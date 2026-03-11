Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

“मिशन मुंबई” चित्रपटाचा पोस्टर अनावरण सोहळा उत्साहात संपन्न, सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा

अभिनेते विजय पाटकर यांच्या “मिशन मुंबई” ॲक्शन चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित झाले असून सध्या याची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 06:42 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

ॲक्शन चित्रपटांची क्रेझ साऊथ आणि बॉलिवूडमध्ये नेहमीच पाहायला मिळते. आता हीच ॲक्शनची झलक मराठी चित्रपटसृष्टीतही पाहायला मिळणार आहे. रविकांता फिल्म्स निर्मित आणि अकात डिस्ट्रीब्यूशन प्रस्तुत “मिशन मुंबई” या ॲक्शनपटाचा पोस्टर अनावरण सोहळा मुंबईतील वांद्रे येथे थाटामाटात पार पडला.

या सोहळ्याला चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलाकार तसेच तंत्रज्ञ मंडळी उपस्थित होती. मुंबईत घडलेल्या बॉम्बस्फोटांच्या घटनांवर तसेच शहरात आणण्यात आलेल्या आरडीएक्सच्या पार्श्वभूमीवर या चित्रपटाची कथा आधारित असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे हा चित्रपट प्रेक्षकांना थरारक अनुभव देणार आहे.

“मिशन मुंबई” या चित्रपटात अनेक दमदार ॲक्शन दृश्ये पाहायला मिळणार आहेत. या चित्रपटात आनंद जोग, विजय पाटकर आणि अजॉय शर्मा हे प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहेत. चित्रपटाचे दिग्दर्शन चंद्रकांत विसपुते आणि कैलास पवार यांनी केले असून कथा चंद्रकांत विसपुते यांची आहे.

दरम्यान, सोशल मीडियावर “मिशन मुंबई” चित्रपटाच्या पोस्टरला प्रेक्षकांकडून चांगली पसंती मिळत असून चित्रपटाबद्दल उत्सुकता वाढताना दिसत आहे.

या पोस्टर अनावरण सोहळ्याला सुप्रसिद्ध अभिनेता अजॉय शर्मा, ओम राणे, संकेत मोरे, प्रशांत कराड, सिद्धेश आचरेकर, शांती बावकर, अश्विनी तेंडुलकर, विपुल भोईर, राहुल कानाडोल, लक्ष्मी निवृत्ती पंधे, किरण चव्हाण, फाईट मास्टर फय्याज सय्यद यांच्यासह दिग्दर्शक कैलाश पवार, चंद्रकांत विसपुते आणि दिग्दर्शक शिरीष राणे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. सध्या या चित्रपटाच्या पोस्टरची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे.

मुंबईत झालेल्या बॉम्बस्फोटांच्या घटनांवर तसेच शहरात आणण्यात आलेल्या आरडीएक्सच्या पार्श्वभूमीवर या चित्रपटाची कथा आधारित असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे चित्रपटात थरारक आणि दमदार ॲक्शन दृश्ये पाहायला मिळणार आहेत.

“मिशन मुंबई” चित्रपटात सुप्रसिद्ध अभिनेता अजय शर्मा प्रमुख भूमिकेत दिसणार असून विजय पाटकर, आनंद जोग, सुरेखा कुडची हे कलाकारही महत्त्वाच्या भूमिकेत असतील. तसेच ओम राणे, संकेत मोरे, प्रशांत कराड, सिद्धेश आचरेकर, शांती बावकर, अश्विनी तेंडुलकर, विपुल भोईर, राहुल कानाडोल, लक्ष्मी निवृत्ती पंधे आणि किरण चव्हाण हे कलाकार देखील चित्रपटात झळकणार आहेत.

Kangana Ranautचा आगामी चित्रपट ‘भारत भाग्य विधाता’ चर्चेत, साकारणार ‘ही’ महत्त्वाची भूमिका; २६/११ च्या हल्ल्याची कहाणी उलगडणार

रविकांता फिल्म्स निर्मित आणि अकात डिस्ट्रीब्यूशन प्रस्तुत “मिशन मुंबई” या चित्रपटाचे दिग्दर्शन कैलाश पवार आणि चंद्रकांत विसपुते यांनी केले आहे. चित्रपटाची कथा चंद्रकांत विसपुते यांची असून पटकथा व संवाद मच्छिंद्र कदम यांनी लिहिले आहेत. छायाचित्रण नंदलाल चौधरी यांचे आहे, तर मेकअप किशोरजी पिंगळे करत आहेत. संगीताची धुरा समीर खोले यांनी सांभाळली असून फाइट मास्टर फय्याज सय्यद यांनी चित्रपटातील ॲक्शन दृश्ये साकारली आहेत.

