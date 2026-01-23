Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Sanjay Leela Bhansali And Shreya Ghoshal Together For Bharatgatha

संजय लीला भन्साळी आणि श्रेया घोषाल एकत्र! भारतीय कथाकथनाचा प्रवास मांडणारा एक भव्य आणि भावपूर्ण प्रयोग ‘भारत गाथा’

भारतीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या टॅब्लोसाठी संजय लीला भन्साळी आणि श्रेया घोषाल एकत्र आले आहेत.

Updated On: Jan 23, 2026 | 06:16 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

भारतीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या (I&B Ministry) यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या टॅब्लोने देशभरातील कला, संस्कृती आणि सिनेसृष्टीचे लक्ष वेधून घेतले आहे. भारतीय सिनेमाच्या समृद्ध परंपरेला आणि कथाकथनाच्या वारशाला समर्पित असलेल्या या टॅब्लोसाठी दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी आणि सुप्रसिद्ध गायिका श्रेया घोषाल यांना एकत्र आणण्यात आले आहे. ‘भारत गाथा’ या संकल्पनेवर आधारित हा टॅब्लो भारतीय कथाकथनाचा प्रवास मांडणारा एक भव्य आणि भावपूर्ण प्रयोग ठरणार आहे.

श्रद्धा, तर्क आणि परंपरेचा संगम; ‘देवखेळ’ मध्ये प्राजक्ता साकारणार अनोखी भूमिका, सांगितला अनुभव

संजय लीला भन्साळी यांनी संकल्पित केलेली ‘भारत गाथा’ ही केवळ सिनेमाची कथा नाही, तर भारताच्या हजारो वर्षांच्या सांस्कृतिक स्मृतींचे दर्शन घडवणारी मांडणी आहे. विशेष म्हणजे, प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये भारतीय सिनेमाचे प्रतिनिधित्व करणारे भन्साळी हे पहिलेच भारतीय चित्रपट दिग्दर्शक ठरणार आहेत. हा क्षण भारतीय सिनेसृष्टीसाठी ऐतिहासिक मानला जात आहे. २६ जानेवारी रोजी कर्तव्य पथावरून मार्गक्रमण करताना हा टॅब्लो भारताच्या कथा सांगण्याच्या परंपरेचा गौरव करणार आहे.

या संकल्पनेला अधिक भावनिक उंची देण्यासाठी श्रेया घोषाल यांनी खास तयार केलेले गीत गायले आहे. हे गीत टॅब्लोच्या मार्गक्रमणादरम्यान वाजवले जाणार असून, त्यातून भारतीय संस्कृतीचा आत्मा प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवला जाणार आहे. भन्साळी आणि श्रेया घोषाल यांचे सहकार्य याआधीही अनेकदा प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेले आहे. संगीताला कथाकथनाचा अविभाज्य भाग मानणाऱ्या भन्साळींच्या दृष्टीकोनात श्रेयाचा स्वर मिसळल्यावर निर्माण होणारी भावनिक खोली यावेळी थेट राष्ट्रीय मंचावर अनुभवता येणार आहे.

‘भारत गाथा’ या टॅब्लोमध्ये संगीत, नृत्य, दृश्य कला, अभिनय आणि सिनेमा यांचा सुंदर संगम सादर केला जाणार आहे. पिढ्यान्‌पिढ्या चालत आलेली भारताची कथाकथन परंपरा लोककथा, महाकाव्ये, रंगभूमी, लोकनृत्ये आणि आधुनिक सिनेमा – या सर्वांचा प्रवास एका सुसंगत कथानकातून मांडला जाणार आहे. आधुनिक काळात प्रभावी माध्यम ठरलेल्या भारतीय सिनेमाला या परंपरेतील महत्त्वाचा दुवा म्हणून अधोरेखित करण्यात आले आहे.

