Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Iran Missile Attack Us Base Kuwait Camp Arifjan Israel Lebanon War Update Marathi

World War 3: ‘इराणच्या शत्रूंनो… तुमच्या नशिबाचा विचार करा,’ तेहरानने अमेरिकेला ठणकावले; युद्धात मृतांचा आकडा धडकी भरवणारा

US Israel Iran War: मध्य पूर्वेतील (अमेरिका-इस्रायल आणि इराण) सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान, इराणने म्हटले आहे की ते आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार स्वसंरक्षणाचा अधिकार वापरत आहेत.

Updated On: Mar 11, 2026 | 10:13 AM
iran missile attack us base kuwait camp arifjan israel lebanon war update marathi

World War 3: 'इराणच्या शत्रूंनो... तुमच्या नशिबाचा विचार करा,' तेहरानने अमेरिकेला ठणकावले; युद्धात मृतांचा आकडा धडकी भरवणारा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • अमेरिकन तळावर हल्ला
  • विनाशकारी आकडेवारी
  • सौदीची कारवाई

Camp Arifjan Kuwait Attack 2026: मध्यपूर्वेतील युद्ध (US-Israel Iran War) आता एका अशा वळणावर आले आहे जिथे जगाला तिसऱ्या महायुद्धाची भीती वाटू लागली आहे. इराणने केवळ इस्रायललाच नाही, तर आता थेट महासत्ता असलेल्या अमेरिकेलाही ‘ओपन चॅलेंज’ दिले आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) अमेरिकेच्या कुवेतमधील लष्करी तळावर क्षेपणास्त्रे डागून युद्धाची तीव्रता कैक पटीने वाढवली आहे.

अमेरिकेच्या ‘कॅम्प आरिफजान’वर इराणी क्षेपणास्त्रांचा मारा

इराणने दावा केला आहे की त्यांनी कुवेतमधील अमेरिकन सैन्याच्या ‘कॅम्प आरिफजान’ या मुख्यालयावर चार ‘हाय-प्रिसिजन’ क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. हा तळ अमेरिकन सेंट्रल कमांड (CENTCOM) साठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो, जिथे हजारो अमेरिकन सैनिक तैनात आहेत. इराणच्या मते, हे क्षेपणास्त्र हल्ले अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या कुरापतींना चोख प्रत्युत्तर आहेत. या हल्ल्यात अमेरिकेचे कमांड सेंटर आणि ऑपरेशनल पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त झाल्याचा दावा इराणने केला असला, तरी अमेरिकेने अद्याप जीवितहानीची पुष्टी केलेली नाही.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Oil Prices: अमेरिकेचा ‘तेल पराक्रम’ की तांत्रिक गोंधळ? इराणच्या काळजात धडकी; US मंत्र्याच्या ‘त्या’ पोस्टने हाहाःकार

इराणचा संयुक्त राष्ट्रात आक्रोश: १०,००० नागरी स्थळे उद्ध्वस्त!

संयुक्त राष्ट्रातील इराणचे राजदूत अमीर सईद इरावनी यांनी जगासमोर एक भीषण चित्र मांडले आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यात इराणमधील अंदाजे ८,००० घरांसह एकूण १०,००० नागरी ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. या हल्ल्यांमध्ये १,३०० हून अधिक लोक मारले गेले आहेत. “आंतरराष्ट्रीय शांततेची जबाबदारी घेणारी सुरक्षा परिषद गप्प का?” असा संतप्त सवाल इरावनी यांनी उपस्थित केला असून, इराण आता स्वसंरक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार कोणत्याही थराला जाण्यास तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

credit – social media and Twitter

सौदी अरेबियाने उधळला मोठा कट; तेल क्षेत्रावर ड्रोनचे सावट

या युद्धाच्या ठिणग्या आता सौदी अरेबियापर्यंतही पोहोचल्या आहेत. सौदीच्या संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या ‘शायबा’ तेल क्षेत्राकडे झेपावणारे दोन ड्रोन आणि अल-खार्ज भागात ५ ड्रोन पाडण्यात आले आहेत. बुधवारी सकाळी एकूण ६ क्षेपणास्त्रे आणि २ ड्रोन नष्ट करण्यात आले. हे ड्रोन जर तेल सुविधेवर आदळले असते, तर जागतिक स्तरावर तेलाचे संकट निर्माण झाले असते. मात्र, सौदीच्या हवाई संरक्षण दलाने वाळवंटातच हे हल्ले रोखले.

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Kilauea Volcano: ज्वालामुखीचा महाविस्फोट! 1000 फूट उंचीवर लाव्हाचे कारंजे; हवाईमध्ये 43 व्यांदा निसर्गाचे तांडव, पाहा VIDEO

नेतान्याहूंचा ‘मास्टर प्लॅन’ आणि विशेष बजेटची घोषणा

दुसरीकडे, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू डगमगताना दिसत नाहीत. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की इराणसोबतच्या या प्रदीर्घ युद्धाचा खर्च उचलण्यासाठी इस्रायल सरकार अब्जावधी शेकेलचे विशेष बजेट तयार करत आहे. नेतान्याहू यांनी इराणच्या जनतेला थेट आवाहन केले की, “खामेनी यांची जुलमी राजवट उलथवून टाकण्याची हीच योग्य वेळ आहे.” दरम्यान, लेबनॉनमध्येही इस्रायली हल्ले सुरूच असून तिथे महापौर आणि कौन्सिल सदस्यांसह ५ जणांचा मृत्यू झाला आहे, ज्यामुळे लेबनॉनमधील मृतांचा आकडा ५७० च्या पार गेला आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणने अमेरिकेच्या कोणत्या तळावर हल्ला केला?

    Ans: इराणने कुवेतमधील अमेरिकेच्या 'कॅम्प आरिफजान' या लॉजिस्टिक्स हबवर चार उच्च-परिशुद्धता क्षेपणास्त्रे डागली आहेत.

  • Que: या युद्धात किती लोकांचा मृत्यू झाला आहे?

    Ans: ताज्या अहवालानुसार, इराणमध्ये १,३०० हून अधिक आणि लेबनॉनमध्ये ५७० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

  • Que: सौदी अरेबियाने कोणते तेल क्षेत्र वाचवले?

    Ans: सौदी अरेबियाच्या संरक्षण दलाने 'शायबा' तेल क्षेत्राकडे येणारे ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे यशस्वीरित्या रोखून मोठी हानी टाळली आहे.

Web Title: Iran missile attack us base kuwait camp arifjan israel lebanon war update marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 10:13 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US Iran युद्धात रशियाची एन्ट्री! पुतिन यांचा इराणला गंभीर इशारा; ट्रम्प यांच्याशीही चर्चा, युद्ध थांबणार की भडकणार?
1

US Iran युद्धात रशियाची एन्ट्री! पुतिन यांचा इराणला गंभीर इशारा; ट्रम्प यांच्याशीही चर्चा, युद्ध थांबणार की भडकणार?

Oil Prices: अमेरिकेचा ‘तेल पराक्रम’ की तांत्रिक गोंधळ? इराणच्या काळजात धडकी; US मंत्र्याच्या ‘त्या’ पोस्टने हाहाःकार
2

Oil Prices: अमेरिकेचा ‘तेल पराक्रम’ की तांत्रिक गोंधळ? इराणच्या काळजात धडकी; US मंत्र्याच्या ‘त्या’ पोस्टने हाहाःकार

US Iran War : इराणचा समुद्री सापळा! होमुर्झ खाडीत खतरनाक माईन प्लॅननंतर ट्रम्प संतापले; जागतिक तेल पुरवठा धोक्यात?
3

US Iran War : इराणचा समुद्री सापळा! होमुर्झ खाडीत खतरनाक माईन प्लॅननंतर ट्रम्प संतापले; जागतिक तेल पुरवठा धोक्यात?

कलन हसन यांनी लगावली डोनाल्ड ट्रम्पला शाब्दिक चपराक; राष्ट्राभिमान नेहमीच सर्वोतोपरी
4

कलन हसन यांनी लगावली डोनाल्ड ट्रम्पला शाब्दिक चपराक; राष्ट्राभिमान नेहमीच सर्वोतोपरी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
World War 3: ‘इराणच्या शत्रूंनो… तुमच्या नशिबाचा विचार करा,’ तेहरानने अमेरिकेला ठणकावले; युद्धात मृतांचा आकडा धडकी भरवणारा

World War 3: ‘इराणच्या शत्रूंनो… तुमच्या नशिबाचा विचार करा,’ तेहरानने अमेरिकेला ठणकावले; युद्धात मृतांचा आकडा धडकी भरवणारा

Mar 11, 2026 | 10:13 AM
उन्हाळ्यात शरीरात कायमच थकवा जाणवतो? ऊर्जा वाढवण्यासाठी नियमित खा ‘हा’ पौष्टिक लाडू , नोट करा रेसिपी

उन्हाळ्यात शरीरात कायमच थकवा जाणवतो? ऊर्जा वाढवण्यासाठी नियमित खा ‘हा’ पौष्टिक लाडू , नोट करा रेसिपी

Mar 11, 2026 | 10:08 AM
Budh Margi: 25 मार्चपासून बुध होणार मार्गी, या राशीच्या लोकांना मिळेल कीर्ती आणि आर्थिक लाभ

Budh Margi: 25 मार्चपासून बुध होणार मार्गी, या राशीच्या लोकांना मिळेल कीर्ती आणि आर्थिक लाभ

Mar 11, 2026 | 10:00 AM
Rajasthan Royals च्या कॅम्पमध्ये Ravindra Jadeja चा जलवा! वैभव सूर्यवंशीबरोबर खास गप्पा, Video Viral

Rajasthan Royals च्या कॅम्पमध्ये Ravindra Jadeja चा जलवा! वैभव सूर्यवंशीबरोबर खास गप्पा, Video Viral

Mar 11, 2026 | 09:56 AM
Pune Ring Road Update: ८ बोगदे आणि २६ अंडरपास; असा असेल पुण्याचा ‘गेमचेंजर’ रिंग रोड प्रकल्प

Pune Ring Road Update: ८ बोगदे आणि २६ अंडरपास; असा असेल पुण्याचा ‘गेमचेंजर’ रिंग रोड प्रकल्प

Mar 11, 2026 | 09:46 AM
चेहऱ्यावरील टॅनिंगला म्हणा बाय बाय! ‘या’ पदार्थांचा वापर करून घरीच तयार करा करा नैसर्गिक सनस्क्रीन, चेहरा होईल उजळदार

चेहऱ्यावरील टॅनिंगला म्हणा बाय बाय! ‘या’ पदार्थांचा वापर करून घरीच तयार करा करा नैसर्गिक सनस्क्रीन, चेहरा होईल उजळदार

Mar 11, 2026 | 09:43 AM
गॅस महाग आणि बुकिंगला 25 दिवस! बजेटमध्ये मिळणारी ही किचन उपकरणे करतील मोठी बचत, आत्ताच करा खरेदी

गॅस महाग आणि बुकिंगला 25 दिवस! बजेटमध्ये मिळणारी ही किचन उपकरणे करतील मोठी बचत, आत्ताच करा खरेदी

Mar 11, 2026 | 09:38 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM
Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Mar 10, 2026 | 07:37 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM