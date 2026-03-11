World War 3: ‘इराणच्या शत्रूंनो… तुमच्या नशिबाचा विचार करा,’ तेहरानने अमेरिकेला ठणकावले; युद्धात मृतांचा आकडा धडकी भरवणारा

Camp Arifjan Kuwait Attack 2026: मध्यपूर्वेतील युद्ध (US-Israel Iran War) आता एका अशा वळणावर आले आहे जिथे जगाला तिसऱ्या महायुद्धाची भीती वाटू लागली आहे. इराणने केवळ इस्रायललाच नाही, तर आता थेट महासत्ता असलेल्या अमेरिकेलाही ‘ओपन चॅलेंज’ दिले आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) अमेरिकेच्या कुवेतमधील लष्करी तळावर क्षेपणास्त्रे डागून युद्धाची तीव्रता कैक पटीने वाढवली आहे.
इराणने दावा केला आहे की त्यांनी कुवेतमधील अमेरिकन सैन्याच्या ‘कॅम्प आरिफजान’ या मुख्यालयावर चार ‘हाय-प्रिसिजन’ क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. हा तळ अमेरिकन सेंट्रल कमांड (CENTCOM) साठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो, जिथे हजारो अमेरिकन सैनिक तैनात आहेत. इराणच्या मते, हे क्षेपणास्त्र हल्ले अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या कुरापतींना चोख प्रत्युत्तर आहेत. या हल्ल्यात अमेरिकेचे कमांड सेंटर आणि ऑपरेशनल पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त झाल्याचा दावा इराणने केला असला, तरी अमेरिकेने अद्याप जीवितहानीची पुष्टी केलेली नाही.
संयुक्त राष्ट्रातील इराणचे राजदूत अमीर सईद इरावनी यांनी जगासमोर एक भीषण चित्र मांडले आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यात इराणमधील अंदाजे ८,००० घरांसह एकूण १०,००० नागरी ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. या हल्ल्यांमध्ये १,३०० हून अधिक लोक मारले गेले आहेत. “आंतरराष्ट्रीय शांततेची जबाबदारी घेणारी सुरक्षा परिषद गप्प का?” असा संतप्त सवाल इरावनी यांनी उपस्थित केला असून, इराण आता स्वसंरक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार कोणत्याही थराला जाण्यास तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
🚨 Islamic Revolutionary Guard Corps Public Relations: Phase 3 of Wave 37 executed by ground force missile unit against American bases, launching 4 missiles. American base in Arifjan, Kuwait also targeted with 2 missiles from the same unit. Arifjan described as strategic and… — Middle East Conflict Tracker (@MEC_Tracker) March 11, 2026
या युद्धाच्या ठिणग्या आता सौदी अरेबियापर्यंतही पोहोचल्या आहेत. सौदीच्या संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या ‘शायबा’ तेल क्षेत्राकडे झेपावणारे दोन ड्रोन आणि अल-खार्ज भागात ५ ड्रोन पाडण्यात आले आहेत. बुधवारी सकाळी एकूण ६ क्षेपणास्त्रे आणि २ ड्रोन नष्ट करण्यात आले. हे ड्रोन जर तेल सुविधेवर आदळले असते, तर जागतिक स्तरावर तेलाचे संकट निर्माण झाले असते. मात्र, सौदीच्या हवाई संरक्षण दलाने वाळवंटातच हे हल्ले रोखले.
Additional images show pinpoint strikes hitting multiple facilities across the U.S. Arifjan Camp in Kuwait. Some before-and-after images clearly illustrate how precisely the targets were struck. pic.twitter.com/lPsQsU21j9 — Egypt’s Intel Observer (@EGYOSINT) March 6, 2026
दुसरीकडे, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू डगमगताना दिसत नाहीत. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की इराणसोबतच्या या प्रदीर्घ युद्धाचा खर्च उचलण्यासाठी इस्रायल सरकार अब्जावधी शेकेलचे विशेष बजेट तयार करत आहे. नेतान्याहू यांनी इराणच्या जनतेला थेट आवाहन केले की, “खामेनी यांची जुलमी राजवट उलथवून टाकण्याची हीच योग्य वेळ आहे.” दरम्यान, लेबनॉनमध्येही इस्रायली हल्ले सुरूच असून तिथे महापौर आणि कौन्सिल सदस्यांसह ५ जणांचा मृत्यू झाला आहे, ज्यामुळे लेबनॉनमधील मृतांचा आकडा ५७० च्या पार गेला आहे.
Ans: इराणने कुवेतमधील अमेरिकेच्या 'कॅम्प आरिफजान' या लॉजिस्टिक्स हबवर चार उच्च-परिशुद्धता क्षेपणास्त्रे डागली आहेत.
Ans: ताज्या अहवालानुसार, इराणमध्ये १,३०० हून अधिक आणि लेबनॉनमध्ये ५७० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.
Ans: सौदी अरेबियाच्या संरक्षण दलाने 'शायबा' तेल क्षेत्राकडे येणारे ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे यशस्वीरित्या रोखून मोठी हानी टाळली आहे.