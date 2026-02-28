Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

महाराष्ट्रामध्ये मानाची मानली जाणारी महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा ही एकच घेण्यात यावी या संदर्भामध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी होत असतानाही शासनाकडून याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे आता या स्पर्धा चार चार न होता एकच स्पर्धा व्हावी यासाठी शासनाने जाणीवपूर्वक लक्ष घालून यामध्ये योग्य तो तोडगा काढावा अन्यथा महाराष्ट्र केसरीच्या मानाच्या गदा महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र केसरी त्याचबरोबर हिंदकेसरी पैलवान मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करून शासनाकडे जमा करतील अशा तऱ्हेचा गंभीर इशारा डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटील यांच्यासह जेष्ठ मल्ल आप्पासाहेब कदम आणि दीनानाथ सिंह यांनी दिलाय.
