Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

लातूर शहरातील खणी परिसरात तील त्रिवेणी नगर वैभव नगर न्यू आदर्श कॉलनी या ठिकाणी दोन दिवसांपूर्वी या परिसरामध्ये दहशत माजवत काही गाड्यांची व परिसरातील नागरिकांच्या घरावर दगडफेक केली होती शिवाजीनगर पोलिसांनी या टवाळखोर गुंडांना तात्काळ अटक करत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करत त्यांना अटक करण्यात आली होती आज त्याच परिसरामध्ये शिवाजीनगर पोलिसांच्या वतीने या गुंड प्रवृत्तीच्या युवकांची शिवाजीनगर पोलिसांनी धिंड काढत या परिसरामध्ये कुणीही अशा पद्धतीची दहशत माजू नये. व नागरिकांनी कसलेही टवळखुरी करण्याचे विरोधात सदरील पोलीस संपर्क करावा असे शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनच्या वतीने सांगण्यात आले. व लातूर शहरात अशा पद्धतीची दहशत माजवणाऱ्याची गई केली जाणार नाही त्यांना कठोर शासन केले जाईल असे शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक अभिषेक शिंदे यांनी सांगितलं.
लातूर शहरातील खणी परिसरात तील त्रिवेणी नगर वैभव नगर न्यू आदर्श कॉलनी या ठिकाणी दोन दिवसांपूर्वी या परिसरामध्ये दहशत माजवत काही गाड्यांची व परिसरातील नागरिकांच्या घरावर दगडफेक केली होती शिवाजीनगर पोलिसांनी या टवाळखोर गुंडांना तात्काळ अटक करत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करत त्यांना अटक करण्यात आली होती आज त्याच परिसरामध्ये शिवाजीनगर पोलिसांच्या वतीने या गुंड प्रवृत्तीच्या युवकांची शिवाजीनगर पोलिसांनी धिंड काढत या परिसरामध्ये कुणीही अशा पद्धतीची दहशत माजू नये. व नागरिकांनी कसलेही टवळखुरी करण्याचे विरोधात सदरील पोलीस संपर्क करावा असे शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनच्या वतीने सांगण्यात आले. व लातूर शहरात अशा पद्धतीची दहशत माजवणाऱ्याची गई केली जाणार नाही त्यांना कठोर शासन केले जाईल असे शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक अभिषेक शिंदे यांनी सांगितलं.