Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Marathi »
  • Bigg Boss Marathi 6 Brothers Shock Update Sagar Karande And Karan Sonawanes Hilarious Performance

Bigg Boss Marathi 6: ‘भाऊच्या धक्क्यावर’ सोनावणे वहिनी अन् कारंडे वहिनींनी घेतली स्पर्धकांची फिरकी; मनोरंजनाचा धमाका

'बिग बॉस' मराठीमध्ये नुकतेच 'भाऊच्या धक्क्यावर' रितेशने सगळ्या स्पर्धकांची शाळा घेतली, परंतु आजच्या एपिसोडमध्ये सागर कारंडे आणि करण सोनावणे धुमाकूळ घालून प्रेक्षक आणि स्पर्धकांना हसवताना दिसणार आहेत.

Updated On: Jan 18, 2026 | 10:31 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘भाऊच्या धक्क्यावर’ होणार धम्माल
  • लागणार मनोरंजनाचा तडका
  • सोनावणे वहिनी अन् कारंडे वहिनींमध्ये जुगलबंदी
 

‘बिग बॉस मराठी सीजन ६’ हा लोकप्रिय शो सुरु होऊन आता आठवडा झाला आहे. हळूहळू या शोचे रंगत वाढत चालत आहे आणि खेळात मज्जा येत असताना दिसत आहे. घरामध्ये असलेल्या प्रत्येक स्पर्धकाचा आता एक चाहता वर्ग बनत असल्याचे दिसत आहे. बिग बॉस शो सुरु झाले की प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहतात ती म्हणजे भाऊच्या धक्क्याची. त्या शनिवारी आणि रविवारीची जिथे रितेश स्पर्धकांची शाळा घेतो, त्यांना त्यांचा खेळ समजवून सांगतो, नवनवीन खेळ घेतो आणि प्रेक्षकांचे भरभरून मनोरंजन करतो. या भाऊच्या धक्क्यावर अभिनेता रितेश विलासराव देशमुख येऊन कोणत्या स्पर्धकांची फिरकी घेणार हे पाहण्यासाठी चाहते नेहमीच उत्सुक असतात.

शब्दांशिवाय नात्यांची गोष्ट सांगणारं ‘माया’चं मोशन पोस्टर रिलीज; कधी होणार चित्रपट प्रदर्शित?

काल या सीझनचा पहिला भाऊचा धक्का पार पडला,ज्यामध्ये रितेशने सगळ्यांना त्यांचा खेळ समजावून सांगितला. त्यावेळी रितेशने तन्वी कोलतेला भरपूर झापलं देखील. शिवाय रुचिता जामदारची सुद्धा खूप कान उघडली केली. दिपाली सय्यद ला सुद्धा त्याने तिची चूक दाखवून दिली. याशिवाय ज्या स्पर्धकांनी संपूर्ण आठवड्याभरात उत्तम कामगिरी केली त्याचे कौतुकही केले. आणि जे स्पर्धक आठवड्याभर दिसले नाही त्यांना जागे होण्यास देखील सांगितले. आता या शोच्या रविवारच्या एपिसोडचा प्रोमो समोर आला आहे. ज्यामध्ये खूप धमाल होताना दिसणार आहे.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Colors Marathi (@colorsmarathi)

आजच्या एपिसोडच्या प्रोमोमध्ये स्पर्धक घरात धमाल मस्ती करताना पाहायला मिळणार आहेत. यावेळी या घरात चला हवा येऊ द्या मधील विनोदवीर सागर कारंडेने स्पर्धक म्हणून सहभाग घेतला. शिवाय सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर कुणाल सोनवणे हा देखील खेळात सहभागी झाला. रविवारच्या एपिसोडमध्ये या दोन विनोद वीरांची जुगलबंदी पाहायला मिळणार आहे. दोघेही घरातल्या इतर स्पर्धकांना खळखळून हसवणार आहेत. तसेच्या दोघांचे विनोद आणि त्यांनी घेतलेली स्पर्धकांची फिरकी हे दोन्ही पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत.

A R Rahman च्या ‘जातीयवाद’ विधानावर गायक शानचे सडेतोड उत्तर; म्हणाला ‘चांगले काम करा, चांगले संगीत बनवा..’

करण हा सोशल मीडियावर त्याच्या सोनावणे वहिनी या पात्रासाठी ओळखला जातो. तर त्याच्या साथीला सागर आता कारंडे वहिनी बनून परफॉर्मन्स सादर करणार दिसणार आहे. विशालच्या बॉडीवरून ते मस्करी करताना प्रोमोमध्ये पाहायला मिळाले आहे. या दोघांचा परफॉर्मन्स पाहून रितेश सुद्धा भरपूर हसतो आहे. हा प्रोमो समोर आल्यापासून प्रेक्षकही आजचा एपिसोड पाहायला उत्सुक आणखी वाढली आहे. सोनवणे वहिनी या पात्राचे चाहते गेले कित्येक दिवस आतुरतेने वाट पाहत होते. आता शोमध्ये सोनवणे वहिनींना पाहिल्यांनंतर तेही खुश झाले आहेत. शिवाय सागर कारंडेने गेला काही काळ चला हवा येऊ द्या मधून निरोप घेतला होता. त्याला पुन्हा एकदा विनोद करताना पाहून त्याचा चाहता वर्ग देखील आनंदी झाला आहे.

