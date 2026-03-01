Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Operation Epic Fury: युद्ध नाही, हा तर विनाश! अमेरिकेच्या ‘Scorpion Strike’ने आकाशातून पाठवले मृत्यूदूत,पहा ‘हा’ थरारक VIRAL VIDEO

US Attacks Iran: राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्देशानुसार 28 फेब्रुवारी रोजी इराणविरुद्ध ऑपरेशन एपिक फ्युरी सुरू झाले. अमेरिकन सेंटकॉमने लढाऊ विमाने आणि क्षेपणास्त्रांनी इराणी लष्करी तळांना लक्ष्य केले आहे.

Updated On: Mar 01, 2026 | 11:46 AM
operation epic fury us attacks iran khamenei death drone strike video updates

Operation Epic Fury: युद्ध नाही, हा तर विनाश! अमेरिकेच्या 'Scorpion Strike'ने आकाशातून पाठवले मृत्यूदूत, पहा 'हा' थरारक VIDEO ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • महाविनाशक कारवाई
  • खामेनींचा अंत
  • जागतिक परिणाम

US Centcom video of Iran attack : मध्यपूर्वेतील युद्धाने आता अशा वळणावर प्रवेश केला आहे जिथून संपूर्ण जगाचा नकाशा बदलू शकतो. २८ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री अमेरिकेने इराणविरुद्ध ‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’ (Operation Epic Fury) नावाचे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे आणि भीषण लष्करी ऑपरेशन सुरू केले. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (President Donald Trump) यांच्या थेट आदेशानुसार, अमेरिकन सेंटकॉमने (CENTCOM) इराणची सुरक्षा यंत्रणा मुळासकट उखडून टाकण्यासाठी हवाई आणि सागरी मार्गाने हल्ला चढवला. या कारवाईने केवळ इराणच नाही, तर संपूर्ण जग हादरून गेले आहे.

आकाशातून मृत्यूचा वर्षाव: स्कॉर्पियन स्ट्राइक टास्क फोर्स

पहाटे १:१५ वाजता अमेरिकेच्या लढाऊ विमानांनी इराणच्या हवाई हद्दीत प्रवेश केला. पहिल्यांदाच अमेरिकेने आपल्या “स्कॉर्पियन स्ट्राइक” टास्क फोर्सद्वारे कमी किमतीच्या पण अत्यंत अचूक अशा ‘एकेरी हल्ला’ करणाऱ्या ड्रोनचा वापर केला. या ड्रोननी इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्सची (IRGC) नियंत्रण केंद्रे, क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण पॅड आणि लष्करी तळांना लक्ष्य केले. सेंटकॉमने सोशल मीडियावर जारी केलेल्या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की, कशा प्रकारे अमेरिकन क्षेपणास्त्रे इराणच्या हवाई संरक्षण प्रणालीला (Air Defense System) पत्त्यासारखे कोसळवत आहेत. ॲडमिरल ब्रॅड कूपर यांनी या मोहिमेला अभूतपूर्व यश म्हटले आहे.

खामेनींच्या मृत्यूने इराणमध्ये ४० दिवसांचा शोक

या ऑपरेशनमधील सर्वात मोठा धक्का म्हणजे इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा मृत्यू. इस्रायली आणि इराणी माध्यमांच्या वृत्तानुसार, जेव्हा अमेरिकेने त्यांच्या कार्यालयावर बॉम्बफेक केली, तेव्हा खामेनी तिथेच उपस्थित होते. त्यांच्या मृत्यूची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली असून, इराणने ४० दिवसांचा राष्ट्रीय शोक जाहीर केला आहे. ट्रम्प यांनी या घटनेचे स्वागत करताना म्हटले की, “एका जुलमी आणि क्रूर युगाचा आज अंत झाला आहे.” आता इराणचे नेतृत्व कोणाकडे जाईल, यावर जगाचे लक्ष लागले आहे.

अमेरिकन सैन्याची सुरक्षा आणि इराणचा प्रतिकार

इराणने या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी शेकडो क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन डागले. मात्र, अमेरिकेच्या अत्याधुनिक संरक्षण प्रणालीने हे सर्व हल्ले हवेतच नष्ट केले. अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, या भीषण युद्धात एकाही अमेरिकन सैनिकाचा बळी गेला नाही आणि त्यांच्या तळांचे नुकसानही नगण्य आहे. इराणच्या अण्वस्त्र आणि लष्करी महत्त्वाकांक्षा कायमच्या संपवण्यासाठी अमेरिकेने या पिढीतील सर्वात मोठी लष्करी तैनाती केली आहे.

विमानतळांवर प्रवाशांचे हाल: भारताची चिंता

या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक पूर्णपणे कोलमडली आहे. मध्यपूर्वेतील उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे मुंबई विमानतळावर हजारो प्रवाशांना चक्क रस्त्यावर झोपावे लागले आहे. हवाई क्षेत्र बंद झाल्यामुळे हजारो भारतीयांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी तातडीने कतार आणि इतर आखाती देशांशी संपर्क साधून भारतीयांच्या सुरक्षिततेची खात्री केली आहे. जागतिक तेल बाजारातही यामुळे अनिश्चितता निर्माण झाली असून पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' म्हणजे काय?

    Ans: हे अमेरिकन सैन्याने २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इराणविरुद्ध सुरू केलेले आतापर्यंतचे सर्वात मोठे लष्करी ऑपरेशन आहे, ज्याचे उद्दिष्ट इराणची लष्करी शक्ती नष्ट करणे आहे.

  • Que: अयातुल्ला अली खामेनी यांचा मृत्यू कसा झाला?

    Ans: अमेरिकेने खामेनी यांच्या कार्यालयावर केलेल्या भीषण बॉम्बफेकीत त्यांचा मृत्यू झाला असून इराणी माध्यमांनी याला दुजोरा दिला आहे.

  • Que: या युद्धाचा भारतावर काय परिणाम झाला आहे?

    Ans: आखाती देशांचे हवाई क्षेत्र बंद झाल्यामुळे विमान सेवा विस्कळीत झाली असून हजारो भारतीय प्रवासी मुंबईसह विविध शहरांत अडकले आहेत.

