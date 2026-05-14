Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • Ntrneel Movie New Poster Release Ntr Jr Prashanth Neel Teaser Date Announcement Marathi News

Box Office वर ‘वादळ’ येणार! NTRNeel च्या निर्मात्यांनी प्रदर्शित केली नवी झलक! ‘त्या’ फोटोने इंटरनेटवर घातला धुमाकूळ

एनटीआरनील हा सध्या सर्वाधिक प्रतिक्षेत असलेल्या मोठ्या चित्रपटांपैकी एक आहे. जनमानसाचा लाडका एनटीआर आणि प्रसिद्ध दिग्दर्शक Prashanth Neel यांसारखी चित्रपटसृष्टीतील दोन मोठी नावे पहिल्यांदाच एकत्र येत आहेत.

Updated On: May 14, 2026 | 03:50 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • एनटीआर, Prashanth Neel दोन मोठी नावे पहिल्यांदाच एकत्र
  • चित्रपटाची पहिली झलक १९ मेच्या मध्यरात्री प्रदर्शित होणार
  • रिकाम्या जागा भरा म्हणत प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवली
NTRNeel New Moive :  एनटीआरनील हा सध्या सर्वाधिक प्रतिक्षेत असलेल्या मोठ्या चित्रपटांपैकी एक आहे. जनमानसाचा लाडका एनटीआर आणि प्रसिद्ध दिग्दर्शक Prashanth Neel यांसारखी चित्रपटसृष्टीतील दोन मोठी नावे पहिल्यांदाच एकत्र येत असल्याने, हा चित्रपट मोठ्या पडद्यावरील मनोरंजनाला नव्या उंचीवर नेणारा भव्य सिनेमॅटिक अनुभव ठरणार आहे. ज्युनियर एनटीआर आणि ‘KGF’ व ‘सालार’ फेम प्रशांत नील हे ‘एनटीआरनील’ नावाच्या आगामी अॅक्शन थ्रिलरमध्ये एकत्र प्रोजक्टवर काम करत आहेत.

Love & War पासून Raaka पर्यंत… 2027 ला बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालण्यासाठी चित्रपट सज्ज, कोणता ठरणार हीट?

चित्रपटाची पहिली झलक 19 मेच्या मध्यरात्री

चित्रपटाची पहिली झलक १९ मेच्या मध्यरात्री प्रदर्शित होणार असून, ती २० मे रोजी एनटीआरच्या वाढदिवसाशीही जोडलेली आहे. याचदरम्यान निर्मात्यांनी एक नवे छायाचित्र प्रदर्शित करून चाहत्यांची उत्सुकता आणखी वाढवली आहे.

चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण

चित्रपटाचे चित्रीकरण सध्या सुरू असल्याने, निर्मात्यांनी चित्रीकरणाच्या ठिकाणाहून एक फोटो शेअर करत चाहत्यांना ‘रिकाम्या जागा भरा’ असा प्रश्न विचारून उत्सुकता वाढवली आहे. १९ मेच्या मध्यरात्री होणाऱ्या मोठ्या झलक प्रदर्शनापूर्वी निर्मात्यांनी एक छायाचित्र शेअर केले आहे, ज्यामध्ये वाळवंटात एक व्यक्ती हातात काठी घेऊन उभा असल्याचे दिसत आहे. या छायाचित्रामुळे पुढे काय पाहायला मिळणार याबाबत चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. यासोबत त्यांनी कॅप्शनमध्ये असे लिहिले आहे. की “वादळापूर्वीची ____ रिकाम्या जागेत काय येणार आहे, हे तुम्हाला माहितीच आहे.” असं म्हणत #एनटीआरनील #प्रशांतनील सारखे हॅशटॅग दिले आहेत.

चित्रपटाच्या घोषणेनंतरपासूनच जोरदार चर्चा

चित्रपटाच्या घोषणेनंतरपासूनच त्याची जोरदार चर्चा सुरू असून, चाहत्यांना प्रत्येक नव्या घडामोडीची आतुरता लागली आहे. दोन मोठ्या ताकदीची नावे एकत्र आल्यामुळे एनटीआरनील हा सर्वाधिक प्रतिक्षेत असलेल्या चित्रपटांपैकी एक बनला आहे आणि हा भव्य संगम मोठ्या पडद्यावर काय कमाल करणार याची प्रेक्षकांना उत्सुकता आहे. Prashanth Neel यांच्या दिग्दर्शनाखाली बनत असलेल्या एनटीआरनीलमध्ये N. T. Rama Rao Jr. मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. हा चित्रपट Mythri Movie Makers आणि NTR Arts यांच्या बॅनरखाली तयार केला जात आहे.

जागतिक स्तरावर TVFचा डंका! IMDBbच्या Top 250 मालिकांच्या यादीत ‘Sapne vs Everyone’पटकावला पहिला क्रमांक

Web Title: Ntrneel movie new poster release ntr jr prashanth neel teaser date announcement marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 14, 2026 | 03:50 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Beit Shemesh : इस्रायलमध्ये रात्रीच्या अंधारात महाविस्फोट; आकाशात उसळले आगीचे लोट, ‘तोमर’ कारखान्यात नेमकं घडलं काय?

Beit Shemesh : इस्रायलमध्ये रात्रीच्या अंधारात महाविस्फोट; आकाशात उसळले आगीचे लोट, ‘तोमर’ कारखान्यात नेमकं घडलं काय?

May 17, 2026 | 11:32 AM
Teesta River Dispute : भारताला मोठा झटका! बांगलादेशने तीस्ता प्रकल्पासाठी चीनकडे मागितली मदत; ‘चिकन नेक’वर मोठं संकट?

Teesta River Dispute : भारताला मोठा झटका! बांगलादेशने तीस्ता प्रकल्पासाठी चीनकडे मागितली मदत; ‘चिकन नेक’वर मोठं संकट?

May 17, 2026 | 11:31 AM
Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर

Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर

May 17, 2026 | 11:10 AM
Work From Home: ऑफिसला न जाता घर बसल्या कमावता येतील लाखो रुपये; ‘या’ ३ वर्क फ्रॉम होम नोकऱ्यांना बाजारात मोठी मागणी!

Work From Home: ऑफिसला न जाता घर बसल्या कमावता येतील लाखो रुपये; ‘या’ ३ वर्क फ्रॉम होम नोकऱ्यांना बाजारात मोठी मागणी!

May 17, 2026 | 11:00 AM
कलिंगड खाल्ल्यानंतर कुटुंबाची प्रकृती बिघडली; चिमुकल्याचा मृत्यू, ५ जणांवर उपचार सुरू

कलिंगड खाल्ल्यानंतर कुटुंबाची प्रकृती बिघडली; चिमुकल्याचा मृत्यू, ५ जणांवर उपचार सुरू

May 17, 2026 | 11:00 AM
Tax परदेशात वाढतो, पण फटका आपल्या खिशाला का बसतो? Import Duty चा नेमका खेळ काय? समजून घेऊयात

Tax परदेशात वाढतो, पण फटका आपल्या खिशाला का बसतो? Import Duty चा नेमका खेळ काय? समजून घेऊयात

May 17, 2026 | 10:52 AM
Jyotiba: दख्खनचा राजा ज्योतिबाला खिचडीचा नैवेद्य अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

Jyotiba: दख्खनचा राजा ज्योतिबाला खिचडीचा नैवेद्य अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

May 17, 2026 | 10:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM