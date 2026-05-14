Love & War पासून Raaka पर्यंत… 2027 ला बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालण्यासाठी चित्रपट सज्ज, कोणता ठरणार हीट?

Updated On: May 14, 2026 | 02:12 PM
2027 Movies List: २०२७ हे वर्ष खऱ्या अर्थाने मनोरंजनाने भरलेले असणार आहे. दमदार चित्रपटांच्या मोठ्या मालिकेसह हे वर्ष आतापर्यंतच्या सर्वात भव्य आणि बहुप्रतीक्षित सिनेमॅटिक धमाक्यांचे साक्षीदार ठरणार आहे. मोठे दिग्दर्शक, भव्य निर्मिती आणि तगडी कलाकारांची फळी असलेल्या या चित्रपटांमुळे मनोरंजन एका नव्या उंचीवर जाणार आहे. या प्रकल्पांबाबत प्रेक्षकांमध्ये आतापासूनच प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली असून पोस्टर्स, झलक आणि विविध अपडेट्समुळे हा उत्साह आणखी वाढत चालला आहे. चला तर मग, पाहूया २०२७ मध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या काही सर्वात मोठ्या चित्रपटांवर एक नजर. आणि कोणता चित्रपट ठरेल सरस?

लव्ह अँड वॉर

सर्वात बहुप्रतीक्षित चित्रपटांपैकी एक असलेला लव्ह अँड वॉर प्रसिद्ध दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांच्या निर्मितीतून येत आहे. अनेक वर्षांनंतर रणबीर कपूर, विकी कौशल आणि आलिया भट्ट हे तीन मोठे सुपरस्टार एका चित्रपटात एकत्र दिसणार आहेत. चित्रपटाबद्दल अद्याप फारशी माहिती समोर आलेली नसली तरी प्रेक्षक त्याची छोटीशी झलक पाहण्यासाठीही उत्सुक आहेत. हा चित्रपट २१ जानेवारी २०२७ रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

वाराणसी

एस. एस. राजामौली यांचा आगामी चित्रपट वाराणसी हा सध्या सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या भारतीय चित्रपटांपैकी एक आहे. या चित्रपटात महेश बाबू, प्रियंका चोप्रा जोनस आणि पृथ्वीराज सुकुमारन प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहेत. पहिली झलक समोर आल्यानंतर चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. रुध्रा म्हणून महेश बाबूंचा दमदार लूक, कुंभा म्हणून पृथ्वीराज सुकुमारन यांचा तीव्र अंदाज आणि मंदाकिनीच्या भूमिकेत प्रियंका चोप्रा जोनस यांचा प्रभावी अवतार आधीच चर्चेचा विषय ठरला आहे. हा भव्य चित्रपट ७ एप्रिल २०२७ रोजी मोठ्या प्रमाणात प्रदर्शित होणार आहे.

राका

राका हा २०२७ मधील आणखी एक मोठा आणि बहुप्रतीक्षित चित्रपट आहे. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या अल्लू अर्जुनच्या फर्स्ट लूकने देशभरात खळबळ उडवली होती. गडद, अलौकिक आणि पुनर्जन्माच्या संकल्पनेवर आधारित हा चित्रपट अल्लू अर्जुन आणि दिग्दर्शक अ‍ॅटली यांची पहिली एकत्रित कलाकृती आहे. या चित्रपटात दीपिका पदुकोणही महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. चित्रपट २०२६ च्या अखेरीस किंवा २०२७ मध्ये प्रदर्शित होण्याची शक्यता आहे.

अ‍ॅनिमल पार्क

अ‍ॅनिमलच्या प्रचंड यशानंतर त्याच्या सिक्वेल अ‍ॅनिमल पार्कची भक्कम पायाभरणी झाली आहे. अ‍ॅनिमलच्या पोस्ट क्रेडिट दृश्याने कथा अशा टप्प्यावर आणून ठेवली होती की पुढे काय होणार याबद्दल प्रेक्षकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. रणबीर कपूरच्या पुनरागमनासह हा सिक्वेल २०२७ मधील सर्वात मोठ्या आणि चर्चित चित्रपटांपैकी एक ठरला आहे.

रामायणम् २

नमित मल्होत्रा यांची रामायण मालिका आधीपासूनच भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक मानली जात आहे. त्यानंतरचा दुसरा भाग २०२७ मध्ये प्रदर्शित होणार आहे. पहिल्या भागानेच प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्साह निर्माण केला असून दुसरा भाग आणखी मोठा सिनेमॅटिक अनुभव देणार आहे. भारतीय संस्कृतीतील अत्यंत महत्त्वाची कथा मोठ्या पडद्यावर साकारताना रणबीर कपूर, साई पल्लवी आणि यश प्रमुख भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत.

