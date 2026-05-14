मुंबईत ‘मराठी पाटी’ सक्तीचा शेवटचा इशारा; महिनाभरात अंमलबजावणी न केल्यास BMC करणार मोठी कारवाई

Mumbai Marathi Board Compulsory: मुंबईतील दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्याबाबत महापालिकेने शेवटचा अल्टिमेटम दिला आहे. सेलिब्रिटींची हॉटेल्स आणि मोठ्या कंपन्यांवर प्रथम कारवाई होणार असून, नियम न पाळल्यास परवाने रद्द होईल.

Updated On: May 14, 2026 | 03:47 PM
मुंबईत 'मराठी पाट्या' सक्तीचा शेवटचा अल्टिमेटम (Photo Credit- X)

मुंबई: मुंबईच्या अस्मितेचा विषय असलेल्या ‘मराठी देवनागरी’ फलकांबाबत मुंबई महानगरपालिका आता ॲक्शन मोडमध्ये आली आहे. शहरातील दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठी पाट्या लावण्याबाबत पालिकेने शेवटचा इशारा दिला असून, पुढील महिनाभरात नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर थेट कठोर कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा उपमहापौर संजय घाडी यांनी केली.

बड्या माशांपासून होणार कारवाईला सुरुवात

या मोहिमेचे वैशिष्ट्य म्हणजे पालिकेने आपला मोर्चा प्रथम मोठ्या आस्थापनांकडे वळवला आहे. सेलिब्रिटींची हॉटेल्स, पंचतारांकित आस्थापना आणि मोठी कॉर्पोरेट कार्यालये. मोठ्या आस्थापनांनी नियमांचे पालन केल्यास छोटे दुकानदार त्यांचे आपसूक अनुकरण करतील, असे मत उपमहापौर संजय घाडी यांनी व्यक्त केले. अनेक बड्या हॉटेल्सना यापूर्वीच नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, आता प्रत्यक्ष कारवाईची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

प्रशासनाचे टोचले कान; सर्वेक्षणाची गती वाढवण्याचे निर्देश

मुंबईत सुमारे नऊ लाख नोंदणीकृत दुकाने आहेत, परंतु केवळ सव्वा ते दीड लाख ठिकाणांचेच सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याबद्दल लोकप्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली. उर्वरित सर्वेक्षणाचा सविस्तर अहवाल १५ दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

असे असेल कारवाईचे स्वरूप

महापालिकेने पुढील ३० दिवसांचे नियोजन स्पष्ट केले आहे:

  1. पहिला टप्पा (१५ दिवस): नियमबाह्य फलक असलेल्या दुकानांची अंतिम यादी तयार करणे आणि प्रलंबित नोटिसांचा आढावा घेणे.
  2. दुसरा टप्पा (पुढील १५ दिवस): दंडात्मक कारवाई सुरू करणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांचे परवाने रद्द करण्याची प्रक्रिया राबवणे.

विधी समितीचा कडक पवित्रा

मराठी भाषा आणि देवनागरी फलक हा मुंबईच्या ओळखीचा विषय असून यात हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही, असे विधी समिती अध्यक्षा दिक्षा कारकर यांनी ठणकावून सांगितले. जून महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत २६ वॉर्डमधील निरीक्षकांच्या कामाचा आढावा घेतला जाईल आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल, असे संकेत देण्यात आले आहेत.

Published On: May 14, 2026 | 03:47 PM

