‘The 50’ रिॲलिटी शो मध्ये होणार धमाका! ‘हे’ प्रसिद्ध कलाकार करणार एन्ट्री, सोशल मीडियावर पोस्ट करत दिली हिंट

१ फेब्रुवारीपासून कलर्स टीव्ही आणि जिओ हॉटस्टारवरील "द 50" हा रिॲलिटी सुरु होणार आहे. या शोमध्ये ५० स्पर्धक एकमेकांशी स्पर्धा करताना दिसणार आहेत. आणि जिंकण्यासाठी त्यांना टास्क करावे लागणार आहेत.

Updated On: Jan 18, 2026 | 11:05 AM
  'The 50' रिॲलिटी शो मध्ये होणार धमाका
  'हे' प्रसिद्ध कलाकार करणार एन्ट्री
  सोशल मीडियावर पोस्ट करत दिली हिंट
 

फराह खान “द 50” या कार्यक्रमातून टेलिव्हिजनवर परतत असून, अभिनेत्री हा शो होस्ट करणार असल्याचे समजले आहे. परंतु ते अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही आहे. हा रिॲलिटी शो या वर्षातील सर्वात मोठ्या ब्लॉकबस्टरपैकी एक ठरणार आहे. या रिॲलिटी शोमध्ये फक्त १०-२० स्पर्धकच नाहीत तर एकूण ५० जण सहभागी होताना दिसणार आहेत. ही ५० दिवसांची स्पर्धा १ फेब्रुवारीपासून कलर्स टीव्ही आणि जिओ हॉटस्टारवर प्रदर्शित होणार आहे. या रिॲलिटी शोबद्दल मिळालेल्या माहितीनुसार, हा एक पूर्णपणे वेगळ्या प्रकारचा शो असणार आहे. जो प्रेक्षकांचं भरभरून मनोरंजन करणार आहे.

“द 50” मध्ये केवळ विजेत्या स्पर्धकांनाच नाही तर त्यांच्या समर्थकांनाही बक्षिसे मिळणार आहेत. विजेत्या स्पर्धकांना पाठिंबा देणाऱ्या प्रेक्षकांना त्यांच्या बक्षिसाच्या रकमेचा काही भाग मिळणार असल्याचे समजले आहे. शोभोवती प्रचंड सस्पेन्स देखील पाहायला मिळणार आहे. “द 50” मध्ये कोणकोणते सेलेब्रिटी स्पर्धक म्हणून दिसणार आहेत हे आपण जाणून घेणार आहोत.

Bigg Boss Marathi 6: ‘भाऊच्या धक्क्यावर’ सोनावणे वहिनी अन् कारंडे वहिनींनी घेतली स्पर्धकांची फिरकी; मनोरंजनाचा धमाका

मोनालिसा पती विक्रांतसोबत होणार सहभागी

अलीकडेच बिग बॉस ओटीटी विजेती दिव्या अग्रवालने “द 50” चा भाग असल्याचे पुष्टी केली. तिने सांगितले की ती या नवीन शोमध्ये सहभागी होण्यास खूप उत्सुक आहे. भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा तिचा पती विक्रांत सिंग राजपूतसोबत “द 50” मध्ये दिसणार आहे. लग्नाच्या नऊ वर्षांनंतर ही अभिनेत्री छोट्या पडद्यावर पुनरागमन करणार आहे.

ध्रुव राठी देखील द 50 चा भाग

करण पटेल आणि मिस्टर फैजू हे देखील “द 50” मध्ये सहभागी होणार असल्याचे समजले आहे. अर्चना गौतम आणि बिग बॉस फेम चाहत पांडे हे देखील या रिॲलिटी शोचा भाग होणार आहेत. युट्यूबर ध्रुव राठी यांना देखील “द 50” साठी संभाव्य स्पर्धक मानले जाते. तो शोमधील सर्वात लोकप्रिय नावांपैकी एक असणार आहे.

A R Rahman च्या ‘जातीयवाद’ विधानावर गायक शानचे सडेतोड उत्तर; म्हणाला ‘चांगले काम करा, चांगले संगीत बनवा..’

हे सेलिब्रिटी होणार सहभागी

शोमध्ये दिसणाऱ्या सेलिब्रिटींची यादी बरीच लांब आणि प्रभावी आहे. यात यूट्यूबर धनश्री वर्मा, मॉडेल-अभिनेता प्रतीक सहजपाल, रॅपर एमिवे, सोशल मीडिया स्टार ओरी, बिग बॉस स्टार तान्या मित्तल, श्वेता तिवारी, अंकिता लोखंडे, कुशा कपिला, अंशुला कपूर, शिव ठाकरे, उर्फी जावेद, फैसू, निक्की तांबोळी, अरबाज पटेल, अरभाज पटेल, अरविंद पटेल, कर्णधार, कर्णधार, कुशा कपिला यांचा समावेश आहे. विवियन डिसेना, जय भानुशाली, मल्लिका शेरावत आणि इतर अनेक प्रसिद्ध चेहरे या शोमध्ये सहभागी होणार आहेत.

 

Published On: Jan 18, 2026 | 11:05 AM

