BAFTA विजेत्या ‘बूंग’च्या स्क्रिप्टबद्दल शुजात सौदागर यांची प्रतिक्रिया!

प्रतिष्ठेचा मानला जाणारा BAFTA Awards जिंकणाऱ्या Boong या चित्रपटाने भारतीय चित्रपटसृष्टीत एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. या ऐतिहासिक यशानंतर चित्रपटाच्या टीमने अलीकडेच आयोजित केलेल्या एका पत्रकार परिषदेत चित्रपटाच्या निर्मितीप्रवासाबद्दल आणि अनुभवांबद्दल मनमोकळा संवाद साधला. या कार्यक्रमाला चित्रपटाचे निर्माते Shujat Saudagar, दिग्दर्शिका Laxmipriya Devi तसेच संपूर्ण टीम उपस्थित होती. यावेळी त्यांनी चित्रपटाची संकल्पना, स्क्रिप्ट तयार करण्याची प्रक्रिया आणि पडद्यामागील अनेक आठवणी शेअर केल्या.
या चित्रपटाच्या स्क्रिप्टबद्दल बोलताना निर्माता शुजात सौदागर यांनी पहिल्यांदा स्क्रिप्ट वाचल्यानंतरचा अनुभव सांगितला. ते म्हणाले की, यापूर्वी त्यांनी इतक्या वेगळ्या पद्धतीने मांडलेली कथा कधीच वाचली नव्हती. विशेषतः एखाद्या पात्राच्या नजरेतून इतक्या संवेदनशील आणि वेगळ्या दृष्टिकोनातून सांगितलेली कथा त्यांना खूप भावली. त्यांच्या मते, मोठे होताना समाज आणि आसपासचे वातावरण यामुळे माणूस अनेकदा ठरावीक चौकटीत अडकतो आणि त्या प्रक्रियेत कुठेतरी आपले निरागस बालपण हरवून बसतो. मात्र ‘बूंग’ या पात्रामध्ये असलेली निडरता आणि स्वातंत्र्याची भावना त्यांना सर्वात जास्त आकर्षित करणारी ठरली.
सौदागर यांनी पुढे सांगितले की, त्यांना नेहमीच असे वाटते की दिग्दर्शिका लक्ष्मीप्रिया देवी आणि ‘बूंग’ हे पात्र एकमेकांशी खूप जवळून जोडलेले आहेत. त्यांच्या शब्दांत सांगायचे झाले तर, “लक्ष्मीप्रिया देवी म्हणजेच बूंग आणि बूंग म्हणजेच लक्ष्मीप्रिया देवी.” या विधानातून दिग्दर्शिकेची या कथेशी असलेली भावनिक जवळीक स्पष्टपणे दिसून येते.
दरम्यान, दिग्दर्शिका लक्ष्मीप्रिया देवी यांनी ‘बूंग’ या चित्रपटामागील प्रेरणा सांगताना मणिपूरच्या आठवणींचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, त्यांना आपल्या बालपणातील मणिपूर पुन्हा एकदा पडद्यावर जिवंत करायचा होता. त्यांच्या मते, त्या काळातील मणिपूर हा संस्कृती, परंपरा आणि स्थानिक ओळख यांच्याशी घट्ट जोडलेला होता. त्यामुळे चित्रपटात तेथील पारंपरिक संगीत, पोशाख आणि स्थानिक संस्कृती यांना जसेच्या तसे दाखवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला.
लक्ष्मीप्रिया देवी यांनी सांगितले की, ‘बूंग’ची स्क्रिप्ट ही एखाद्या पारंपरिक कथेसारखी नव्हती. उलट ती त्यांच्या वैयक्तिक अनुभवांतून तयार झालेली होती. त्यांनी या कथेला सुरुवातीला डायरीसारख्या स्वरूपात लिहायला सुरुवात केली होती. त्यामुळे त्यातील अनेक प्रसंग हे त्यांच्या आयुष्यातील अनुभवांशी जोडलेले आहेत. त्या म्हणाल्या की, या चित्रपटाला एखादी ठरावीक एक ओळीतील कथा (वन-लाइनर) नव्हती, तर हा त्यांच्या अनुभवांचा आणि आठवणींचा एक नैसर्गिक प्रवाह होता, जो पुढे स्क्रिप्टच्या स्वरूपात विकसित झाला.
लक्ष्मीप्रिया देवी यांनी लिहिलेला आणि दिग्दर्शित केलेला ‘बूंग’ हा चित्रपट Excel Entertainment, Chalkboard Entertainment आणि Suitable Pictures यांच्या निर्मितीत तयार झाला आहे. या चित्रपटाने जगभरातील अनेक प्रतिष्ठित चित्रपट महोत्सवांमध्ये प्रभावी उपस्थिती नोंदवली आहे. त्याच्या प्रामाणिक आणि भावनिक कथेमुळे प्रेक्षक आणि समीक्षकांकडून त्याला मोठ्या प्रमाणावर दाद मिळाली आहे.
फिल्म फेस्टिव्हल्समधील यशस्वी प्रवासानंतर ‘बूंग’ हा चित्रपट ६ मार्च २०२६ रोजी पुन्हा एकदा चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित करण्यात आला आहे. या चित्रपटाच्या माध्यमातून मणिपूरची संस्कृती, बालपणातील आठवणी आणि मानवी भावनांचा सुंदर संगम प्रेक्षकांसमोर मांडण्यात आला आहे. एकूणच, ‘बूंग’ हा चित्रपट केवळ एक कथा नसून तो वैयक्तिक अनुभव, संस्कृती आणि भावनांचा अनोखा प्रवास आहे. त्यामुळेच या चित्रपटाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मोठी दाद मिळत असून भारतीय चित्रपटसृष्टीसाठी हा एक अभिमानाचा क्षण मानला जात आहे.