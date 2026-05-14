Nagpur Crime: ‘गुलाबजाम’वरून वाद अन् तरुणाची हत्या; नागपुरात मित्राने चाकू भोसकून केला प्राणघातक हल्ला

नागपुरात ‘गुलाबजाम’वरून झालेल्या किरकोळ वादाचे रूपांतर रक्तरंजित हल्ल्यात झाले. मित्राने चाकूने हल्ला केल्याने कॅटरर्स कामगाराचा मृत्यू झाला. शांतीनगर पोलिसांनी तीन आरोपींना ताब्यात घेत तपास सुरू केला.

Updated On: May 14, 2026 | 03:39 PM
  • गुलाबजामवरून झालेल्या मस्करीतून वाद वाढला.
  • आरोपीने मित्रावर चाकूने हल्ला करून गंभीर जखमी केले.
  • उपचारादरम्यान तरुणाचा मृत्यू; तीन आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात.
नागपूर: नागपूरमधुन एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणाने आपल्याच मित्रावर चाकू भोसकून हत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे. हा हल्ला गुलाब जामून देणाऱ्या कॅटरर्स कामगाराचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. घडलेली घटना शांति नगर पोलीस ठाणे परिसरात घडल्याचे सांगण्यात येत आहे. पोलिसांनी तीन आरोपींना अटक केली आहे.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील आरोपीचे नाव आयुष्य आयुष चेतनानंद मेश्राम, बादल शेंडे आणि अक्षय नागपुरे असे आहे. बादल आणि अक्षय ९ मे रोजी रात्री कामावरून परतताना त्याला एका ओळखीच्या मित्रांनी मस्करीत विचारले की, ‘गुलाबजाम’ आणले असतील, तर मला दोन खायला दे’, म्हणत त्याची खिल्ली उडवली. त्यावर प्रत्युत्तर म्हणून आरोपीने अख्तरला शिवीगाळ केली. थोड्या वेळानंतर, ते आयुष मेश्रामसह आले, नंतर शिवीगाळ करणे सुरुच ठेवले, नंतर त्यांनी अख्तरला नेमकं काय म्हणाला? असा प्रश्न करून जाब विचारला. पुढे त्याने अख्तरने स्पष्ट केले की, केवळ गुलाबजाम मागितले होते, हे ऐकताच आरोपीने त्याच्यावर चाकूने हल्ला केला. त्याच्या मांडीवर मोठ्या जखमा झाल्या होत्या.

उपचारादरम्यान मृत्यू

या घटनेनंतर पीडित तरुणाला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलीस या घटनेचा तपास करत आहे. या किरकोळ कारणावरून वाद झाल्याने आता सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: नागपूरच्या शांतीनगर पोलीस ठाणे परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: वादाचे कारण काय होते?

    Ans: ‘गुलाबजाम आणले असतील तर दे’ या मस्करीतून वाद सुरू झाला होता.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी तीन आरोपींना ताब्यात घेऊन पुढील तपास सुरू केला आहे.

