  Feeling Tired All The Time In Summer Eat This Nutritious Ladle Regularly To Increase Energy

उन्हाळ्यात शरीरात कायमच थकवा जाणवतो? ऊर्जा वाढवण्यासाठी नियमित खा ‘हा’ पौष्टिक लाडू , नोट करा रेसिपी

उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शरीरात ऊर्जा कायम टिकवून ठेवण्यासाठी पौष्टिक लाडूचे सेवन करावे. नियमित एक लाडू खाल्ल्यास शरीरात वाढलेला थकवा, अशक्तपणा कमी होईल.

Updated On: Mar 11, 2026 | 10:08 AM
उन्हाळ्यात शरीरात कायमच थकवा जाणवतो? ऊर्जा वाढवण्यासाठी नियमित खा 'हा' पौष्टिक लाडू

उन्हाळ्यात शरीरात कायमच थकवा जाणवतो? ऊर्जा वाढवण्यासाठी नियमित खा 'हा' पौष्टिक लाडू

उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये घामावाटे शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडून जातात. विषारी घटकांसोबतच शरीरातील पाण्याची पातळी सुद्धा कमी होऊन जाते. पाण्याची पातळी कमी झाल्यामुळे थोडस कुठेही बाहेर जाऊन आल्यानंतर खूप जास्त थकल्यासारखे वाटते आणि चक्कर येते. शरीरातील ऊर्जेची पातळी कमी झाल्यानंतर अशक्तपणा वाढतो आणि आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. वाढत्या उष्णतेमुळे थकवा जाणवणे, केस गळणे किंवा हाडांमध्ये जडपणा यांसारख्या असंख्य समस्या उद्भवतात. तसेच शरीरात वाढलेल्या उष्णतेमुळे पोटात जळजळ आणि ऍसिडिटी वाढते. अशावेळी आहारात पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करावे. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला शरीराची ऊर्जा वाढवण्यासाठी पौष्टिक लाडू बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पौष्टिक लाडू सकाळच्या नाश्त्यात नियमित एक खाल्ल्यास पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते आणि शरीरात ऊर्जा टिकून राहते. संपूर्ण दिवसभर शरीर ताजेतवाने ठेवण्यासाठी उष्ण पदार्थांचे सेवन करण्याऐवजी थंड आणि शरीरास सहज पचन होणारे पदार्थ खावेत. चला तर जाणून घेऊया पौष्टिक लाडू बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कुरकुरीत हराभरा कबाब, शाहाकारी लोकांसाठी उत्तम पर्याय

साहित्य:

  • मुगडाळ
  • भोपळ्याच्या बिया
  • पिठीसाखर
  • वेलची पावडर
  • तूप
चहासोबत लुटा गुजराती खांडवीचा मजा, नाश्त्यासाठीचा परफेक्ट हेल्दी पर्याय; रेसिपी नोट करा

कृती:

  • पौष्टिक लाडू बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढईमध्ये तूप गरम करून घ्या. गरम तुपात भिजवून कोरडी केलेली मुगडाळ टाकून मंद आचेवर लालसर होईपर्यंत भाजून घ्या.
  • डाळ भाजून थंड केल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यात टाकून बारीक वाटून घ्या.
  • कढईमध्ये भोपळ्याच्या बिया मंद आचेवर भाजा. मोठ्या ताटात मुगाच्या डाळीचे मिश्रण, भाजलेल्या भोपळ्याच्या बिया, वेलची पावडर, पिठीसाखर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या मिश्रणात कोमट करून घेतलेले तूप ओतून लाडू हाताने वळून घ्या. तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले पौष्टिक लाडू.
  • भोपळ्याच्या बियांमध्ये झिंक आणि मुगाच्या डाळीमध्ये असलेल्या प्रोटीनमुळे शरीराला तात्काळ ऊर्जा मिळते आणि आरोग्य चांगले राहते.

Published On: Mar 11, 2026 | 10:08 AM

उन्हाळ्यात शरीरात कायमच थकवा जाणवतो? ऊर्जा वाढवण्यासाठी नियमित खा ‘हा’ पौष्टिक लाडू , नोट करा रेसिपी

उन्हाळ्यात शरीरात कायमच थकवा जाणवतो? ऊर्जा वाढवण्यासाठी नियमित खा ‘हा’ पौष्टिक लाडू , नोट करा रेसिपी

Mar 11, 2026 | 10:08 AM
