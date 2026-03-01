Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Ramayana ला मिळालं जागतिक व्यासपीठ; रणबीर कपूरच्या चित्रपटाचा ट्रेलर San Diego Comic-Con मध्ये होणार लाँच

"रामायण" चित्रपटाची सर्वेच आतुरतेने वाट पाहत आहेत. तसेच नितेश तिवारी त्यांचा बहुप्रतिक्षित चित्रपट "रामायण" जागतिक स्तरावर घेऊन जाण्याची तयारी करत आहेत. चित्रपटाचा ट्रेलर आता सॅन दिएगो कॉमिक-कॉनमध्ये रिलीज होणार आहे.

Updated On: Mar 01, 2026 | 08:24 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • “रामायण” चित्रपटाला मिळाला जागतिक व्यासपीठ
  • San Diego Comic-Con मध्ये ट्रेलर होणार लाँच
  • रणबीर कपूरच्या चित्रपटाचा हॉलिवूडमध्ये डंका
 

रणबीर कपूरचा “रामायण” हा चित्रपट गेल्या काही काळापासून बराच चर्चेत आहे. नितेश तिवारी दिग्दर्शित या चित्रपटाचे बजेट ₹४००० कोटी असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. अलिकडेच रणबीर कपूरचा चित्रपट लॉस एंजेलिसमध्ये प्रदर्शित झाला, जिथे त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर, हा चित्रपट आता एका मोठ्या टप्प्याकडे वाटचाल करताना दिसणार आहे. नितेश तिवारी भारतीय चित्रपट उद्योगातील सर्वात मोठा चित्रपट “रामायण” आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्याची तयारी करत आहेत. रणबीर कपूरच्या चित्रपटाचा ट्रेलर सॅन दिएगो कॉमिक-कॉन येथे लाँच होऊ शकतो अशी बातमी आता समोर आली आहे.

सॅन दिएगो कॉमिक-कॉन लवकरच बॉलीवूडमध्ये लक्षणीय ओळख मिळवू शकतो. भारतीय महाकाव्य रामायणावर आधारित नितेश तिवारीचा आगामी चित्रपट या दिवाळीत प्रदर्शित होण्यापूर्वी चित्रपटाचा अधिकृत ट्रेलर लाँच करण्यासाठी अमेरिकेत जाऊ शकतो. परंतु, निर्मात्यांनी अद्याप कोणतीही ठोस योजना अंतिम केलेली नाही. रणबीर कपूर अभिनीत या मोठ्या बजेटच्या चित्रपटाचा ट्रेलर जुलैमध्ये सॅन दिएगो कॉमिक-कॉन येथे लाँच होण्याची अपेक्षा आहे. जर सर्व काही योजनेनुसार झाले, तर एखाद्या भारतीय पौराणिक महाकाव्याला जागतिक व्यासपीठ मिळण्याची ही पहिलीच वेळ असणार आहे. अहवालांनुसार चित्रपटाची टीम कॉमिक-कॉन आयोजकांशी वाटाघाटीच्या अंतिम टप्प्यात आहे.

Bigg Boss Marathi 6 : बिग बॉसच्या घरात नवा Wild Card! बिचुकले नव्हे तर ‘ही’ सुप्रसिद्ध अभिनेत्री; लवकरच…

रामायण जागतिक स्तरावर पोहोचेल

मिड-डे ने वृत्त दिले की कॉमिक-कॉन रामायणासाठी जागतिक व्यासपीठ प्रदान करू शकते. या पौराणिक नाटकाला केवळ भारतीय महाकाव्य म्हणून नव्हे तर जगासमोर एक चित्रपट अनुभव म्हणून सादर करण्याचा विचार आहे. लॉस एंजेलिसच्या प्रदर्शनात मिळालेल्या अभिप्रायानंतर, टीम आता हा शो कॉमिक-कॉनमध्ये घेऊन जाण्याची तयारी करत आहे. निर्माते जुलैमध्ये एसडीसीसीसाठी प्रगत चर्चा करत असल्याचे वृत्त आहे.

रामायण चित्रपट महोत्सवांमध्ये दाखवले जाईल का?

कॉमिक-कॉन हे सहसा हॉलिवूडच्या प्रमुख फ्रँचायझी चित्रपटांचे ठिकाण आहे , जिथे त्यांचे ट्रेलर आणि एक्सक्लुझिव्ह झलक दाखवले जातात. म्हणूनच, “रामायण” चा तिथे समावेश होणे ही एक महत्त्वाची घटना मानली जात आहे. चित्रपटगृहात येण्यापूर्वी हा चित्रपट जगभरातील चित्रपट महोत्सवांमध्ये जाऊ शकतो, असेही अहवालात म्हटले आहे. नमित मल्होत्रा ​​निर्मित, नितेश तिवारी याचे दिग्दर्शन करत आहेत. रामायणात भगवान रामाच्या भूमिकेत रणबीर कपूर, लक्ष्मणच्या भूमिकेत रवी दुबे, सीतेची भूमिका साई पल्लवी, हनुमानाच्या भूमिकेत सनी देओल आणि रावणाच्या भूमिकेत यश हे सगळे कलाकार दिसणार आहेत.

