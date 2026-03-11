”माझे आयुष्य उद्ध्वस्त झालं…”, प्रोड्यूसरच्या वागण्यामुळे दुखावली अभिनेत्री; पोस्ट शेअर करत म्हणाली, ”अनेक महिन्यांपासून…”

२०२३ च्या ब्लॉकबस्टर चित्रपट ‘द केरळ स्टोरी’ मधील अभिनेत्री अदा शर्मा गेल्या एका महिन्यापासून घरी रिकामी बसली आहे. तिच्याकडे काम नाही. ३३ वर्षीय अदा हिने एक व्हिडिओ शेअर करून तिच्या अडचणी सांगितल्या आहेत. ती म्हणते की एका चित्रपटाच्या वेळापत्रकात अडचणी आल्यामुळे तिच्या इतर प्रोजेक्टची टाइमलाइनही अडकली आहे.
अभिनेत्री म्हणाली, “माझे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे. मी पूर्णपणे रिकामी आहे.” गेल्या एका महिन्यापासून ती घरी ‘बरी’ बसली आहे. इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये अभिनेत्रीने एका निर्मात्यासोबतचा तिचा वाईट अनुभव सांगितला आहे. ती म्हणाली आहे की तो एका प्रकल्पाचे शूटिंग वेळापत्रक वारंवार बदलत असे. यामुळे अदाच्या इतर प्रकल्पांच्या तारखाही एकमेकांशी भिडू लागल्या.
२००८ मध्ये आलेल्या विक्रम भट्ट यांच्या “१९२०” या हॉरर चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करणाऱ्या अदा शर्माने सांगितले की तिने एकाच वेळी तीन प्रकल्पांमध्ये काम केले होते. पहिल्या चित्रपटाचे वेळापत्रक बदलत राहिले, ज्यामुळे तिला काम करायच्या असलेल्या इतर निर्मितींच्या वेळापत्रकावर परिणाम झाला. पहिल्या चित्रपटाच्या निर्मात्याने पूर्वनियोजित तारखांना चिकटून राहण्याचा आग्रह धरला आणि तिच्या व्यवस्थापकावर कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना भेटण्यासाठी दबाव आणला, अगदी तिला शिवीगाळही केली.
“मला नात्यांमध्ये आनंद मिळाला नाही…” करीनाशी लग्न केल्यानंतर सैफचे आयुष्य बदलले; अनेक वर्षांनंतर केला खुलासा
व्हिडिओमध्ये, अदा शर्मा म्हणते, “तो म्हणाला, ‘काही हरकत नाही, मला या तारखा हव्या आहेत.’ माझ्या मॅनेजरने विचारले, ‘तुम्हाला खात्री आहे का?’ तो म्हणाला, ‘हो, मला या तारखा हव्या आहेत. मला खात्री आहे. त्या बदलता येणार नाहीत.'”
Hansika Motwani Divorce: अभिनेत्री हंसिका मोटवानीचा घटस्फोट, सोहेल कथूरियासोबतचा 4 वर्षांचा संसार मोडला
बॉलिवूड आणि तेलुगू चित्रपटांमध्ये काम केलेल्या अदा शर्मा यांच्या मते, जेव्हा इतर दोन चित्रपटांच्या दिग्दर्शकांना परिस्थितीची माहिती मिळाली तेव्हा त्यांनी तिच्या वचनबद्धतेनुसार त्यांचे वेळापत्रक बदलण्याचा निर्णय घेतला. एका प्रकरणात, निर्मात्याने संपूर्ण कलाकारांच्या शूटिंगच्या तारखा बदलल्याचे वृत्त आहे. तिचा अनुभव सांगताना ती म्हणते, “यावरून असे दिसून येते की इंडस्ट्रीमध्ये प्रत्येकजण वाईट वागतो असे नाही. तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये वाईट लोकांबद्दल खूप ऐकले असेल. पण मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की चांगले लोक देखील असतात. प्रत्येकजण असभ्य नसतो.”