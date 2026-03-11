Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Iran-Israel War: मध्यपूर्वेत तणाव शिगेला; इराणकडून बँका व आर्थिक केंद्रांना लक्ष्य करण्याचा इशारा 

पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या तणावामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला हादरवून टाकणारा धोकादायक टप्पा गाठला आहे. इराणच्या संयुक्त लष्करी कमांड, खातम अल-अंबिया मुख्यालयाने बुधवारी एक मोठी आणि धक्कादायक घोषणा केली.

Updated On: Mar 11, 2026 | 06:42 PM
  • मध्यपूर्वेतील बँका आता निशाण्यावर
  • इराणची वित्तीय संस्थांवर हल्ल्याची धमकी
  • इराणच्या इशाऱ्याने जागतिक बाजारपेठेत चिंता

Iran-Israel War: पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या तणावामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला हादरवून टाकणारा धोकादायक टप्पा गाठला आहे. इराणच्या संयुक्त लष्करी कमांड, खातम अल-अंबिया मुख्यालयाने बुधवारी एक मोठी आणि धक्कादायक घोषणा केली. इराणने इशारा दिला की मध्य पूर्वेतील बँका आणि वित्तीय संस्था आता त्यांचे लक्ष्य असतील.

इराणी लष्करी कमांडच्या या घोषणेमुळे दुबई, सौदी अरेबिया आणि बहरीनसारख्या प्रमुख मध्य पूर्वेतील आर्थिक केंद्रांमध्ये घबराट पसरली आहे. इराणने स्पष्ट केले आहे की या संस्था ओळखल्या गेल्या आहेत आणि कधीही त्यांना लक्ष्य केले जाऊ शकते. यामुळे गंभीर सुरक्षा धोका निर्माण झाला आहे, विशेषतः मध्य पूर्वेतील सर्वात मोठे आर्थिक केंद्र मानल्या जाणाऱ्या दुबईमध्ये असलेल्या हजारो आंतरराष्ट्रीय बँका आणि गुंतवणूक कंपन्यांना.

Suez Canal Crisis: इराणचा आता सुएझ कालव्यावर डोळा? जागतिक व्यापारासाठी धोक्याची घंटा

तेहरानमध्ये अलिकडच्या लष्करी घटनांना प्रतिसाद म्हणून इराणने आपल्या युद्ध धोरणात हा मोठा बदल केला आहे. इराणी माध्यमांच्या वृत्तानुसार, इस्रायल आणि अमेरिकेने केलेल्या हवाई हल्ल्यात तेहरानस्थित बँकेचे अनेक कर्मचारी मारले गेले. इराणचा दावा आहे की हे हल्ले ऑपरेशन एपिक फ्युरीचा भाग होते, ज्यामध्ये सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी आणि अनेक वरिष्ठ कमांडर मारले गेले. या हल्ल्यांना क्रूर म्हणत इराणने आता थेट आर्थिक पायाभूत सुविधा नष्ट करण्याची धमकी दिली आहे.

आतापर्यंत, हा संघर्ष प्रामुख्याने लष्करी तळ आणि सीमावर्ती भागांपुरता मर्यादित होता, परंतु बँकांना लक्ष्य करण्याच्या धोक्यामुळे संपूर्ण प्रदेशात लक्षणीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की जर इराणने या वित्तीय संस्थांवर हल्ला केला तर त्याचा थेट परिणाम जागतिक शेअर बाजारांवर आणि तेलाच्या किमतींवर होईल.

Iran-Israel War: इराणविरोधी कारवाईत ४८ तासांत अमेरिकेचे निघाले दिवाळे; तब्बल इतक्या कोटींचा खर्च

दुबई आणि सौदी अरेबियासारख्या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आहे, त्यामुळे कोणत्याही लष्करी कारवाईमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो. दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी ड्रोन हल्ल्यांद्वारे इराणने आधीच आपली क्षमता दाखवून दिली आहे. आता, बँकांना लक्ष्य करण्याची ही नवीन रणनीती मध्य पूर्वेतील चालू संघर्षाला एका नवीन आणि विनाशकारी टप्प्यावर घेऊन जाऊ शकते.

