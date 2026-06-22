Dhurandhar 2 : ‘तो कोणताही दिखावा…’; संगीतकार शाश्वत सचदेवचा रणवीर सिंगच्या ‘त्या’ स्वभावाबद्दल खुलासा

रणवीर सिंग बॉलीवूडमधला नावाजलेल्या अभिनेत्यांपैकी एक. त्याची काम करण्याची शैली, पडद्यावरचा प्रेझेंन्स आणि त्याचा अंदाज यासाठी तो विशेष ओळखला जातो. आताही त्याच्या कामाचं कौतुक केलं आहे. ‘धुरंधर 2’चे संगीतकार शाश्वत सचदेव यांनी अलीकडेच रणवीर सिंगसोबत काम करण्याचा अनुभव आणि चित्रपटातील दमदार ट्रॅक ‘आरी आरी’वर अभिनेत्याचा प्रभाव याबद्दल मनमोकळेपणाने भाष्य केले.
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रणवीरच्या स्क्रीन प्रेझेन्सने गाण्यावर कसा प्रभाव टाकला याबद्दल बोलताना शाश्वत म्हणाले, “रणवीरच्या उपस्थितीमुळे ‘आरी आरी’ला एक वेगळीच ऊर्जा आणि ताकद मिळाली. मात्र, या गाण्याची संगीतात्मक कल्पना केवळ परफॉर्मन्सपुरती मर्यादित नव्हती. पहिल्या चित्रपटाच्या विश्वाने मला आधीच अशी ऊर्जा दाखवली होती जी अत्यंत तीव्र, आक्रमक, रागीट आणि थोडी धोकादायक होती. त्यानंतर या सिक्वेन्ससाठी आदित्यचा स्वतःचा एक वेगळा दृष्टिकोन होता.”
पुढे त्यांनी या गाण्याची सर्जनशील प्रक्रिया कशी विकसित झाली हे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, “नंतर जेव्हा आम्ही दुसऱ्या ट्रेलरसाठी याचा विचार करू लागलो, तेव्हा ओजसच्या एडिटने या ट्रॅकला नवसंजीवनी दिली आणि तो प्रेक्षकांवर किती प्रभावीपणे परिणाम करू शकतो हे मला जाणवले. ‘आरी आरी’ हे गाणे रणवीरची स्क्रीनवरील ऊर्जा, या सिक्वेन्ससाठी आदित्यची महत्त्वाकांक्षा आणि एडिटच्या लयीच्या संगमातून तयार झाले आहे.”
शाश्वत यांनी रणवीरच्या ऑन-स्क्रीन व्यक्तिमत्त्वाबरोबरच त्याच्या वैयक्तिक स्वभावाचेही कौतुक केले आणि चित्रपटाच्या निर्मितीदरम्यान झालेल्या उशिरापर्यंत चालणाऱ्या सर्जनशील चर्चांची आठवण सांगितली.
संगीतकार म्हणाले, “तो कोणताही दिखावा न करता आणि कोणाचाही न्याय न करता नेहमीच पाठिंबा देणारा आणि प्रोत्साहन देणारा होता. आम्ही त्या सेशन्सची आतुरतेने वाट पाहत असू कारण ते संपूर्ण प्रक्रियेतील सर्वात आनंददायी भागांपैकी एक होते. एखादा कलाकार दुसऱ्याच्या कामाचे इतक्या उत्साहाने स्वागत करतो, तेव्हा तो खोलीतील प्रत्येकाला आणखी चांगले काम करण्याचा आत्मविश्वास देतो.”
आपल्या कामाप्रती असलेल्या अतुलनीय समर्पणासाठी आणि प्रत्येक प्रकल्पाला नव्या उंचीवर नेण्याच्या क्षमतेसाठी ओळखला जाणारा रणवीर सिंग, चित्रपटसृष्टीतील सहकाऱ्यांकडून सातत्याने प्रशंसा मिळवत आहे. अशा वेळी, रणवीर सिंगचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी चाहते सज्ज होत असताना, सुपरस्टारसाठी हे यशस्वी वर्ष आठवण्याची ही उत्तम संधी आहे. हिंदी सिनेसृष्टीतील सर्वात मोठ्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांपैकी एक देण्यापासून ते ‘धुरंधर: द रिव्हेंज’च्या माध्यमातून ₹1000 कोटी हिंदी नेट क्लबचा पाया रचणारा अभिनेता म्हणून इतिहास घडवण्यापर्यंत, रणवीरने प्रत्येक टप्प्यावर स्टारडमची नवी व्याख्या निर्माण केली आहे.
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