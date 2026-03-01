ग्लॅमरच्या झगमगाटात नवी मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीस; ‘मोहिनी’ मालिकेत पाहायला मिळणार प्रेमाचा नवा संग्राम

मनोरंजन सृष्टीचा झगमगाट, चाहत्यांची वेडी गर्दी आणि स्टारडमचा जल्लोष… या सगळ्या चकाकीमागची खरी कहाणी उलगडणारी नवी मालिका मोहिनी लवकरच कलर्स मराठीवर प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. ही केवळ प्रेमकहाणी नाही, तर स्वाभिमान, संघर्ष, अहंकार आणि नियती यांच्या संघर्षातून जन्मलेली एक धगधगती भावकथा आहे. या मालिकेत नवी प्रेम कथा पाहण्यासाठी चाहते देखील उत्सुक आहेत.
फिल्मी दुनियेच्या सेटवर वाढलेली एक सामान्य मुलगी मोहिनी… आणि त्याच सेटवर राज्य करणारा सुपरस्टार RK. बॉलीवूडच्या झगमगाटामागे दडलेले त्याग, कष्ट आणि भावनिक घालमेल यांची वास्तवदर्शी बाजू ही मालिका प्रभावीपणे मांडणार आहे. नशिबाने लिहिलेला मोहिनीचा साधा पण जिद्दी प्रवास आणि अहंकाराने उभं केलेलं RK चं दिमाखदार विश्व जेव्हा समोरासमोर येते, तेव्हा एका अनपेक्षित नात्याची सुरुवात होते. दोन पूर्णपणे भिन्न स्वभावाचे हे दोन व्यक्तिमत्त्वे समोरासमोर आल्यावर नेमकं काय घडणार, हे सगळं मालिकेमध्ये पाहायला मिळणार आहे.
या मालिकेत ‘मोहिनी’ची भूमिका अनघा ठाकूर साकारत असून, समीर परांजपे ‘RK’च्या भूमिकेत झळकणार आहेत. पहिल्याच प्रोमोमध्ये सेटवरील एक वेगळंच दृश्य पाहायला मिळत आहे. शूटिंग थांबलेलं व्हिडीओमध्ये दिसत असून, कुणी लाईटला टेकून बसलेलं, कुणी गप्पांमध्ये रमलेलं, तर दिग्दर्शक खुर्चीत शांत बसलेले दिसत आहे. इतक्यात स्टुडिओचा दरवाजा उघडतो आणि RK ची एन्ट्री होते. क्षणार्धात वातावरण बदलतं. “Let’s Roll!” असा आवाज घुमतो, लाईट्स लागतात आणि हातात कॉफी मग घेत RK चा रुबाबदार अंदाज समोर येतो.
“मेकअप!” अशी हाक दिल्यानंतर मेकअप बॅग घेऊन धावत येणारी मोहिनी आणि पुढे चालत येणाऱ्या RK ची धडक होते. मेकअपचं सामान खाली सांडतं. त्यावर पाय ठेवत RK म्हणतो, “मेकअपचं तर सामान आहे फक्त…” त्यावर मोहिनी ठामपणे उत्तर देते, “सामान मेकअपचंच आहे… पण ‘फक्त’ नाही. हेच सामान माणसाला कलाकार, कलाकाराला स्टार आणि स्टारला सुपरस्टार बनवतं. अहंकार असणाऱ्याला याचं भान नसतं; पण जाणते कलाकार याला मान देतात.” क्षणात सेटवर शांतता पसरते. संतापलेल्या RK कडून “हे तू RK ला सांगणार?… PACKUP!” अशी घोषणा होते आणि तो निघून जातो.
सेटवर सुरू झालेली ही टक्कर जेव्हा खऱ्या आयुष्याच्या पडद्यावर येईल, तेव्हा काय होईल? सुपरस्टारचा अहंकार जिंकेल की मेकअप आर्टिस्ट मोहिनीचा स्वाभिमान? प्रकाशझोतात नसूनही स्वतःच्या कष्टाने प्रकाश निर्माण करणारी मोहिनी आणि स्वतःच्या स्टारडमच्या कवचात वावरणारा RK – हे दोन विरुद्ध ध्रुव जेव्हा एकत्र येतील, तेव्हा निर्माण होणारी ठिणगी प्रेमात बदलेल की संघर्षात? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी ‘मोहिनी’ मालिका प्रेक्षकांना पाहावी लागणार आहे.