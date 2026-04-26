घातक अदांनी घायाळ करणारी आता अ‍ॅक्शन अंदाजात, Rashmika Mandanna च्या ‘मैसा’च्या थ्रिलर धमाक्याला सुरुवात

رش्मिका मंदानाची 'मैसा' २०२६ मधील सर्वात मोठ्या चित्रपटांपैकी एक ठरणार आहे. आपल्या बहुगुणी अभिनयासाठी आणि प्रभावी पडद्यावरील उपस्थितीसाठी ओळखली जाणारी रश्मिका या चित्रपटात एका दमदार अ‍ॅक्शन अवतारात दिसणार आहे.

Updated On: Apr 26, 2026 | 01:24 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • रश्मिका मंदानाचा सर्वात मोठ्या चित्रपटांपैकी एक
  • एका दमदार अ‍ॅक्शन अवतारात दिसणार
  • उच्च उर्जेच्या शेड्यूलमधील अ‍ॅक्शन दृश्यांची आखणी
Kerala Schedule For Mysaa : रश्मिका मंदानाची ‘मैसा’ २०२६ मधील सर्वात मोठ्या चित्रपटांपैकी एक ठरणार आहे. आपल्या बहुगुणी अभिनयासाठी आणि प्रभावी पडद्यावरील उपस्थितीसाठी ओळखली जाणारी रश्मिका या चित्रपटात एका दमदार अ‍ॅक्शन अवतारात दिसणार आहे, जो तिची प्रतिमा पूर्णपणे बदलू शकतो.

अ‍ॅक्शनसाठी प्रचंड मेहनत

अलीकडेच प्रदर्शित झालेल्या पोस्टरमधून तिच्या तीव्र रूपांतराची झलक पाहायला मिळाली होती. बातम्यांनुसार, रश्मिका या चित्रपटातील कठीण अ‍ॅक्शन दृश्यांसाठी प्रचंड मेहनत घेत असून दररोज सराव करत आहे. उच्च स्तरावरील स्टंट्सपासून ते शारीरिकदृष्ट्या आव्हानात्मक प्रसंगांपर्यंत ती कोणतीही कसर सोडत नाहीये.

धोकादायक अ‍ॅक्शन दृश्ये

चाहत्यांचा उत्साह वाढवत निर्मात्यांनी एक नवीन व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आहे, ज्यामध्ये केरळमध्ये १५ दिवसांचे चित्रिकरण सुरू झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या उच्च उर्जेच्या शेड्यूलमधील अ‍ॅक्शन दृश्यांची आखणी केचा मास्टर करत आहेत. या व्हिडिओमध्ये रश्मिका अ‍ॅक्शन दिग्दर्शकासोबत दाट जंगलामध्ये लढाऊ हालचालींचा सराव करताना दिसते, ज्यावरून चित्रपटात अत्यंत रॉ आणि धोकादायक अ‍ॅक्शन दृश्ये पाहायला मिळणार असल्याचा अंदाज येतो. ‘मैसा’मध्ये रश्मिकाचा एक शक्तिशाली अ‍ॅक्शन अवतार प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार हे स्पष्ट आहे. व्हिडिओ शेअर करताना निर्मात्यांनी लिहिले, “मैसा पुन्हा अ‍ॅक्शनमध्ये परतली आहे असा उल्लेख केला आहे.

निर्मात्यांकडून व्हिडीओ पोस्ट

या व्हिडिओला कॅप्शन देत निर्मात्यांनी लिहीलंय की, सध्या केरळमध्ये १५ दिवसांचे उच्च उर्जेचे चित्रिकरण सुरू आहे, ज्यातील अ‍ॅक्शन दृश्यांची आखणी केचा मास्टर करत आहेत.
रश्मिका मंदाना आपल्या आतापर्यंतच्या सर्वात स्फोटक आणि तीव्र रूपात पडद्यावर धडाकेबाज आगमनासाठी सज्ज आहे .या चित्रपटाची दृश्यात्मक मांडणी छायाचित्रकार श्रेयस कृष्णा यांनी केली आहे, तर संगीत जेक्स बेजॉय यांनी दिले आहे. अ‍ॅक्शनचा स्तर अधिक उंचावण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे स्टंट दिग्दर्शक अँडी लॉन्ग यांनीही उच्च तीव्रतेची दृश्ये तयार केली आहेत, ‘अनफॉर्म्युला फिल्म्स’ निर्मित आणि रविंद्र पुल्ले दिग्दर्शित ‘मैसा’ हा आदिवासी भागांवर आधारित भावनिक अ‍ॅक्शन थरारपट असून, दमदार दृश्ये, रोचक कथा आणि रश्मिकाची लक्षात राहणारी कामगिरी यांचे आश्वासन देतो.

‘मैसा’साठी खास तयारी

रश्मिका मंदाना तिच्या आगामी पॅन-इंडियन ॲक्शन ड्रामा चित्रपट ‘मैसा’साठी सातत्याने तयारी करत आहे. या चित्रपटात ती एका गोंड आदिवासी मुलीची भूमिका साकारत आहे, जी भावनिक आणि शारीरिकदृष्ट्या आव्हानात्मक आहे. चित्रपटातील ॲक्शन वास्तववादी आणि प्रभावी असावी यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्टंट दिग्दर्शक अँडी लाँग हेदेखील या प्रोजेक्टमध्ये सामील झाले आहेत.

मार्शल आर्टसची ट्रेनिंग

आपल्या भूमिकेची उत्तम तयारी करण्यासाठी, रश्मिका बँकॉक येथील एका तीव्र मार्शल आर्ट्स आणि स्टंट बूटकॅम्पमध्ये दाखल झाली आहे. ती दररोज सुमारे आठ तास प्रशिक्षण घेते, ज्यामध्ये ती हात-पाय चालवण्याची लढाई, प्रगत स्टंट तंत्र आणि वेगवान ॲक्शनमधील समन्वय यावर प्रभुत्व मिळवत आहे. तिच्या प्रशिक्षणाचे फोटो एक पूर्णपणे नवीन आणि एकाग्र रूप दर्शवतात, जे तिच्या पूर्वीच्या सौम्य भूमिकांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे.

Published On: Apr 26, 2026 | 01:23 PM

