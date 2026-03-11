उन्हाळ्यात शरीरात कायमच थकवा जाणवतो? ऊर्जा वाढवण्यासाठी नियमित खा ‘हा’ पौष्टिक लाडू , नोट करा रेसिपी

उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये घामावाटे शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडून जातात. विषारी घटकांसोबतच शरीरातील पाण्याची पातळी सुद्धा कमी होऊन जाते. पाण्याची पातळी कमी झाल्यामुळे थोडस कुठेही बाहेर जाऊन आल्यानंतर खूप जास्त थकल्यासारखे वाटते आणि चक्कर येते. शरीरातील ऊर्जेची पातळी कमी झाल्यानंतर अशक्तपणा वाढतो आणि आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. वाढत्या उष्णतेमुळे थकवा जाणवणे, केस गळणे किंवा हाडांमध्ये जडपणा यांसारख्या असंख्य समस्या उद्भवतात. तसेच शरीरात वाढलेल्या उष्णतेमुळे पोटात जळजळ आणि ऍसिडिटी वाढते. अशावेळी आहारात पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करावे. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला शरीराची ऊर्जा वाढवण्यासाठी पौष्टिक लाडू बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पौष्टिक लाडू सकाळच्या नाश्त्यात नियमित एक खाल्ल्यास पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते आणि शरीरात ऊर्जा टिकून राहते. संपूर्ण दिवसभर शरीर ताजेतवाने ठेवण्यासाठी उष्ण पदार्थांचे सेवन करण्याऐवजी थंड आणि शरीरास सहज पचन होणारे पदार्थ खावेत. चला तर जाणून घेऊया पौष्टिक लाडू बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
