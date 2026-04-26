आता तुमची जुनाट कार देखील देईल नव्या सारखा मायलेज! फक्त जाणून घ्या RPM चं सोपं गणित

उत्तम मायलेज मिळावा म्हणून अनेक जण कार चालवताना वेगवेगळ्या ट्रिक्स वापरात असतात. मात्र, RPM चं सोपं आणि साधं गणित समजून तुम्ही आरामात उत्तम मायलेज मिळवू शकता.

Updated On: Apr 26, 2026 | 03:29 PM
फोटो सौजन्य: iStock

भारतामध्ये दररोज कित्येक लोक कार खरेदी करत असतात. यातही अनेक जण ती खरेदी करताना मायलेज आणि किमतीवर विशेष लक्ष देत असता. मात्र, कारमधील तांत्रिक गोष्टींबद्दल सगळ्यांनाच सविस्तर माहिती नसते. त्यापैकी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे RPM (Revolutions Per Minute). RPM म्हणजे काय आणि त्याचा मायलेजवर कसा परिणाम होतो, त्याबद्दल जाणून घेणे प्रत्येक वाहनचालकासाठी महत्वाचे ठरू शकते.

RPM म्हणजे काय ते समजून घ्या

कारच्या इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टरमध्ये स्पीडोमीटरसोबतच एक वेगळा मीटर दिलेला असतो, ज्यामध्ये साधारण 0 ते 8 किंवा 10 पर्यंत आकडे दिसतात. हाच RPM मीटर असतो. RPM म्हणजे “Revolutions Per Minute”, म्हणजेच इंजिनमधील क्रँकशाफ्ट एका मिनिटात किती वेळा फिरतो, याची माहिती देणारा मापदंड.

RPM कसे काम करते?

कार सुरू केल्यानंतर इंजिनमधील अनेक भाग एकत्रितपणे कार्य करतात. त्यामध्ये क्रँकशाफ्ट हा एक महत्त्वाचा भाग असतो. हा शाफ्ट जितक्या वेळा एका मिनिटात फिरतो, त्याची माहिती RPM मीटरद्वारे मिळते. एक्सिलरेटर दाबल्यावर RPM वाढतो आणि गाडीचा वेगही त्यानुसार वाढतो.

गाडीच्या परफॉर्मन्सवर परिणाम

कार चालवताना स्पीडसोबतच RPM मीटरही बदलत राहतो. कमी वेगावर RPM कमी असतो, तर जास्त वेगावर RPM वाढतो. RPM आणि स्पीड यांचा थेट संबंध असल्यामुळे गाडीच्या परफॉर्मन्सवर याचा प्रभाव पडतो.

मायलेजवर RPM चा प्रभाव

RPM चा थेट परिणाम कारच्या मायलेजवर होतो. कमी RPM वर गाडी चालवल्यास इंजिन कमी शक्ती वापरते, त्यामुळे इंधनाची बचत होते आणि मायलेज वाढते. उलट, जास्त RPM वर इंजिन अधिक जोरात काम करत असल्यामुळे इंधन जास्त खर्च होते आणि मायलेज कमी होते.

Published On: Apr 26, 2026 | 03:27 PM

