BO Collection : पहिल्या दिवशी 75 लाख तर, दुसऱ्या दिवशी कोटींची कमाई; The Kerala Story 2 चा सिनेमागृहात कल्ला

विपुल अमृतलाल शहा यांच्या ‘द केरल स्टोरी 2’ या चित्रपटाला अनेक वादांनंतर अखेर प्रदर्शित होण्याची संधी मिळाली. टीझर प्रदर्शित झाल्यानंतरच चित्रपटावर टीका करण्यास सुरुवात झाली आणि हे प्रकरण केरळ उच्च न्यायालय येथे पोहोचले. सुरुवातीला कोर्टाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर स्थगिती दिली होती. मात्र शुक्रवारी कोर्टाने सुनावणी करत चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला हिरवा कंदील दिला. न्यायालयाची परवानगी मिळाल्यानंतरही पहिल्या दिवशी बॉक्स ऑफिसवर चित्रपटाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही; मात्र दुसऱ्या दिवशी कमाईत चांगली वाढ झाल्याचे पाहायला मिळाले.
Prajakta Mali : प्राजक्ता माळीने घेतली कामातून रजा! १५ दिवसांसाठी भक्तीत रंगणार रंग, गुरुभजनी अभिनेत्री दंग
“द केरळ स्टोरी २” शुक्रवारी, २७ फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित झाला. परंतु, निकालानंतर, संध्याकाळी उशिरापर्यंत शो पुन्हा सुरू होऊ शकले. चित्रपटाने पहिल्या दिवशी फक्त ₹७.५ दशलक्ष कमाई केली आहे. परंतु, दुसऱ्या दिवशी शनिवारी लक्षणीय नफा कमावला आहे. सॅकनिल्कच्या अहवालानुसार, चित्रपटाने शनिवारी अंदाजे ₹४.६५ कोटी कमाई केली. याचा अर्थ असा की या वादाचा चित्रपटाला फायदा होत असल्याचे दिसून येत आहे. दोन दिवसांत, “द केरळ स्टोरी २” ने ₹५.४० कोटींची कमाई केली आहे.
हा चित्रपट वादात का अडकला?
‘द केरळ स्टोरी २’ हा २०२३ मध्ये घडणाऱ्या ‘द केरळ स्टोरी’ चा सिक्वेल आहे. परंतु, या चित्रपटाची कथा वेगळी आहे. पहिल्या चित्रपटात तीन तरुणींची कथा सांगितली गेली होती ज्यांना धार्मिक धर्मांतरासाठी प्रलोभन दाखवण्यात आले होते आणि नंतर दहशतवादी संघटना आयसिसमध्ये सामील होण्यास भाग पाडण्यात आले होते. तथापि, यावेळी ही कथा एका कटाचा भाग म्हणून धार्मिक धर्मांतरावर आधारित आहे. परंतु, चित्रपटातील निर्मात्यांनी केलेले दावे अनेकजण नाकारत आहेत. केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनीही चित्रपटावर टीका करत हा प्रचार असल्याचे म्हटले आहे.
Ramayana ला मिळालं जागतिक व्यासपीठ; रणबीर कपूरच्या चित्रपटाचा ट्रेलर San Diego Comic-Con मध्ये होणार लाँच
‘द केरळ स्टोरी २’ मधील संपूर्ण स्टारकास्ट
‘द केरळ स्टोरी २’ चे दिग्दर्शन कामाख्या नारायण सिंह यांनी केले आहे, सुदीप्तो सेन यांनी पहिला भाग दिग्दर्शित केला होता. या चित्रपटात ऐश्वर्या ओझा, उल्का गुप्ता, अदिती भाटिया, पूर्वा पराग, सुमित गेहलावत, अर्जन सिंग, युक्तम आणि अलका अमीन हे सगळे कलाकार मुख्य भूमिकेत दिसत आहे. विपुल अमृतलाल शाह यांनीही चित्रपटाची निर्मिती केली आहे आणि अमरनाथ झा यांच्यासोबत कथा लिहिली आहे.