, 2026 | 07:47 AM
सांगली : बॉलिवूडमधील तरुण आणि लोकप्रिय संगीतकार-गायक पलाश मुच्छल याच्याविरोधात जातीवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी सांगली शहर पोलीस ठाण्यात गंभीर गुन्हा दाखल झाला आहे. याप्रकाराने सांस्कृतिक वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. सामाजिक सलोखा बिघडविणाऱ्या या आरोपामुळे प्रकरणाचे गांभीर्य अधिक वाढले असून, पोलीस तपासाला वेग आला आहे.

फिर्यादी विज्ञान प्रकाश माने (रा. शास्त्रीनगर, सांगली) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, चित्रपट निर्मितीच्या नावाखाली मुच्छल यांनी त्यांच्याकडून तब्बल २५ लाख रुपये घेतले होते. मात्र, ठरलेल्या मुदतीत पैसे परत न केल्याने माने यांनी वारंवार पाठपुरावा केला. अखेर २२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सांगली-आष्टा मार्गावरील टोल नाका परिसरात दोघांची भेट झाली असता, पैशांची मागणी करताच मुच्छल यांनी संतापाच्या भरात जातीवाचक शिवीगाळ केली, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

याप्रकरणी संबंधित कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला असून, घटनेचे स्वरूप लक्षात घेता अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांचाही विचार करण्यात येत असल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली. सध्या या घटनेतील आर्थिक व्यवहार, संवादाचे पुरावे आणि प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब यांची तपासणी सुरू आहे.

दरम्यान, पलाश मुच्छल हा बॉलिवूडमधील ओळखीचा चेहरा मानला जातो. तो प्रसिद्ध गायिका पलक मुच्छल हिचा भाऊ असून, संगीत क्षेत्रात त्याने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. मात्र, या गंभीर आरोपांमुळे त्याच्या प्रतिमेला धक्का बसण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून सत्य बाहेर येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत असून, पोलिसांकडून तपास केला जात आहे.

पलाश अनेकदा वादाच्या भोवऱ्यात

पलाश मुच्छल काही महिन्यांपूर्वी त्याच्या लग्नासंबंधित वादात अडकला होता. क्रिकेटपटू स्मृती मंधानासह त्याचा विवाहसोहळा सांगली येथे आयोजित करण्यात आला होता. परंतु, त्याने स्मृतीला Cheat केल्याचे प्रकरण समोर आले आणि भरलेला मांडव निकामा झाला.

स्मृती मानधनाचा मंगेतर पलाश मुच्छलने फसवणुकीच्या आरोपांनंतर केली कारवाई! या व्यक्तीविरुद्ध 10 कोटीचा मानहानीचा केला दाखल दावा

