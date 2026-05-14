पंतप्रधान मोदी यांनी इंधन बचतीविषयी देशवासियांना केलेल्या आवाहनानंतर देशभरातील नेत्यांनी आणि मंत्र्यांनी आपल्या वाहनांच्या ताफ्यात मोठी घाट केल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातसुद्धा याचे मोठे पडसाद पाहायला मिळत आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याआधीच आपल्या मंत्रिमंडळातील १२ मंत्र्यांचा जपान दौरा रद्द केला आहे. तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील पत्रकारांशी संवाद साधत आपल्या वाहनांचा ताफा कमी करत असल्याचे सांगितले आहे. याशिवाय ते इलेक्ट्रिक वाहनांमधूनच प्रवास करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मंत्री नितेश राणे, भाजप नेते प्रवीण दरेकर हेदेखील इलेक्ट्रिक वाहन वापरणार असल्याचे त्यांनी माध्यमांना सांगितले.
पंतप्रधान मोदी यांनी इंधन बचतीच्या केलेल्या आवाहनानंतर त्यांनी स्वतः इंधन बचतीसाठी प्रयत्न केले आहेत. आपल्या वाहनांतील निम्म्या वाहनांमध्ये त्यांनी कपात करण्याचे आदेश एसपीजीला दिले आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या सूचनेनुसार एसपीजीकडून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
विधानपरिषदेच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीत बिनविरोध निवडून आलेल्या आणि पोटनिवडणुकीत विजयी झालेल्या आमदारांनी आज विधानपरिषद सदस्यत्वाची आज शपथ घेतली. या शपथविधी सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आशिष शेलार यांच्यासह बुलेटवरून डबलसीट विधानभवन परिसरात दाखल झाले. यावेळी त्यांचे सुरक्षारक्षकसुद्धा त्यांच्यासोबत बाईकने प्रवास करत होते. इंधन बचतीवरून प्रधानमंत्र्यांनी केलेल्या आवाहनावरून मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्रीसुद्धा वाहनांचा कमी वापर करून पायंडा पाडत असल्याचे दिसून येत आहे.
विधानपरिषद सदस्यत्वाची शपथ सर्वात आधीं नीलम गोर्हे आणि बच्चू कडू यांनी घेतली. त्यानंतर अंबादास दानवे, प्रज्ञा सातव, प्रमोद जठार, झिशान सिद्दीकी, माधवी नाईक, सुनील कर्जतकर, विवेक कोल्हे आणि संजय भेंडे यांनीदेखील विधानपरिषद सदस्यत्वाची शपथ घेतली. विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी सर्व सदस्यांना विधान परिषद सदस्यत्वाची शपथ दिली. या सोहळ्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे आणि संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील हे उपस्थित होते.