या उपक्रमामागे I&B मंत्रालयाचा व्यापक दृष्टिकोन दिसून येतो. भारतीय सिनेमा हा केवळ मनोरंजनाचा स्रोत नसून, तो देशाची ओळख, विचारधारा आणि सांस्कृतिक मूल्ये जागतिक स्तरावर पोहोचवणारे प्रभावी माध्यम आहे, अशी भूमिका मंत्रालयाने घेतली आहे. ‘भारत गाथा’च्या माध्यमातून भारताची सांस्कृतिक विविधता, सर्जनशीलता आणि कथाकथनाची ताकद जगासमोर मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

रंग दे बसंतीचे २० वर्ष पूर्ण! एकेकाळी सिनेमावर घालण्यात आलेली बंदी, आशय पाहून स्वतः माजी राष्ट्रपतींनी केली होती कौतुक

संजय लीला भन्साळी यांच्या सिनेमॅटिक दृष्टिकोनातून आकार घेणारी कथा आणि श्रेया घोषाल यांच्या स्वरातून मिळणारी आत्मा यामुळे हा टॅब्लो प्रजासत्ताक दिन परेडमधील एक अविस्मरणीय क्षण ठरण्याची शक्यता आहे. इतिहास, संस्कृती आणि सिनेमा यांचा संगम साधणारी ‘भारत गाथा’ ही भारतीय कथाकथनाला अर्पण केलेली एक भव्य, भावपूर्ण आणि अभिमानास्पद आदरांजली ठरणार आहे.

Web Title: Sanjay leela bhansali and shreya ghoshal together for bharatgatha

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 23, 2026 | 06:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भन्साळींचा ‘Love & War’ 2027 मध्ये नाही तर 2026 मध्येच होणार प्रदर्शित; अफवांना सूत्रांकडून फेटाळणी
1

भन्साळींचा ‘Love & War’ 2027 मध्ये नाही तर 2026 मध्येच होणार प्रदर्शित; अफवांना सूत्रांकडून फेटाळणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
संजय लीला भन्साळी आणि श्रेया घोषाल एकत्र! भारतीय कथाकथनाचा प्रवास मांडणारा एक भव्य आणि भावपूर्ण प्रयोग ‘भारत गाथा’

संजय लीला भन्साळी आणि श्रेया घोषाल एकत्र! भारतीय कथाकथनाचा प्रवास मांडणारा एक भव्य आणि भावपूर्ण प्रयोग ‘भारत गाथा’

Jan 23, 2026 | 06:16 PM
Jayakwadi Bird Census: जायकवाडीत परदेशी पाहुण्यांचा किलबिलाट! ७९ प्रजातींच्या ३२ हजार पक्ष्यांची नोंद

Jayakwadi Bird Census: जायकवाडीत परदेशी पाहुण्यांचा किलबिलाट! ७९ प्रजातींच्या ३२ हजार पक्ष्यांची नोंद

Jan 23, 2026 | 06:14 PM
…आणि बाळासाहेब ठाकरेंनी चक्क मुस्लिम लीगसोबत युती केली! गोष्ट शिवसेनेच्या पहिल्या महापौरपदाच्या रस्सीखेचाची

…आणि बाळासाहेब ठाकरेंनी चक्क मुस्लिम लीगसोबत युती केली! गोष्ट शिवसेनेच्या पहिल्या महापौरपदाच्या रस्सीखेचाची

Jan 23, 2026 | 06:10 PM
तुळजाभवानीच्या दानपेटीत चुकून पडलेले दागिने दानच समजले जातील, दानपेटीतील अंगठी प्रकरणी मंदिर संस्थानचा खुलासा

तुळजाभवानीच्या दानपेटीत चुकून पडलेले दागिने दानच समजले जातील, दानपेटीतील अंगठी प्रकरणी मंदिर संस्थानचा खुलासा

Jan 23, 2026 | 06:07 PM
डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका ठरतीये डोकेदुखी; हेकेखोरपणामुळे कोणीच राहेना शांत अन् सुखी

डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका ठरतीये डोकेदुखी; हेकेखोरपणामुळे कोणीच राहेना शांत अन् सुखी

Jan 23, 2026 | 06:06 PM
PAK vs AUS : ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठी पाकिस्तान संघ घोषित! बाबर आझमसह ‘या’ स्टार खेळाडूचे पुनरागमन 

PAK vs AUS : ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठी पाकिस्तान संघ घोषित! बाबर आझमसह ‘या’ स्टार खेळाडूचे पुनरागमन 

Jan 23, 2026 | 05:59 PM
नवनिर्वाचित नगरसेवकांपुढे ‘आर्थिक’ पेच; ‘या’ कारणांमुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील तिजोरीवर ताण

नवनिर्वाचित नगरसेवकांपुढे ‘आर्थिक’ पेच; ‘या’ कारणांमुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील तिजोरीवर ताण

Jan 23, 2026 | 05:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM