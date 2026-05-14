Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Bangladesh Government Denies Muslim Atrocities In India Tariq Rahman Statement

Tariq Rahman: कट्टरपंथियांची ‘धार्मिक’ खेळी फसली! बांगलादेशची भारताला ‘क्लीन चिट’; बंगाल विजयानंतर पसरलेल्या अफवांचा पर्दाफाश

'भारतात मुस्लिमांवर कोणताही अत्याचार होत नाही,' असे बांगलादेशचे तारिक सरकार यांनी कट्टरतावादी जमात-ए-इस्लामीला स्पष्टपणे सांगितले असून, यासाठी कोणताही पुरावा नसल्याचेही ते पुढे म्हणाले.

Updated On: May 14, 2026 | 03:30 PM
bangladesh government denies muslim atrocities in india tariq rahman statement

Tariq Rahman: कट्टरपंथियांची 'धार्मिक' खेळी फसली! बांगलादेशची भारताला 'क्लीन चिट'; बंगाल विजयानंतर पसरलेल्या अफवांचा पर्दाफाश ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • बांगलादेश सरकारचा कट्टरपंथियांना झटका
  • पश्चिम बंगाल निवडणुकीचे पडसाद
  • सोशल मीडियावरील ‘फेक न्यूज’वर प्रहार

Bangladesh Government India Muslims Statement : शेजारील देश बांगलादेशातील (Bangladesh) राजकीय वर्तुळात सध्या एक मोठी खळबळ उडाली आहे. भारतात मुस्लिमांवर अत्याचार होत असल्याचा कांगावा करणाऱ्या कट्टरपंथी संघटनांना खुद्द बांगलादेशच्या तारिक रहमान सरकारने चपराक दिली आहे. पश्चिम बंगाल आणि आसाम विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) मिळालेल्या घवघवीत यशानंतर, बांगलादेशातील जमात-ए-इस्लामी आणि नॅशनल सिटिझन पार्टी यांसारख्या संघटनांनी भारतविरोधी सूर आवळला होता. मात्र, बांगलादेश सरकारने या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे स्पष्ट करत भारतासोबतच्या संबंधांना तडा जाऊ देण्यास नकार दिला आहे.

गृह मंत्रालयाने मागितले पुरावे

बांगलादेशचे गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद यांनी एका पत्रकार परिषदेत अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांनी आरोप करणाऱ्या संघटनांना थेट प्रश्न विचारला की, “मुस्लिमांवर छळ होत आहे हे सिद्ध करण्यासाठी तुमच्याकडे कोणता अधिकृत डेटा किंवा ठोस पुरावा आहे का?” अहमद यांनी पुढे स्पष्ट केले की, भारतात बांगलादेशचे राजनैतिक दूतावास आणि परराष्ट्र मंत्रालय सक्रिय आहे. जर तिथे खरोखरच काही अनुचित प्रकार घडले असते, तर त्याचे अहवाल सरकारला मिळाले असते. मात्र, आतापर्यंत अशा कोणत्याही छळाची अधिकृत नोंद बांगलादेश सरकारकडे नाही.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Taiwan Security: Indo-Pacificमध्ये युद्धाचे ढग! तैवानचा सौदा होणार? Trump-Jinping भेटीमध्ये अमेरिकन खासदारांचे ‘धमकीवजा’ पत्र

सोशल मीडियावरील अफवांचे ‘पीक’

सध्या सोशल मीडियावर अनेक जुन्या घटनांचे व्हिडिओ आणि चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. कट्टरपंथी नेत्यांकडून या गोष्टींचा वापर करून बांगलादेशातील जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात होता. विशेषतः मौलाना इनायतुल्ला अब्बासी सारख्या नेत्यांनी चिथावणीखोर वक्तव्ये केली होती. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की, केवळ व्हिडिओ पाहून किंवा अफवांच्या आधारे अधिकृत विधाने केली जाऊ शकत नाहीत. भारताच्या पश्चिम बंगालमध्ये झालेली सत्तापालट ही तिथल्या लोकशाही प्रक्रियेचा भाग असून, त्याचा धर्माशी संबंध जोडणे चुकीचे असल्याचे संकेत ढाका सरकारने दिले आहेत.

credit – social media and Twitter

सीमेवरील तणाव आणि राजकीय दबाव

भाजपच्या विजयामुळे बांगलादेशातील काही राजकीय नेत्यांनी सीमेच्या मुद्द्यावरूनही सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. नाहिद इस्लाम यांच्यासारख्या नेत्यांनी सीमेवरील कुंपणावरून वादग्रस्त विधाने केली होती. मात्र, तारिक रहमान सरकारने अत्यंत संयमी भूमिका घेत हे स्पष्ट केले आहे की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताशी असलेले संबंध हे परस्पर सहकार्यावर आधारित आहेत. कट्टरपंथियांच्या दबावाखाली येऊन द्विपक्षीय संबंध बिघडवण्याची सरकारची कोणतीही इच्छा नसल्याचे या भूमिकेतून स्पष्ट झाले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump-Xi Summit: G2 युगाचा उदय! ट्रम्प-जिनपिंग भेटीचं गूढ; अमेरिकेची चीनपुढे शरणागती की इराणच्या मित्रालाच गुंडाळायची नीती?

भारतासाठी हे विधान महत्त्वाचे का?

बांगलादेश सरकारने दिलेली ही ‘क्लीन चिट’ भारतासाठी राजनैतिक स्तरावर खूप महत्त्वाची आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शक्तींना यामुळे चपराक बसली आहे. विशेषतः शेजारील देशानेच भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेवर आणि लोकशाहीवर विश्वास व्यक्त केल्यामुळे कट्टरपंथियांचा अजेंडा पूर्णपणे कोलमडला आहे.

