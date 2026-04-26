Bai Tujha Ashirvad : ‘बाई तुझा आशीर्वाद’ मालिकेच्या टीमने केली नाशिकमधील रामकुंड येथे गोदा आरती!

स्टार प्रवाहवरील बाई तुझा आशीर्वाद मालिकेच्या टीमने नुकतीच रामकुंड येथे पवित्र गोदावरी नदी किनारी गोदा आरती करत मालिकेच्या यशासाठी प्रार्थना केली. भारतीय संस्कृतीत गोदावरी नदीला विशेष स्थान असून, तिच्या तीरावर होणारी गोदा आरती हा केवळ धार्मिक विधी नसून श्रद्धा, अध्यात्म आणि सकारात्मक ऊर्जेचा अद्वितीय संगम मानला जातो. मंत्रोच्चार, दीपमाळा आणि आरतीच्या सुरांनी सजलेला हा सोहळा प्रत्येकाच्या मनाला शांती आणि समाधान देणारा ठरतो.
नाशिकमधील या पवित्र स्थळी संध्याकाळच्या प्रसन्न वातावरणात आरतीचा सोहळा पार पडला. मंद वाऱ्यासोबत लहरणाऱ्या दीपज्योती, मंत्रांचा निनाद आणि नदीच्या प्रवाहाचा मधुर आवाज यामुळे संपूर्ण परिसर भक्तिमय झाला होता. या दिव्य वातावरणात सुनील तावडे, अक्षता अनिता प्रमोद आणि अर्णव वॅरिअर या कलाकारांनी सहभाग घेतला. मालिकेच्या यशासाठी प्रार्थना करताना त्यांनी या आध्यात्मिक अनुभवाचा मनापासून आस्वाद घेतला.
या प्रसंगी बोलताना सुनील तावडे म्हणाले, “गोदा आरतीचा अनुभव अत्यंत भावनिक आणि अविस्मरणीय ठरला. मी पहिल्यांदाच या पवित्र स्थळी आलो असून, येथे मिळालेली सकारात्मक ऊर्जा आयुष्यभर लक्षात राहील. मालिकेला अशाच प्रकारे प्रेक्षकांचे प्रेम आणि देवाचे आशीर्वाद मिळत राहावेत, हीच प्रार्थना आहे.” त्यांच्या या भावना इतर कलाकारांनीही व्यक्त केल्या.
गोदा आरती हा केवळ धार्मिक कार्यक्रम नसून निसर्गाशी एकरूप होण्याचा आणि अंतर्मनाशी संवाद साधण्याचा एक सुंदर मार्ग मानला जातो. नाशिकमधील रामकुंड येथे दररोज संध्याकाळी होणाऱ्या या आरतीसाठी भाविकांची मोठी गर्दी उसळत असते. विशेष प्रसंगी तर हा सोहळा आणखी भव्य आणि आकर्षक स्वरूपात साजरा केला जातो.
‘बाई तुझा आशीर्वाद’ या मालिकेच्या टीमने या पवित्र स्थळी जाऊन प्रार्थना केल्यामुळे मालिकेभोवती एक सकारात्मक वातावरण निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. मालिकेच्या कथानकाला आणि कलाकारांच्या अभिनयाला प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असून, या आरतीनंतर मालिकेच्या यशात अधिक भर पडेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, प्रेक्षकांनीही या मालिकेला भरभरून प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन कलाकारांनी केले आहे. दररोज रात्री १० वाजता स्टार प्रवाहवर प्रसारित होणारी बाई तुझा आशीर्वाद ही मालिका कुटुंबासह पाहण्यासारखी असल्याचे कलाकारांनी सांगितले. आध्यात्मिकतेचा स्पर्श आणि मनोरंजनाचा संगम असलेल्या या मालिकेकडे प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले जात असून, येत्या काळात ही मालिका आणखी लोकप्रिय होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.