दरम्यान, “मिशन मुंबई” या चित्रपटाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढत असून हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

”माझे आयुष्य उद्ध्वस्त झालं…”, प्रोड्यूसरच्या वागण्यामुळे दुखावली अभिनेत्री; पोस्ट शेअर करत म्हणाली, ”अनेक महिन्यांपासून…”

Web Title: Poster unveiling ceremony of mission mumbai held with great enthusiasm sparks buzz on social media

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 06:42 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kangana Ranautचा आगामी चित्रपट ‘भारत भाग्य विधाता’ चर्चेत, साकारणार ‘ही’ महत्त्वाची भूमिका; २६/११ च्या हल्ल्याची कहाणी उलगडणार
1

Kangana Ranautचा आगामी चित्रपट ‘भारत भाग्य विधाता’ चर्चेत, साकारणार ‘ही’ महत्त्वाची भूमिका; २६/११ च्या हल्ल्याची कहाणी उलगडणार

Hansika Motwani Divorce: अभिनेत्री हंसिका मोटवानीचा घटस्फोट, सोहेल कथूरियासोबतचा 4 वर्षांचा संसार मोडला
2

Hansika Motwani Divorce: अभिनेत्री हंसिका मोटवानीचा घटस्फोट, सोहेल कथूरियासोबतचा 4 वर्षांचा संसार मोडला

“मला नात्यांमध्ये आनंद मिळाला नाही…” करीनाशी लग्न केल्यानंतर सैफचे आयुष्य बदलले; अनेक वर्षांनंतर केला खुलासा
3

“मला नात्यांमध्ये आनंद मिळाला नाही…” करीनाशी लग्न केल्यानंतर सैफचे आयुष्य बदलले; अनेक वर्षांनंतर केला खुलासा

हास्याचा जबरदस्त डोस! स्टँडअप कॉमेडियन मंदार भिडेची महाराष्ट्र टूर; प्रेक्षकांना खळखळून हसवण्यासाठी सज्ज
4

हास्याचा जबरदस्त डोस! स्टँडअप कॉमेडियन मंदार भिडेची महाराष्ट्र टूर; प्रेक्षकांना खळखळून हसवण्यासाठी सज्ज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“मिशन मुंबई” चित्रपटाचा पोस्टर अनावरण सोहळा उत्साहात संपन्न, सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा

“मिशन मुंबई” चित्रपटाचा पोस्टर अनावरण सोहळा उत्साहात संपन्न, सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा

Mar 11, 2026 | 06:42 PM
Iran-Israel War: मध्यपूर्वेत तणाव शिगेला; इराणकडून बँका व आर्थिक केंद्रांना लक्ष्य करण्याचा इशारा 

Iran-Israel War: मध्यपूर्वेत तणाव शिगेला; इराणकडून बँका व आर्थिक केंद्रांना लक्ष्य करण्याचा इशारा 

Mar 11, 2026 | 06:42 PM
“गुढीपाडव्याच्या आधी गिरगावातील रस्त्यांची…”; Mangal Prabhat Lodha यांचे अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश

“गुढीपाडव्याच्या आधी गिरगावातील रस्त्यांची…”; Mangal Prabhat Lodha यांचे अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश

Mar 11, 2026 | 06:20 PM
Panvel Municipal Corporation: विकसित महाराष्ट्र २०४७ साठी पनवेल ग्रोथ हब; आमदार प्रशांत ठाकूर यांचे विधानसभेत मत

Panvel Municipal Corporation: विकसित महाराष्ट्र २०४७ साठी पनवेल ग्रोथ हब; आमदार प्रशांत ठाकूर यांचे विधानसभेत मत

Mar 11, 2026 | 06:12 PM
कोळसा वाहतुकीमुळे प्रदूषण अन् रस्त्यांची दुरावस्था…; शंभुराज देसाईंचे विधानपरिषदेत विधान

कोळसा वाहतुकीमुळे प्रदूषण अन् रस्त्यांची दुरावस्था…; शंभुराज देसाईंचे विधानपरिषदेत विधान

Mar 11, 2026 | 05:56 PM
Beed Politics News: हुंडा प्रथा थांबवण्यासाठी कडक कधी होणार? आ. नमिता मुंदडा यांचा सरकारला सवाल

Beed Politics News: हुंडा प्रथा थांबवण्यासाठी कडक कधी होणार? आ. नमिता मुंदडा यांचा सरकारला सवाल

Mar 11, 2026 | 05:55 PM
वैविध्यपूर्ण भारतात खरंच एक देश एक निवडणूक शक्य? तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांचे खास मत

वैविध्यपूर्ण भारतात खरंच एक देश एक निवडणूक शक्य? तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांचे खास मत

Mar 11, 2026 | 05:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM