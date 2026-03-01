Holika Dahan 2026: होलिका दहन करताना गर्भवती महिलांनी कोणती काळजी घ्यावी? काय सांगते ज्योतिषशास्त्र

होलिकादहनाच्या दिवशी होळी पेटवली जाते. हा दिवस वाईटावर चांगल्याचा विजय आणि भक्तीचे प्रतीक मानले जाते. होळीला छोटी होळी असेही म्हणतात. होळीच्या दुसऱ्या दिवशी धुलिवंदनाचा सण साजरा केला जातो. या दिवशी अग्नीत काही वस्तू अर्पण करण्याचेही विशेष महत्त्व आहे. गर्भवती महिलांनी या दिवशी काही नियमांचे विशेषतः पालन केले पाहिजे. गर्भवती महिलांनी होलिका दहनाच्या दिवशी कोणती काळजी घ्यावी ते जाणून घेऊया
परंपरेनुसार, गर्भवती महिलांनी होलिका दहनाच्या दिवशी अग्नीची प्रदक्षिणा करणे टाळावे, कारण तीव्र उष्णता आणि धूर हानिकारक असू शकतो. म्हणूनच गर्भवती महिलांना होलिका दहन अग्नीजवळ जाण्यास मनाई आहे. त्याऐवजी, तुम्ही मानसिक प्रार्थना करू शकता आणि देवाचे ध्यान करू शकता.
होलिका दहन पूजा करण्यासाठी गर्भवती महिला अग्नीपासून काही अंतरावर उभे राहून प्रार्थना करू शकता. त्या मंत्रांचा जप देखील करू शकतात. यामुळे त्यांच्या जीवनात सकारात्मकता टिकून राहण्यास मदत होते. होलिका दहनाच्या दिवशी तुम्ही शेणाच्या गोळ्या, धान्य, मोहरी इत्यादी वस्तू हाताने स्पर्श करून अग्नीत अर्पण करू शकता आणि कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याला ते अर्पण करण्यास सांगू शकता.
हा दिवस होलिका आणि भक्त प्रल्हाद यांच्या कथेशी संबंधित आहे. हिरण्यकशिपूने त्याची बहीण होलिका बोलावली आणि तिला प्रल्हादासोबत अग्नीत बसण्यास सांगितले, कारण होलिकाला कधीही जळणार नाही असे वरदान मिळाले होते. पण जेव्हा होलिका प्रल्हादला मांडीवर घेऊन आगीत बसली तेव्हा तिच्या वराचा गैरवापर केल्यामुळे ती जळून राख झाली आणि भगवान विष्णूचा भक्त प्रल्हाद सुखरूप बाहेर आला. म्हणून हा दिवस भय आणि वाईटावर चांगल्याच्या विजयाचे प्रतीक मानला जातो. होलिकेचे दहन अत्यंत पवित्र मानले जाते.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, गर्भवती महिलांनी होलिका दहनाची प्रदक्षिणा टाळावी. जर पूजा करायची असेल तर त्यांनी त्यांच्या अंगणात किंवा मंदिरात शांत वातावरणात दिवा लावावा आणि देवाची प्रार्थना करावी. आग आणि धुरापासून अंतर राखणे देखील महत्त्वाचे आहे, कारण जास्त धूर आरोग्यासाठी हानिकारक असू शकतो. याव्यतिरिक्त, रात्री उशिरापर्यंत बाहेर राहणे टाळावे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: धार्मिक दृष्ट्या सहभागी होण्यास मनाई नाही; मात्र आरोग्याच्या दृष्टीने गर्दी, धूर आणि उष्णता टाळणे अधिक सुरक्षित मानले जाते. दूरून दर्शन घेणे योग्य ठरते.
Ans: ज्योतिषशास्त्रात राख पवित्र मानली जाते; पण गर्भवती महिलांनी ती थेट हाताळण्याऐवजी कुटुंबातील इतरांकडून आणून घ्यावी आणि थोडीशी कपाळावर लावावी, अशी काहींची श्रद्धा आहे.
Ans: होलिका दहनाच्या अग्नीपासून सुरक्षित अंतर ठेवा. धूर जास्त असल्यास त्या ठिकाणी जास्त वेळ थांबू नये. मास्क वापरणे किंवा खुल्या जागेत उभे राहणे उपयुक्त ठरू शकते.