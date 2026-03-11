पोलिस ऑफिसरच्या भूमिकेत Shah Rukh Khan? नवीन चित्रपटामुळे चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चा

बॉलीवूड सुपरस्टार शाहरुख खान सध्या त्याच्या आगामी “किंग” चित्रपटासाठी चर्चेत आहे. दरम्यान, त्याने आणखी एका चित्रपटाची तयारी सुरू केल्याची बातमी समोर आली आहे. या चित्रपटात शाहरुख खान एका पोलिस अधिकाऱ्याची भूमिका साकारताना दिसणार आहे. हा चित्रपट दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीवर आधारित आहे आणि तो एका दिग्गज अभिनेत्यासोबत मोठ्या पडद्यावर दिसणार आहे.
शाहरुख खानने २०२३ मध्ये दक्षिण भारतीय चित्रपट दिग्दर्शक अॅटलीसोबत काम केले. या चित्रपटाने कमाईच्या बाबतीत अनेक विक्रम मोडले. शिवाय, या चित्रपटात किंग खानने साकारलेल्या पोलिस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेला लोकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. आपण ज्या चित्रपटाबद्दल बोलत आहोत त्याचे नाव “जवान” आहे. तो ब्लॉकबस्टर ठरला. किंग खान पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की शाहरुख खान त्याच्या नवीन चित्रपटात पोलिस अधिकाऱ्याची भूमिका साकारताना दिसणार आहे.
आयएएनएसच्या वृत्तानुसार, शाहरुख खान दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार रजनीकांत यांच्यासोबत दिसणार आहे. खरं तर, किंग खान रजनीकांतच्या आगामी “जेलर २” चित्रपटात एक छोटी भूमिका साकारताना दिसणार आहे, ज्यामध्ये तो एका पोलिस अधिकाऱ्याची भूमिका साकारणार आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जवळजवळ तीन वर्षांनंतर शाहरुख खानचा मोठ्या पडद्यावर पोलिस अधिकाऱ्याच्या गणवेशात हा पहिलाच चित्रपट असेल. रजनीकांतच्या “जेलर २” चित्रपटाबद्दल शाहरुख खान बऱ्याच काळापासून चर्चेत आहे. “जेलर २” चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबत, हा चित्रपट ऑगस्ट २०२६ मध्ये प्रदर्शित होण्याची अपेक्षा आहे.
शाहरुख खानच्या आगामी चित्रपटाबद्दल बोलायचे झाले तर, “किंग” हा चित्रपट २४ डिसेंबर २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटात शाहरुख खानची मुलगी सुहाना खान देखील दिसणार आहे. किंग खान पहिल्यांदाच त्याच्या मुलीसोबत स्क्रीन शेअर करताना दिसणार आहे. अभिषेक बच्चन आणि दीपिका पदुकोण देखील शाहरुख खान अभिनीत “किंग” चित्रपटात दिसणार आहेत.