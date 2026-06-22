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सुपरस्टार असला तरीही कायदा महत्त्वाचाच; अल्लू अर्जुनने न्यायालयीन सुनावणीत घेतला सहभाग!

Updated On: Jun 22, 2026 | 05:04 PM IST
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सारांश

साऊथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन 'पुष्पा २' चेंगराचेंगरी प्रकरणात हैदराबादच्या नामपल्ली न्यायालयात व्हर्च्युअली हजर होत त्याने सुपरस्टार असून सुद्धा कायदा सगळ्यांसाठी समानच असतो हे त्याच्या वर्तवणुकीतून दाखवून दिलं.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

अल्लू अर्जुन यांनी खऱ्या अर्थाने पॅन-इंडिया सुपरस्टारची व्याख्या नव्या उंचीवर नेली आहे. पुष्पा चित्रपटाच्या अभूतपूर्व यशानंतर जगभरात त्यांना आयकॉन स्टार म्हणून ओळख मिळाली असली, तरी त्यांची प्रचंड लोकप्रियता आणि अतुलनीय स्टारडम अनेक वर्षांपासून कायम आहे. देशातील सर्वात मोठ्या सुपरस्टार्सपैकी एक असण्यासोबतच ते एक आदर्श आणि कायद्याचे पालन करणारे नागरिकही आहेत. याचे उदाहरण नुकतेच पाहायला मिळाले, जेव्हा न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करत त्यांनी कोणताही विलंब न करता नामपल्ली न्यायालयासमोर व्हर्च्युअल माध्यमातून हजेरी लावली. अल्लू अर्जुन नेहमीच कायद्याचे पालन करतात आणि न्यायव्यवस्थेचा आदर राखतात.

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हैदराबादमधील संध्या थिएटर अपघात प्रकरण

हैदराबादमधील संध्या थिएटर अपघात प्रकरणात नामपल्ली न्यायालयाने अभिनेता अल्लू अर्जुनच्या सुनावणीला स्थगिती दिली होती. अभिनेता सोमवारी न्यायालयात व्हर्च्युअली हजर झाला होता. न्यायालयाने त्याला प्रत्यक्ष हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले असले तरी, मुंबईत एका चित्रपटाचे चित्रीकरण सुरू असल्याने अल्लू अर्जुनच्या कायदेशीर टीमने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सामील होण्याची परवानगी मागितली होती. त्यानंतर त्याला ती परवानगी मिळाली.

अल्लू अर्जुन आरोपी क्रमांक ११

या प्रकरणात पोलिसांनी आरोपपत्रात अल्लू अर्जुनला आरोपी क्रमांक ११ म्हणून नाव दिले आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये ‘पुष्पा २’ च्या प्रीमियरदरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीत एका महिलेचा मृत्यू झाला होता. गर्दी व्यवस्थापनातील निष्काळजीपणा आणि सुरक्षेतील अपयशाच्या या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी न्यायालयाने अभिनेता आणि इतर आरोपींना २२ जून रोजी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.

आरोपपत्रात एकूण २३ जणांची नावं

आरोपपत्रात अल्लू अर्जुनला आरोपी क्रमांक ११ म्हणून नाव देण्यात आले आहे. पोलिसांनी या घटनेसंदर्भात न्यायालयात सविस्तर आरोपपत्र दाखल केले आहे. एएनआयच्या वृत्तानुसार, या आरोपपत्रात एकूण २३ जणांची नावे आहेत. संध्या थिएटरच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित लोकांना आरोपी क्रमांक १ ते १० (ए१ ते ए१०) म्हणून नाव देण्यात आले आहे, तर अल्लू अर्जुनला आरोपी क्रमांक ११ (ए११) म्हणून सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. या प्रकरणात पुढील कार्यवाही करताना, न्यायालयाने १९ आरोपींना नोटीस बजावली असून त्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

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Web Title: Allu arjun appears virtually in hyderabad court pushpa 2 stampede case

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Published On: Jun 22, 2026 | 05:04 PM

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