Prajakta Mali : प्राजक्ता माळीने घेतली कामातून रजा! १५ दिवसांसाठी भक्तीत रंगणार रंग, गुरुभजनी अभिनेत्री दंग

अद्याप चित्रपटाच्या प्रदर्शित होण्याची अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नाही. मात्र, हा चित्रपट दोन भागांत प्रदर्शित होणार असल्याची घोषणा यापूर्वीच करण्यात आली आहे. रामायणचा पहिला भाग यंदाच्या दिवाळीत प्रदर्शित होणार असून दुसरा भाग दिवाळी २०२७ मध्ये येणार आहे. दरम्यान, २०२६ मधील San Diego Comic-Con हे संमेलन २३ जुलै ते २६ जुलैदरम्यान होणार असून प्रीव्ह्यू नाईट २२ जुलै रोजी आयोजित करण्यात येणार आहे.

Web Title: Ranbir kapoor and yash starrer ramayana trailer launch in july at san diego comic con

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 01, 2026 | 08:24 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

KGF-Kantara नंतर होम्बले फिल्म्सचा मोठा निर्णय; आता परदेशातही उभारणार दमदार डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क
1

KGF-Kantara नंतर होम्बले फिल्म्सचा मोठा निर्णय; आता परदेशातही उभारणार दमदार डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क

प्रेक्षकांच्या पत्रांनी भारावली Deepti Ketkar; होळीच्या खास आठवणी शेअर करत दिले ‘मोठ्या ट्विस्ट’चे संकेत
2

प्रेक्षकांच्या पत्रांनी भारावली Deepti Ketkar; होळीच्या खास आठवणी शेअर करत दिले ‘मोठ्या ट्विस्ट’चे संकेत

होळी पौर्णिमेला ‘जय जय स्वामी समर्थ’मध्ये रंगणार थरारक पर्व; स्वामींच्या हस्तक्षेपाने उघड होणार सत्य
3

होळी पौर्णिमेला ‘जय जय स्वामी समर्थ’मध्ये रंगणार थरारक पर्व; स्वामींच्या हस्तक्षेपाने उघड होणार सत्य

लखनौच्या लक्ष्मण मंदिरातील दर्शन ठरलं टर्निंग पॉइंट; Ravi Dubey ला वर्षभरातच मिळाली Ramayana मध्ये लक्ष्मणाची भूमिका
4

लखनौच्या लक्ष्मण मंदिरातील दर्शन ठरलं टर्निंग पॉइंट; Ravi Dubey ला वर्षभरातच मिळाली Ramayana मध्ये लक्ष्मणाची भूमिका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ramayana ला मिळालं जागतिक व्यासपीठ; रणबीर कपूरच्या चित्रपटाचा ट्रेलर San Diego Comic-Con मध्ये होणार लाँच

Ramayana ला मिळालं जागतिक व्यासपीठ; रणबीर कपूरच्या चित्रपटाचा ट्रेलर San Diego Comic-Con मध्ये होणार लाँच

Mar 01, 2026 | 08:24 AM
SL vs PAK : पाकिस्तानकडून पराभवानंतर श्रीलंकेच्या क्रिकेटमध्ये गोंधळ, कर्णधारावर व्यक्त केला राग! सनथ जयसूर्या राजीनामा देणार?

SL vs PAK : पाकिस्तानकडून पराभवानंतर श्रीलंकेच्या क्रिकेटमध्ये गोंधळ, कर्णधारावर व्यक्त केला राग! सनथ जयसूर्या राजीनामा देणार?

Mar 01, 2026 | 08:18 AM
World War 3 : इस्रायल-इराण युद्ध पेटले! इस्रायलकडून हल्ल्यांचे भीषण व्हिडिओ जारी; खामेनेईंच्या मृत्यूच्या चर्चांना उधाण

World War 3 : इस्रायल-इराण युद्ध पेटले! इस्रायलकडून हल्ल्यांचे भीषण व्हिडिओ जारी; खामेनेईंच्या मृत्यूच्या चर्चांना उधाण

Mar 01, 2026 | 08:08 AM
World Civil Defence Day 2026: संकट काळात देवदूतासारखे धावून येणारे ‘नागरी रक्षक’; वाचा, का साजरा केला जातो ‘हा’ खास दिवस?

World Civil Defence Day 2026: संकट काळात देवदूतासारखे धावून येणारे ‘नागरी रक्षक’; वाचा, का साजरा केला जातो ‘हा’ खास दिवस?

Mar 01, 2026 | 08:07 AM
‘काँग्रेस संघटना बांधणीसाठी तीन दिवसांचे शिबिर’; प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची माहिती

‘काँग्रेस संघटना बांधणीसाठी तीन दिवसांचे शिबिर’; प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची माहिती

Mar 01, 2026 | 08:05 AM
Iran-Israel Conflict : इस्त्रायलच्या हल्ल्यात अयातुल्ला अली खामेनेईचा मृत्यू?; डोनाल्ड ट्रम्प नेमकं काय म्हणाले…

Iran-Israel Conflict : इस्त्रायलच्या हल्ल्यात अयातुल्ला अली खामेनेईचा मृत्यू?; डोनाल्ड ट्रम्प नेमकं काय म्हणाले…

Mar 01, 2026 | 07:26 AM
March Festival List 2026: होळीपासून गुढीपाडव्यापर्यंत मार्च महिन्यात कोणते सण उत्सव येत आहे ते जाणून घ्या

March Festival List 2026: होळीपासून गुढीपाडव्यापर्यंत मार्च महिन्यात कोणते सण उत्सव येत आहे ते जाणून घ्या

Mar 01, 2026 | 07:05 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Feb 28, 2026 | 07:59 PM
Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Feb 28, 2026 | 07:53 PM
Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Feb 28, 2026 | 07:48 PM
Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Feb 28, 2026 | 07:43 PM
Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Feb 28, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Feb 28, 2026 | 06:45 PM
Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Feb 28, 2026 | 03:27 PM