Tariq Rahman: कट्टरपंथियांची ‘धार्मिक’ खेळी फसली! बांगलादेशची भारताला ‘क्लीन चिट’; बंगाल विजयानंतर पसरलेल्या अफवांचा पर्दाफाश

Bangladesh Government India Muslims Statement : शेजारील देश बांगलादेशातील (Bangladesh) राजकीय वर्तुळात सध्या एक मोठी खळबळ उडाली आहे. भारतात मुस्लिमांवर अत्याचार होत असल्याचा कांगावा करणाऱ्या कट्टरपंथी संघटनांना खुद्द बांगलादेशच्या तारिक रहमान सरकारने चपराक दिली आहे. पश्चिम बंगाल आणि आसाम विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) मिळालेल्या घवघवीत यशानंतर, बांगलादेशातील जमात-ए-इस्लामी आणि नॅशनल सिटिझन पार्टी यांसारख्या संघटनांनी भारतविरोधी सूर आवळला होता. मात्र, बांगलादेश सरकारने या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे स्पष्ट करत भारतासोबतच्या संबंधांना तडा जाऊ देण्यास नकार दिला आहे.
बांगलादेशचे गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद यांनी एका पत्रकार परिषदेत अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांनी आरोप करणाऱ्या संघटनांना थेट प्रश्न विचारला की, “मुस्लिमांवर छळ होत आहे हे सिद्ध करण्यासाठी तुमच्याकडे कोणता अधिकृत डेटा किंवा ठोस पुरावा आहे का?” अहमद यांनी पुढे स्पष्ट केले की, भारतात बांगलादेशचे राजनैतिक दूतावास आणि परराष्ट्र मंत्रालय सक्रिय आहे. जर तिथे खरोखरच काही अनुचित प्रकार घडले असते, तर त्याचे अहवाल सरकारला मिळाले असते. मात्र, आतापर्यंत अशा कोणत्याही छळाची अधिकृत नोंद बांगलादेश सरकारकडे नाही.
सध्या सोशल मीडियावर अनेक जुन्या घटनांचे व्हिडिओ आणि चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. कट्टरपंथी नेत्यांकडून या गोष्टींचा वापर करून बांगलादेशातील जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात होता. विशेषतः मौलाना इनायतुल्ला अब्बासी सारख्या नेत्यांनी चिथावणीखोर वक्तव्ये केली होती. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की, केवळ व्हिडिओ पाहून किंवा अफवांच्या आधारे अधिकृत विधाने केली जाऊ शकत नाहीत. भारताच्या पश्चिम बंगालमध्ये झालेली सत्तापालट ही तिथल्या लोकशाही प्रक्रियेचा भाग असून, त्याचा धर्माशी संबंध जोडणे चुकीचे असल्याचे संकेत ढाका सरकारने दिले आहेत.
“NO PROOF INDIA PERSECUTING ITS MUSLIMS”
Bangladesh Home Minister Salahuddin Ahmed has rejected claims by JeI Bangladesh that Muslims are being persecuted in India, particularly in WB or Assam. pic.twitter.com/pkfHxRWIvP — Rahul Shivshankar (@RShivshankar) May 14, 2026
भाजपच्या विजयामुळे बांगलादेशातील काही राजकीय नेत्यांनी सीमेच्या मुद्द्यावरूनही सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. नाहिद इस्लाम यांच्यासारख्या नेत्यांनी सीमेवरील कुंपणावरून वादग्रस्त विधाने केली होती. मात्र, तारिक रहमान सरकारने अत्यंत संयमी भूमिका घेत हे स्पष्ट केले आहे की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताशी असलेले संबंध हे परस्पर सहकार्यावर आधारित आहेत. कट्टरपंथियांच्या दबावाखाली येऊन द्विपक्षीय संबंध बिघडवण्याची सरकारची कोणतीही इच्छा नसल्याचे या भूमिकेतून स्पष्ट झाले आहे.
बांगलादेश सरकारने दिलेली ही ‘क्लीन चिट’ भारतासाठी राजनैतिक स्तरावर खूप महत्त्वाची आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शक्तींना यामुळे चपराक बसली आहे. विशेषतः शेजारील देशानेच भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेवर आणि लोकशाहीवर विश्वास व्यक्त केल्यामुळे कट्टरपंथियांचा अजेंडा पूर्णपणे कोलमडला आहे.
Ans: बांगलादेश सरकारने स्पष्ट केले आहे की, भारतात मुस्लिमांवर अत्याचार होत असल्याच्या दाव्यांना कोणताही अधिकृत पुरावा नाही.
Ans: पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये भाजपच्या विजयानंतर तेथील मुस्लिमांचा छळ होत असल्याचा खोटा आरोप या संघटनेने केला होता.
Ans: गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद यांनी म्हटले की, अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि आरोपांना सिद्ध करण्यासाठी डेटा सादर करा.