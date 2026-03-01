Ramayana ला मिळालं जागतिक व्यासपीठ; रणबीर कपूरच्या चित्रपटाचा ट्रेलर San Diego Comic-Con मध्ये होणार लाँच

रणबीर कपूरचा “रामायण” हा चित्रपट गेल्या काही काळापासून बराच चर्चेत आहे. नितेश तिवारी दिग्दर्शित या चित्रपटाचे बजेट ₹४००० कोटी असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. अलिकडेच रणबीर कपूरचा चित्रपट लॉस एंजेलिसमध्ये प्रदर्शित झाला, जिथे त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर, हा चित्रपट आता एका मोठ्या टप्प्याकडे वाटचाल करताना दिसणार आहे. नितेश तिवारी भारतीय चित्रपट उद्योगातील सर्वात मोठा चित्रपट “रामायण” आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्याची तयारी करत आहेत. रणबीर कपूरच्या चित्रपटाचा ट्रेलर सॅन दिएगो कॉमिक-कॉन येथे लाँच होऊ शकतो अशी बातमी आता समोर आली आहे.
सॅन दिएगो कॉमिक-कॉन लवकरच बॉलीवूडमध्ये लक्षणीय ओळख मिळवू शकतो. भारतीय महाकाव्य रामायणावर आधारित नितेश तिवारीचा आगामी चित्रपट या दिवाळीत प्रदर्शित होण्यापूर्वी चित्रपटाचा अधिकृत ट्रेलर लाँच करण्यासाठी अमेरिकेत जाऊ शकतो. परंतु, निर्मात्यांनी अद्याप कोणतीही ठोस योजना अंतिम केलेली नाही. रणबीर कपूर अभिनीत या मोठ्या बजेटच्या चित्रपटाचा ट्रेलर जुलैमध्ये सॅन दिएगो कॉमिक-कॉन येथे लाँच होण्याची अपेक्षा आहे. जर सर्व काही योजनेनुसार झाले, तर एखाद्या भारतीय पौराणिक महाकाव्याला जागतिक व्यासपीठ मिळण्याची ही पहिलीच वेळ असणार आहे. अहवालांनुसार चित्रपटाची टीम कॉमिक-कॉन आयोजकांशी वाटाघाटीच्या अंतिम टप्प्यात आहे.
रामायण जागतिक स्तरावर पोहोचेल
मिड-डे ने वृत्त दिले की कॉमिक-कॉन रामायणासाठी जागतिक व्यासपीठ प्रदान करू शकते. या पौराणिक नाटकाला केवळ भारतीय महाकाव्य म्हणून नव्हे तर जगासमोर एक चित्रपट अनुभव म्हणून सादर करण्याचा विचार आहे. लॉस एंजेलिसच्या प्रदर्शनात मिळालेल्या अभिप्रायानंतर, टीम आता हा शो कॉमिक-कॉनमध्ये घेऊन जाण्याची तयारी करत आहे. निर्माते जुलैमध्ये एसडीसीसीसाठी प्रगत चर्चा करत असल्याचे वृत्त आहे.
रामायण चित्रपट महोत्सवांमध्ये दाखवले जाईल का?
कॉमिक-कॉन हे सहसा हॉलिवूडच्या प्रमुख फ्रँचायझी चित्रपटांचे ठिकाण आहे , जिथे त्यांचे ट्रेलर आणि एक्सक्लुझिव्ह झलक दाखवले जातात. म्हणूनच, “रामायण” चा तिथे समावेश होणे ही एक महत्त्वाची घटना मानली जात आहे. चित्रपटगृहात येण्यापूर्वी हा चित्रपट जगभरातील चित्रपट महोत्सवांमध्ये जाऊ शकतो, असेही अहवालात म्हटले आहे. नमित मल्होत्रा निर्मित, नितेश तिवारी याचे दिग्दर्शन करत आहेत. रामायणात भगवान रामाच्या भूमिकेत रणबीर कपूर, लक्ष्मणच्या भूमिकेत रवी दुबे, सीतेची भूमिका साई पल्लवी, हनुमानाच्या भूमिकेत सनी देओल आणि रावणाच्या भूमिकेत यश हे सगळे कलाकार दिसणार आहेत.
अद्याप चित्रपटाच्या प्रदर्शित होण्याची अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नाही. मात्र, हा चित्रपट दोन भागांत प्रदर्शित होणार असल्याची घोषणा यापूर्वीच करण्यात आली आहे. रामायणचा पहिला भाग यंदाच्या दिवाळीत प्रदर्शित होणार असून दुसरा भाग दिवाळी २०२७ मध्ये येणार आहे. दरम्यान, २०२६ मधील San Diego Comic-Con हे संमेलन २३ जुलै ते २६ जुलैदरम्यान होणार असून प्रीव्ह्यू नाईट २२ जुलै रोजी आयोजित करण्यात येणार आहे.