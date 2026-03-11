Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

World Kidney Day: तुमची किडनी निरोगी आहे का? कर्करोग रुग्णांनी ‘या’ लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका, जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला

किडनी व्यवस्थित कार्य करत असतील तर आपल्याला त्यांची जाणीवही होत नाही. मात्र कर्करोगाच्या उपचारांमध्ये निरोगी किडनीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. याबाबतची अधिक माहिती दिली आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 06:46 PM
(फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • कर्करोगाच्या उपचारांमध्ये निरोगी किडनीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची
  • निरोगी किडनीची दैनंदिन लक्षणे
  • कर्करोग उपचारांमध्ये किडनीचे महत्त्व
World Kidney Day: किडनी ही शरीरातील अत्यंत महत्त्वाची अवयव असली तरी त्यांच्याकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते. पाठीच्या खालच्या भागात असलेली ही दोन बीनच्या आकाराची अवयवे शरीरातील विषारी पदार्थ फिल्टर करणे, द्रवांचे संतुलन राखणे, रक्तदाब नियंत्रित ठेवणे आणि शरीरातील रासायनिक संतुलन टिकवणे यासाठी सतत कार्यरत असतात. किडनी व्यवस्थित कार्य करत असतील तर आपल्याला त्यांची जाणीवही होत नाही. मात्र कर्करोगाच्या उपचारांमध्ये निरोगी किडनीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. याबाबतची अधिक माहिती एचसीजी कॅन्सर सेंटर, बोरिवलीचे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सल्लागार डॉ. अमृता श्रीवास्तव यांनी दिली आहे.

सावधान! धूम्रपानामुळे फुफ्फुसांसोबतच किडनीही धोक्यात; तज्ज्ञांनी दिला गंभीर इशारा!

निरोगी किडनीची दैनंदिन लक्षणे

सामान्य आयुष्यात काही साध्या गोष्टींमधून किडनी निरोगी असल्याचे संकेत मिळतात. नियमित लघवी होणे आणि लघवीचा रंग स्वच्छ किंवा फिकट पिवळा असणे हे किडनी योग्य प्रकारे शरीरातील अपायकारक पदार्थ बाहेर टाकत असल्याचे लक्षण आहे. स्थिर रक्तदाब हा देखील चांगल्या किडनी कार्याचा महत्त्वाचा संकेत आहे, कारण किडनी हार्मोन्सच्या मदतीने रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतात. तसेच शरीरात ऊर्जा टिकून राहणे आणि थकवा कमी जाणवणे हेही निरोगी किडनीचे द्योतक असू शकते.

द्रव संतुलन आणि इतर संकेत

पाय, घोटे किंवा डोळ्यांच्या आसपास सतत सूज न येणे हेही किडनी व्यवस्थित काम करत असल्याचे लक्षण आहे. किडनी शरीरातील सोडियम आणि द्रवांचे संतुलन राखून अतिरिक्त द्रव साचू देत नाहीत. याशिवाय योग्य भूक लागणे आणि लक्ष केंद्रित ठेवण्याची क्षमता चांगली असणे हेही शरीरातील विषारी पदार्थ योग्य प्रकारे फिल्टर होत असल्याचे संकेत देतात. जरी ही लक्षणे सामान्य वाटली तरी त्यामागे शरीरातील अतिशय जटिल प्रक्रिया कार्यरत असतात.

कर्करोग उपचारांमध्ये किडनीचे महत्त्व

कर्करोगाच्या उपचारांमध्ये किडनीचे आरोग्य अधिक महत्त्वाचे ठरते. अनेक केमोथेरपी औषधे, टार्गेटेड थेरपी आणि इतर सहाय्यक औषधे शरीरातून बाहेर टाकण्यासाठी किडनीवर अवलंबून असतात. किडनी निरोगी असतील तर रुग्णांना हे उपचार अधिक सुरक्षितपणे आणि प्रभावीपणे सहन करता येतात. त्यामुळे औषधांचा शरीरावर विषारी परिणाम होण्याचा धोका कमी होतो.

उपचारादरम्यान किडनीचे परीक्षण

कर्करोगाच्या काही उपचारांमुळे कधी कधी किडनीवर ताण येऊ शकतो. काही केमोथेरपी औषधे, स्कॅनसाठी वापरले जाणारे कॉन्ट्रास्ट डाई किंवा उपचारांमुळे होणारी निर्जलीकरणाची समस्या किडनीच्या कार्यावर परिणाम करू शकते. त्यामुळे डॉक्टर उपचारादरम्यान क्रिएटिनिन पातळी आणि eGFR सारख्या तपासण्यांद्वारे किडनीचे कार्य नियमितपणे तपासत असतात.

उपचारादरम्यान किडनीचे संरक्षण

किडनीचे आरोग्य चांगले राखल्यास कर्करोग उपचारांचे परिणाम अधिक चांगले मिळू शकतात. पुरेसे पाणी पिणे, रक्तदाब नियंत्रणात ठेवणे, संतुलित आहार घेणे आणि औषधांचा योग्य वापर करणे या साध्या गोष्टी किडनीचे संरक्षण करण्यास मदत करतात. उपचारादरम्यान नियमित तपासण्या केल्याने डॉक्टर आवश्यक असल्यास उपचारांमध्ये बदल करून किडनीचे आरोग्य सुरक्षित ठेवू शकतात.

लवकर निदानाचे महत्त्व

किडनीवर ताण येत असल्याचे लक्षणे लवकर ओळखली तर डॉक्टर तातडीने योग्य उपाययोजना करू शकतात. यात औषधांचे डोस कमी करणे, अधिक द्रव देणे किंवा किडनीसाठी कमी हानिकारक उपचार निवडणे यांचा समावेश होऊ शकतो. त्यामुळे कर्करोग उपचार अधिक सुरक्षित आणि प्रभावी राहतात.

World Kidney Day: रक्तातील विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी नियमित प्या ‘हे’ पेय, किडनी राहील आतून स्वच्छ

शांत पण प्रभावी अवयव

किडनी शांतपणे आपले कार्य करत असली तरी त्यांचा शरीराच्या एकूण आरोग्यावर मोठा प्रभाव असतो. दैनंदिन जीवनातील निरोगी किडनीची लक्षणे ओळखणे आणि त्यांचे आरोग्य जपणे हे कर्करोगाशी लढणाऱ्या रुग्णांसाठीही अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.

Web Title: World kidney day cancer patients kidney health tips

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 06:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सावधान! धूम्रपानामुळे फुफ्फुसांसोबतच किडनीही धोक्यात; तज्ज्ञांनी दिला गंभीर इशारा!
1

सावधान! धूम्रपानामुळे फुफ्फुसांसोबतच किडनीही धोक्यात; तज्ज्ञांनी दिला गंभीर इशारा!

World Kidney Day: रक्तातील विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी नियमित प्या ‘हे’ पेय, किडनी राहील आतून स्वच्छ
2

World Kidney Day: रक्तातील विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी नियमित प्या ‘हे’ पेय, किडनी राहील आतून स्वच्छ

World Kidney Day: मूत्रपिंडाचे आरोग्य का आहे महत्वाचे? किडनी फेल झाल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे
3

World Kidney Day: मूत्रपिंडाचे आरोग्य का आहे महत्वाचे? किडनी फेल झाल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे

लघवी दीर्घकाळ थांबवून ठेवल्यामुळे किडनी-मूत्राशयावर होतो गंभीर परिणाम! इन्फेक्शन रोखण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय
4

लघवी दीर्घकाळ थांबवून ठेवल्यामुळे किडनी-मूत्राशयावर होतो गंभीर परिणाम! इन्फेक्शन रोखण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
World Kidney Day: तुमची किडनी निरोगी आहे का? कर्करोग रुग्णांनी ‘या’ लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका, जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला

World Kidney Day: तुमची किडनी निरोगी आहे का? कर्करोग रुग्णांनी ‘या’ लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका, जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला

Mar 11, 2026 | 06:46 PM
“मिशन मुंबई” चित्रपटाचा पोस्टर अनावरण सोहळा उत्साहात संपन्न, सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा

“मिशन मुंबई” चित्रपटाचा पोस्टर अनावरण सोहळा उत्साहात संपन्न, सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा

Mar 11, 2026 | 06:42 PM
Iran-Israel War: मध्यपूर्वेत तणाव शिगेला; इराणकडून बँका व आर्थिक केंद्रांना लक्ष्य करण्याचा इशारा 

Iran-Israel War: मध्यपूर्वेत तणाव शिगेला; इराणकडून बँका व आर्थिक केंद्रांना लक्ष्य करण्याचा इशारा 

Mar 11, 2026 | 06:42 PM
“गुढीपाडव्याच्या आधी गिरगावातील रस्त्यांची…”; Mangal Prabhat Lodha यांचे अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश

“गुढीपाडव्याच्या आधी गिरगावातील रस्त्यांची…”; Mangal Prabhat Lodha यांचे अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश

Mar 11, 2026 | 06:20 PM
Panvel Municipal Corporation: विकसित महाराष्ट्र २०४७ साठी पनवेल ग्रोथ हब; आमदार प्रशांत ठाकूर यांचे विधानसभेत मत

Panvel Municipal Corporation: विकसित महाराष्ट्र २०४७ साठी पनवेल ग्रोथ हब; आमदार प्रशांत ठाकूर यांचे विधानसभेत मत

Mar 11, 2026 | 06:12 PM
कोळसा वाहतुकीमुळे प्रदूषण अन् रस्त्यांची दुरावस्था…; शंभुराज देसाईंचे विधानपरिषदेत विधान

कोळसा वाहतुकीमुळे प्रदूषण अन् रस्त्यांची दुरावस्था…; शंभुराज देसाईंचे विधानपरिषदेत विधान

Mar 11, 2026 | 05:56 PM
Beed Politics News: हुंडा प्रथा थांबवण्यासाठी कडक कधी होणार? आ. नमिता मुंदडा यांचा सरकारला सवाल

Beed Politics News: हुंडा प्रथा थांबवण्यासाठी कडक कधी होणार? आ. नमिता मुंदडा यांचा सरकारला सवाल

Mar 11, 2026 | 05:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM