Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

”माझे आयुष्य उद्ध्वस्त झालं…”, प्रोड्यूसरच्या वागण्यामुळे दुखावली अभिनेत्री; पोस्ट शेअर करत म्हणाली, ”अनेक महिन्यांपासून…”

'द केरळ स्टोरी'मधील अभिनेत्री अदा शर्माचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यात तिने एका प्रोड्यूसरच्या वागणुकीबाबत खुलासा केला आहे

Updated On: Mar 11, 2026 | 05:16 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

२०२३ च्या ब्लॉकबस्टर चित्रपट ‘द केरळ स्टोरी’ मधील अभिनेत्री अदा शर्मा गेल्या एका महिन्यापासून घरी रिकामी बसली आहे. तिच्याकडे काम नाही. ३३ वर्षीय अदा हिने एक व्हिडिओ शेअर करून तिच्या अडचणी सांगितल्या आहेत. ती म्हणते की एका चित्रपटाच्या वेळापत्रकात अडचणी आल्यामुळे तिच्या इतर प्रोजेक्टची टाइमलाइनही अडकली आहे.

अभिनेत्री म्हणाली, “माझे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे. मी पूर्णपणे रिकामी आहे.” गेल्या एका महिन्यापासून ती घरी ‘बरी’ बसली आहे. इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये अभिनेत्रीने एका निर्मात्यासोबतचा तिचा वाईट अनुभव सांगितला आहे. ती म्हणाली आहे की तो एका प्रकल्पाचे शूटिंग वेळापत्रक वारंवार बदलत असे. यामुळे अदाच्या इतर प्रकल्पांच्या तारखाही एकमेकांशी भिडू लागल्या.

२००८ मध्ये आलेल्या विक्रम भट्ट यांच्या “१९२०” या हॉरर चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करणाऱ्या अदा शर्माने सांगितले की तिने एकाच वेळी तीन प्रकल्पांमध्ये काम केले होते. पहिल्या चित्रपटाचे वेळापत्रक बदलत राहिले, ज्यामुळे तिला काम करायच्या असलेल्या इतर निर्मितींच्या वेळापत्रकावर परिणाम झाला. पहिल्या चित्रपटाच्या निर्मात्याने पूर्वनियोजित तारखांना चिकटून राहण्याचा आग्रह धरला आणि तिच्या व्यवस्थापकावर कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना भेटण्यासाठी दबाव आणला, अगदी तिला शिवीगाळही केली.

“मला नात्यांमध्ये आनंद मिळाला नाही…” करीनाशी लग्न केल्यानंतर सैफचे आयुष्य बदलले; अनेक वर्षांनंतर केला खुलासा

व्हिडिओमध्ये, अदा शर्मा म्हणते, “तो म्हणाला, ‘काही हरकत नाही, मला या तारखा हव्या आहेत.’ माझ्या मॅनेजरने विचारले, ‘तुम्हाला खात्री आहे का?’ तो म्हणाला, ‘हो, मला या तारखा हव्या आहेत. मला खात्री आहे. त्या बदलता येणार नाहीत.'”

Hansika Motwani Divorce: अभिनेत्री हंसिका मोटवानीचा घटस्फोट, सोहेल कथूरियासोबतचा 4 वर्षांचा संसार मोडला

बॉलिवूड आणि तेलुगू चित्रपटांमध्ये काम केलेल्या अदा शर्मा यांच्या मते, जेव्हा इतर दोन चित्रपटांच्या दिग्दर्शकांना परिस्थितीची माहिती मिळाली तेव्हा त्यांनी तिच्या वचनबद्धतेनुसार त्यांचे वेळापत्रक बदलण्याचा निर्णय घेतला. एका प्रकरणात, निर्मात्याने संपूर्ण कलाकारांच्या शूटिंगच्या तारखा बदलल्याचे वृत्त आहे. तिचा अनुभव सांगताना ती म्हणते, “यावरून असे दिसून येते की इंडस्ट्रीमध्ये प्रत्येकजण वाईट वागतो असे नाही. तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये वाईट लोकांबद्दल खूप ऐकले असेल. पण मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की चांगले लोक देखील असतात. प्रत्येकजण असभ्य नसतो.”

Web Title: Actress upset over producers behavior shared in a post she said

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 05:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पोलिस ऑफिसरच्या भूमिकेत Shah Rukh Khan? नवीन चित्रपटामुळे चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चा
1

पोलिस ऑफिसरच्या भूमिकेत Shah Rukh Khan? नवीन चित्रपटामुळे चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चा

भारतीय पर्यटकांच्या गैरवर्तनावर भडकली Munmun Dutta; म्हणाली, ‘अशा लोकांमुळे देशाची प्रतिमा खराब होते’
2

भारतीय पर्यटकांच्या गैरवर्तनावर भडकली Munmun Dutta; म्हणाली, ‘अशा लोकांमुळे देशाची प्रतिमा खराब होते’

Hansika Motwani Divorce: अभिनेत्री हंसिका मोटवानीचा घटस्फोट, सोहेल कथूरियासोबतचा 4 वर्षांचा संसार मोडला
3

Hansika Motwani Divorce: अभिनेत्री हंसिका मोटवानीचा घटस्फोट, सोहेल कथूरियासोबतचा 4 वर्षांचा संसार मोडला

“मागील २ वर्ष चांगलं नव्हते…”, गोविंदा-सुनीता आहूजाच्या घटस्फोटाच्या अफवांवर मुलगी टीनाने सोडलं मौन; म्हणाली…
4

“मागील २ वर्ष चांगलं नव्हते…”, गोविंदा-सुनीता आहूजाच्या घटस्फोटाच्या अफवांवर मुलगी टीनाने सोडलं मौन; म्हणाली…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
”माझे आयुष्य उद्ध्वस्त झालं…”, प्रोड्यूसरच्या वागण्यामुळे दुखावली अभिनेत्री; पोस्ट शेअर करत म्हणाली, ”अनेक महिन्यांपासून…”

”माझे आयुष्य उद्ध्वस्त झालं…”, प्रोड्यूसरच्या वागण्यामुळे दुखावली अभिनेत्री; पोस्ट शेअर करत म्हणाली, ”अनेक महिन्यांपासून…”

Mar 11, 2026 | 05:16 PM
LPG गॅस बुकिंग करूनही डिलिव्हरी मिळेना? मग ‘या’ नंबरवर करा तक्रार; Bharat, Indane आणि HP चे अधिकृत हेल्पलाईन नंबर जारी

LPG गॅस बुकिंग करूनही डिलिव्हरी मिळेना? मग ‘या’ नंबरवर करा तक्रार; Bharat, Indane आणि HP चे अधिकृत हेल्पलाईन नंबर जारी

Mar 11, 2026 | 05:06 PM
T-20 विश्वविजेत्या खेळाडूंचे महाराष्ट्रात जंगी स्वागत; Suryakumar Yadav, Shivam Dube यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी सत्कार

T-20 विश्वविजेत्या खेळाडूंचे महाराष्ट्रात जंगी स्वागत; Suryakumar Yadav, Shivam Dube यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी सत्कार

Mar 11, 2026 | 05:05 PM
KEM Hospital : केईएममध्ये ‘व्हिडिओ-ईईजी’द्वारे फिटचे उगमस्थान शोधणे शक्य

KEM Hospital : केईएममध्ये ‘व्हिडिओ-ईईजी’द्वारे फिटचे उगमस्थान शोधणे शक्य

Mar 11, 2026 | 05:05 PM
NEET Exam : ऑनलाइन अर्जासाठी मुदतवाढ! ‘या’ तारखेपर्यंत भरता येणार अर्ज

NEET Exam : ऑनलाइन अर्जासाठी मुदतवाढ! ‘या’ तारखेपर्यंत भरता येणार अर्ज

Mar 11, 2026 | 05:04 PM
Electric Car drives : टाकाऊ पासून टिकाऊ…! 500 जु्न्या बॅटरीच्या वापरातून चालवली Electric Cars

Electric Car drives : टाकाऊ पासून टिकाऊ…! 500 जु्न्या बॅटरीच्या वापरातून चालवली Electric Cars

Mar 11, 2026 | 04:52 PM
Dhule News: धुळ्यातील ४ सरकारी रुग्णालयांचा कायापालट; १५.७२ कोटींतून उभारणार ‘आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा’ दवाखाना

Dhule News: धुळ्यातील ४ सरकारी रुग्णालयांचा कायापालट; १५.७२ कोटींतून उभारणार ‘आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा’ दवाखाना

Mar 11, 2026 | 04:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM