या मोहिमेचे वैशिष्ट्य म्हणजे पालिकेने आपला मोर्चा प्रथम मोठ्या आस्थापनांकडे वळवला आहे. सेलिब्रिटींची हॉटेल्स, पंचतारांकित आस्थापना आणि मोठी कॉर्पोरेट कार्यालये. मोठ्या आस्थापनांनी नियमांचे पालन केल्यास छोटे दुकानदार त्यांचे आपसूक अनुकरण करतील, असे मत उपमहापौर संजय घाडी यांनी व्यक्त केले. अनेक बड्या हॉटेल्सना यापूर्वीच नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, आता प्रत्यक्ष कारवाईची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
मुंबईत सुमारे नऊ लाख नोंदणीकृत दुकाने आहेत, परंतु केवळ सव्वा ते दीड लाख ठिकाणांचेच सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याबद्दल लोकप्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली. उर्वरित सर्वेक्षणाचा सविस्तर अहवाल १५ दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
BMC School : पालिकेच्या विद्यार्थ्यांची उत्तुंग भरारी! गुणवंतांचा भव्य सत्कार; आयुक्त अश्विनी भिडे यांचा विद्यार्थ्यांशी संवाद
महापालिकेने पुढील ३० दिवसांचे नियोजन स्पष्ट केले आहे:
मराठी भाषा आणि देवनागरी फलक हा मुंबईच्या ओळखीचा विषय असून यात हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही, असे विधी समिती अध्यक्षा दिक्षा कारकर यांनी ठणकावून सांगितले. जून महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत २६ वॉर्डमधील निरीक्षकांच्या कामाचा आढावा घेतला जाईल आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल, असे संकेत देण्यात आले आहेत.
Mumbai News: पालिकेच्या मुदतठेवींत मोठी घट! तीन वर्षांत तब्बल ८ हजार कोटी रुपयांच्या निधीवर मारला डल्ला