Web Title: Bigg boss marathi 6 brothers shock update sagar karande and karan sonawanes hilarious performance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 18, 2026 | 10:31 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

A R Rahman च्या ‘जातीयवाद’ विधानावर गायक शानचे सडेतोड उत्तर; म्हणाला ‘चांगले काम करा, चांगले संगीत बनवा..’
1

A R Rahman च्या ‘जातीयवाद’ विधानावर गायक शानचे सडेतोड उत्तर; म्हणाला ‘चांगले काम करा, चांगले संगीत बनवा..’

शब्दांशिवाय नात्यांची गोष्ट सांगणारं ‘माया’चं मोशन पोस्टर रिलीज; कधी होणार चित्रपट प्रदर्शित?
2

शब्दांशिवाय नात्यांची गोष्ट सांगणारं ‘माया’चं मोशन पोस्टर रिलीज; कधी होणार चित्रपट प्रदर्शित?

Bigg Boss Marathi 6: असा आला आणि तसा गेला! पहिल्या नॉमिनेशनमध्ये ‘हा’ स्पर्धक होणार बाद, जाणार घराबाहेर
3

Bigg Boss Marathi 6: असा आला आणि तसा गेला! पहिल्या नॉमिनेशनमध्ये ‘हा’ स्पर्धक होणार बाद, जाणार घराबाहेर

Bigg Boss Marathi 6: ”तुम्ही या आठवड्याचे खरे..”, प्रभू शेळकेच्या कामगिरीवर रितेश भाऊची शाबासकी, म्हणाला…
4

Bigg Boss Marathi 6: ”तुम्ही या आठवड्याचे खरे..”, प्रभू शेळकेच्या कामगिरीवर रितेश भाऊची शाबासकी, म्हणाला…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bigg Boss Marathi 6: ‘भाऊच्या धक्क्यावर’ सोनावणे वहिनी अन् कारंडे वहिनींनी घेतली स्पर्धकांची फिरकी; मनोरंजनाचा धमाका

Bigg Boss Marathi 6: ‘भाऊच्या धक्क्यावर’ सोनावणे वहिनी अन् कारंडे वहिनींनी घेतली स्पर्धकांची फिरकी; मनोरंजनाचा धमाका

Jan 18, 2026 | 10:31 AM
विकेंड स्पेशल! संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा कुरकुरीत रेस्टॉरंट स्टाईल ‘चिकन पोपकोर्न’, चव अशी की लहानच काय मोठेही होतील खुश

विकेंड स्पेशल! संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा कुरकुरीत रेस्टॉरंट स्टाईल ‘चिकन पोपकोर्न’, चव अशी की लहानच काय मोठेही होतील खुश

Jan 18, 2026 | 10:30 AM
Gajakesari Yoga: गुरु, चंद्र आणि बुधाच्या आशीर्वादाने 23 जानेवारीनंतर या राशीच्या लोकांचे बदलेल नशीब

Gajakesari Yoga: गुरु, चंद्र आणि बुधाच्या आशीर्वादाने 23 जानेवारीनंतर या राशीच्या लोकांचे बदलेल नशीब

Jan 18, 2026 | 10:26 AM
पुणेकरांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी! ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त उद्या ‘हे’ प्रमुख रस्ते राहणार बंद

पुणेकरांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी! ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त उद्या ‘हे’ प्रमुख रस्ते राहणार बंद

Jan 18, 2026 | 10:25 AM
Redmi Buds 8 Lite: सुमारे 36 तास चालणारी बॅटरी आणि एक्टिव नॉइज कँसलेशन… नव्या ईयरबड्सची यूजर्सना पडली भुरळ

Redmi Buds 8 Lite: सुमारे 36 तास चालणारी बॅटरी आणि एक्टिव नॉइज कँसलेशन… नव्या ईयरबड्सची यूजर्सना पडली भुरळ

Jan 18, 2026 | 10:21 AM
Bangladesh Violence : बांगलादेशात हिंदूंचा नरसंहार सुरुच! पेट्रोलचे पैस मागितले म्हणून तरुणाला कारने चिरडलं, भयावह VIDEO

Bangladesh Violence : बांगलादेशात हिंदूंचा नरसंहार सुरुच! पेट्रोलचे पैस मागितले म्हणून तरुणाला कारने चिरडलं, भयावह VIDEO

Jan 18, 2026 | 10:21 AM
IND vs NZ Pitch Report : आज इंदौरच्या खेळपट्टीची स्थिती कशी असणार आहे? कोणाला फायदा होईल, फलंदाजाला की गोलंदाजाला?

IND vs NZ Pitch Report : आज इंदौरच्या खेळपट्टीची स्थिती कशी असणार आहे? कोणाला फायदा होईल, फलंदाजाला की गोलंदाजाला?

Jan 18, 2026 | 10:13 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM