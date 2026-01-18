A R Rahman च्या ‘जातीयवाद’ विधानावर गायक शानचे सडेतोड उत्तर; म्हणाला ‘चांगले काम करा, चांगले संगीत बनवा..’

ज्येष्ठ संगीतकार आणि गायक ए.आर. रहमान हे सध्या चर्चेत आले आहेत. त्यांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीत त्यांच्या कामाच्या कमतरतेबद्दल भाष्य केले आणि त्याला “जातीयवाद” असे म्हटले आहे. त्यांच्या या विधानावर कंगना रणौत आणि जावेद अख्तर यांच्यासह अनेक सेलिब्रिटींनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. आता, गायक शान यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी हे आरोप स्पष्टपणे नाकारले आहेत, त्यांनी सांगितले की संगीत उद्योगात कोणताही जातीय पैलू नाही. त्यांनी लोकांना त्याबद्दल जास्त अंदाज लावू नका किंवा जास्त विचार करू नका असे आवाहन केले आहे. तसेच, त्यांनी म्हटले की असे आरोप करण्याऐवजी, “चांगले काम करणे आणि चांगले संगीत तयार करणे” जास्त महत्वाचे आहे.
गायक शान यांनी आयएएनएसला सांगितले की, “जेव्हा कामाच्या कमतरतेचा प्रश्न येतो तेव्हा मी तुमच्यासमोर उभा असतो. मी गेल्या काही वर्षांत खूप गाणी गायली आहे, तरीही कधीकधी मला काम मिळत नाही. पण मी ते वैयक्तिकरित्या घेत नाही, कारण ती वैयक्तिक बाब आहे. प्रत्येकाचे स्वतःचे विचार आणि आवडीनिवडी असतात… जरी अशी समस्या असली तरी, संगीतात कोणताही जातीय किंवा अल्पसंख्याक पैलू आहे असे मला वाटत नाही.” असे ते म्हणाले आहेत.
‘चांगले संगीत बनवा’ – शान
तसेच गायक पुढे म्हणाले, “संगीत क्षेत्रात असे काहीच घडत नाही, जर असे झाले असते, तर गेल्या ३० वर्षातील आपल्या तीन सुपरस्टार, जे अल्पसंख्याक समुदायातून आले आहेत, त्यांना इतके यश मिळाले नसते. हे असे काही नाही आहे. चांगले काम करा, चांगले संगीत बनवा आणि या गोष्टींबद्दल जास्त काळजी करू नका.” असे त्यांनी म्हटले आहे.
Mumbai, Maharashtra: On singer A. R. Rahman’s statement, Bollywood singer Shaan says, “When it comes to not getting work, I am standing right here in front of you. I have sung so much over the years, yet even I don’t get work at times. But I don’t take it personally, because it… pic.twitter.com/rR6xyjnUHo — IANS (@ians_india) January 17, 2026
“प्रत्येकाचे वेगवेगळे मत असते.” – शान
शान पुढे स्पष्ट करतात की निर्माते गाण्याच्या गरजेनुसार गायकांची निवड करतात. गायक पुढे म्हणाला, “लोकांची स्वतःची मते असतात आणि त्यांची नेहमीच वेगवेगळी मते असू शकतात. प्रत्येकाचे मत सारखेच असते असा कोणताही नियम नाही. परंतु आपण त्याला जास्त महत्त्व देऊ नये, कारण प्रत्येक गाण्यामागे एक विचार असतो. संगीतकार आणि निर्माते त्यांच्या स्वतःच्या विचारसरणीनुसार निर्णय घेतात. काही लोक म्हणतील की हे बरोबर आहे, तर काही म्हणतील की हे चुकीचे आहे. आपण यात का सहभागी व्हावे? सहभागी होण्यात काही प्रश्नच येत नाही.”
ए.आर. रहमान काय म्हणाले?
गेल्या काही वर्षांत हिंदी चित्रपटसृष्टीतील त्यांच्या कामाचा ओघ कमी झाल्याबद्दल विचारले असता रहमान यांनी धक्कादायक खुलासा केला. ते म्हणाले, “गेल्या ८ वर्षांत या इंडस्ट्रीतली समीकरणं बदलली आहेत. आता अशा लोकांकडे निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत जे स्वतः कलेशी जोडलेली नाहीत. कदाचित यामध्ये ‘कम्युनल’ अँगल असू शकतो, पण ते माझ्या तोंडावर कधीच आलं नाही.”