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बांगलादेश सरकारने भारताबाबत कोणते मोठे विधान केले आहे?

    Ans: बांगलादेश सरकारने स्पष्ट केले आहे की, भारतात मुस्लिमांवर अत्याचार होत असल्याच्या दाव्यांना कोणताही अधिकृत पुरावा नाही.

  • Que: जमात-ए-इस्लामीने भारतावर काय आरोप केले होते?

    Ans: पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये भाजपच्या विजयानंतर तेथील मुस्लिमांचा छळ होत असल्याचा खोटा आरोप या संघटनेने केला होता.

  • Que: बांगलादेशचे गृहमंत्री कोण आहेत आणि त्यांनी काय म्हटले?

    Ans: गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद यांनी म्हटले की, अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि आरोपांना सिद्ध करण्यासाठी डेटा सादर करा.

Web Title: Bangladesh government denies muslim atrocities in india tariq rahman statement

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 14, 2026 | 03:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Hormuz Strait: US-Iran युद्धाच्या आगीतून भारतीय जहाजांची ‘चित्त्यासारखी’ सुटका; होर्मुझमधील नाकेबंदी ‘अशी’ केली निष्प्रभ
1

Hormuz Strait: US-Iran युद्धाच्या आगीतून भारतीय जहाजांची ‘चित्त्यासारखी’ सुटका; होर्मुझमधील नाकेबंदी ‘अशी’ केली निष्प्रभ

Henley Passport Index: जगातील सर्वशक्तिशाली पासपोर्टची यादी जाहीर; पाकिस्तानची पुन्हा चेष्टा, भारताच्या क्रमवारीत मोठा फेरबदल
2

Henley Passport Index: जगातील सर्वशक्तिशाली पासपोर्टची यादी जाहीर; पाकिस्तानची पुन्हा चेष्टा, भारताच्या क्रमवारीत मोठा फेरबदल

Trump-Xi Summit: G2 युगाचा उदय! ट्रम्प-जिनपिंग भेटीचं गूढ; अमेरिकेची चीनपुढे शरणागती की इराणच्या मित्रालाच गुंडाळायची नीती?
3

Trump-Xi Summit: G2 युगाचा उदय! ट्रम्प-जिनपिंग भेटीचं गूढ; अमेरिकेची चीनपुढे शरणागती की इराणच्या मित्रालाच गुंडाळायची नीती?

हमासचा अमानवीय चेहरा! बंधक महिलांच्या मृतदेहांवरही लैंगिक छळ? इस्रायली रिपोर्टने खळबळ
4

हमासचा अमानवीय चेहरा! बंधक महिलांच्या मृतदेहांवरही लैंगिक छळ? इस्रायली रिपोर्टने खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tariq Rahman: कट्टरपंथियांची ‘धार्मिक’ खेळी फसली! बांगलादेशची भारताला ‘क्लीन चिट’; बंगाल विजयानंतर पसरलेल्या अफवांचा पर्दाफाश

Tariq Rahman: कट्टरपंथियांची ‘धार्मिक’ खेळी फसली! बांगलादेशची भारताला ‘क्लीन चिट’; बंगाल विजयानंतर पसरलेल्या अफवांचा पर्दाफाश

May 14, 2026 | 03:30 PM
मुख्यमंत्र्यांची बुलेटवरून विधानभवन परिसरात एंट्री

मुख्यमंत्र्यांची बुलेटवरून विधानभवन परिसरात एंट्री

May 14, 2026 | 03:29 PM
MI Vs PBKS Pitch Report: पलटण सूड घेणार की ‘किंग्ज’ मैदान मारणार? पहा धर्मशाळाचा पीच रिपोर्ट

MI Vs PBKS Pitch Report: पलटण सूड घेणार की ‘किंग्ज’ मैदान मारणार? पहा धर्मशाळाचा पीच रिपोर्ट

May 14, 2026 | 03:25 PM
Zee Marathi Serial : नव्या मालिकांची नांदी; मायलेकींच्या अनोख्या नात्याची नवी गोष्ट, पाहा प्रोमो

Zee Marathi Serial : नव्या मालिकांची नांदी; मायलेकींच्या अनोख्या नात्याची नवी गोष्ट, पाहा प्रोमो

May 14, 2026 | 03:17 PM
धक्कादायक ! येरवडा कारागृहातून आणखी एक कैदी पळाला; कारागृहाच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह

धक्कादायक ! येरवडा कारागृहातून आणखी एक कैदी पळाला; कारागृहाच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह

May 14, 2026 | 03:17 PM
Maharashtra Politics: मंत्र्यांच्या परदेश दौऱ्यांपासून, बाईक रॅली, मिरवणुकांपर्यंत…; बचतीसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Maharashtra Politics: मंत्र्यांच्या परदेश दौऱ्यांपासून, बाईक रॅली, मिरवणुकांपर्यंत…; बचतीसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

May 14, 2026 | 03:12 PM
Kavita Devi: भारताच्या लेकीने रचला इतिहास; WWE रिंगमध्ये भगव्या सलवार सूटमध्ये घातला धुमाकूळ, कोण आहे कविता देवी?

Kavita Devi: भारताच्या लेकीने रचला इतिहास; WWE रिंगमध्ये भगव्या सलवार सूटमध्ये घातला धुमाकूळ, कोण आहे कविता देवी?

May 14, 2026 | 03:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM