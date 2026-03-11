Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Budh Margi Mercury Will Be Transiting From March 25th People Of This Zodiac Sign Will Benefit

Budh Margi: 25 मार्चपासून बुध होणार मार्गी, या राशीच्या लोकांना मिळेल कीर्ती आणि आर्थिक लाभ

25 मार्चपासून बुध ग्रहाचे दक्षिणेकडे होणारे संक्रमण बुद्धिमत्ता, वाणी आणि व्यवसायाशी संबंधित क्रियाकलापांमध्ये सकारात्मक बदल होणार आहे. या काळात प्रसिद्धी, आदर आणि संपत्ती मिळण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 10:00 AM
  • 25 मार्चपासून बुध होणार मार्गी
  • बुध मार्गीचे परिणाम
  • बुध मार्गीमुळे या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
 

वैदिक ज्योतिषशास्त्रात, बुध हा विश्वाचा राजकुमार मानला जातो. तो वाणी, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, व्यवसाय, गणित, मनोरंजन, संवाद आणि सुंदर त्वचेसाठी जबाबदार ग्रह आहे. तो मिथुन आणि कन्या राशींवर राज्य करतो. सर्व नऊ ग्रहांपैकी ते चंद्रानंतर सर्वात वेगाने फिरणारे आहेत आणि म्हणूनच त्यांना “जलद हालचाल करणारे” म्हणतात. ते केवळ राशी आणि नक्षत्रांमध्ये वेगाने बदल करत नाहीत तर ग्रहणाच्या दिशेने, म्हणजेच सूर्याभोवती फिरण्याच्या त्यांच्या कक्षामध्ये देखील बदल करतात. पंचांगानुसार, 25 मार्च रोजी बुध दक्षिणेकडे वळेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, बुधाच्या दिशेतील या बदलामुळे व्यक्तींना व्यवसायातील निर्णय, लेखन, वाचन, शिक्षण आणि नवीन योजनांमध्ये फायदा होईल आणि स्पष्ट विचारसरणीने काम करण्याची प्रवृत्ती विकसित होईल. बुधाच्या मार्गीमुळे कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

मेष रास

25 मार्चपासून बुध राशीची दक्षिणेकडे होणारी हालचाल मेष राशीच्या लोकांसाठी सकारात्मक परिणाम आणू शकते. या काळात तुमचे विचार अधिक स्पष्ट आणि व्यावहारिक होऊ शकतात. व्यावसायिकांना नवीन संधी मिळू शकतात. पूर्वीचे रखडलेले प्रकल्प प्रगतीपथावर येतील. लेखन, वाचन, माध्यम, शिक्षण किंवा संप्रेषण या क्षेत्रांमध्ये गुंतलेल्यांना लक्षणीय फायदा होऊ शकतो. तुम्हाला नवीन प्रकल्पावर काम सुरू करण्याची संधी मिळू शकते. कामाच्या ठिकाणी तुमची प्रशंसा होऊ शकते. आर्थिक स्थिती हळूहळू सुधारेल.

Guru Margi 2026: गुरू मार्गीनंतर या राशीच्या लोकांना मिळणार यश आणि काही राशीच्या लोकांना राहावे लागणार सावध

मिथुन रास

मिथुन राशीवर बुध ग्रहाचे राज्य आहे, त्यामुळे त्याच्या दिशेने होणाऱ्या बदलाचा परिणाम या राशीवर अधिक दिसून येईल. या काळात तुम्हाला नवीन ऊर्जा आणि आत्मविश्वास जाणवू शकेल. कामाच्या ठिकाणी तुमची समज आणि निर्णय घेण्याची क्षमता मजबूत असेल. व्यवसायात नवीन संपर्क होऊ शकतात, जे भविष्यात फायदेशीर ठरतील. विद्यार्थ्यासाठी हा काळ चांगला मानला जातो. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांना सकारात्मक निकाल मिळण्याची शक्यता आहे. या काळात तुमची प्रतिष्ठा वाढू शकते. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे.

Zodiac Sign: बुधादित्य योगाचा वृषभ आणि मिथुन राशीच्या लोकांना होणार फायदा, या राशीच्या लोकांनी बाळगावा संयम

कन्या रास

कन्या राशीवर बुध ग्रहाचाही विशेष प्रभाव आहे, त्यामुळे 25 मार्चनंतरचा काळ अनेक बाबतीत अनुकूल राहू शकतो. नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करण्याची तुमची क्षमता वाढू शकते. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. त्या चांगल्या प्रकारे पार पाडण्यात तुम्ही यशस्वी होऊ शकता. विचारपूर्वक घेतलेले व्यावसायिक निर्णय नफा मिळवू शकतात. लेखन, शिक्षण, संशोधन किंवा विश्लेषणात गुंतलेल्यांसाठी हा काळ सर्जनशील आणि फलदायी ठरू शकतो. या काळात आर्थिक लाभाच्या नवीन संधी मिळू शकतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: बुध मार्गी म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा बुध वक्री अवस्थेनंतर पुन्हा सरळ गतीने चालू लागतो, तेव्हा त्याला बुध मार्गी असे म्हणतात. या बदलाचा परिणाम सर्व राशींवर वेगवेगळ्या प्रकारे दिसू शकतो.

  • Que: बुध मार्गीनंतर कोणत्या गोष्टींमध्ये लाभ होऊ शकतो?

    Ans: या काळात करिअरमध्ये प्रगती, व्यवसायात वाढ, आर्थिक लाभ आणि समाजात कीर्ती मिळण्याची शक्यता वाढते.

  • Que: बुध मार्गीनंतर काही राशींना जास्त फायदा का होतो?

    Ans: ग्रहांची स्थिती आणि राशींच्या कुंडलीतील स्थानानुसार काही राशींवर बुधाची अनुकूल दृष्टी पडते, त्यामुळे त्यांना यश, कीर्ती आणि आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता वाढते

