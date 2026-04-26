Astro Tips: पूजेत अक्षता का वापरतात? जाणून घ्या यामागील धार्मिक महत्त्व

अक्षत या शब्दाचाच अर्थ “अखंड, न तुटलेले, पूर्ण” असा आहे, एखादा संकल्प सिद्धीस नेण्यासाठी किंवा संकल्पबद्ध होताना अक्षता देवाला अर्पण केल्या जात. त्याचबरोबर अक्षता म्हणून तांदूळच का वापरतात, जाणून घेऊया

Updated On: Apr 26, 2026 | 03:25 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • पूजेत अक्षता का वापरतात
  • पूजेमध्ये अक्षता वारण्यामागील धार्मिक महत्त्व
  • पूजाविधीत अक्षता का असतात
 

 

देवाला अक्षता (तांदळाचे तुटलेले नसलेले दाणे) वाहण्याची परंपरा ही केवळ एक धार्मिक कृती नसून त्यामागे खोल आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आणि प्रतीकात्मक अर्थ दडलेला आहे. हिंदू धर्मातील प्रत्येक पूजाविधीत अक्षतांचा वापर अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. “अक्षत” या शब्दाचाच अर्थ “अखंड, न तुटलेले, पूर्ण” असा आहे आणि याच अर्थामध्ये या परंपरेचे गूढ सामावलेले आहे.

अक्षतांचे धार्मिक आणि प्रतीकात्मक महत्त्व

अक्षता म्हणजे तांदळाचे अखंड दाणे, जे जीवनातील पूर्णत्व, समृद्धी आणि स्थैर्याचे प्रतीक मानले जातात. देवाला अक्षता अर्पण करणे म्हणजे आपल्या जीवनातील सर्व इच्छा, संकल्प आणि श्रद्धा पूर्णत्वाला जाव्यात, अशी प्रार्थना करणे होय.

तांदूळ हा अन्नाचा मूलभूत घटक असल्याने तो “अन्नपूर्णा” तत्त्वाशी जोडला जातो. त्यामुळे अक्षता वाहणे म्हणजे देवाला अन्नरूप समर्पण करून कृतज्ञता व्यक्त करणेही होय.

पूजाविधीत अक्षता का असतात

हिंदू पूजाविधीत अक्षतांचा वापर अनेक प्रकारे केला जातो. आवाहन (देवाला बोलावणे) देवतेचे स्वागत करताना अक्षता अर्पण केल्या जातात. एखादा संकल्प करताना, त्या पूजेत किंवा घेतलेल्या संकल्पाची साक्ष म्हणून अक्षता हातात घेतल्या जातात. अभिषेकानंतर अर्पण करण्याची पद्धती आहे. देवाला स्नान घालून झाल्यानंतर अक्षता वाहून पूजेला पूर्णता दिली जाते. तसेच हिंदू धर्मात विवाह, मुंज किंवा इतर शुभकार्यांत अक्षता टाकून शुभाशीर्वाद दिले जातात. तसेच अक्षता आणि समृद्धीचे नाते जोडले आहे. भारतीय संस्कृतीत तांदूळ हा समृद्धी, धनधान्य आणि भरभराटीचे प्रतीक आहे. म्हणूनच देवाला अक्षता वाहणे म्हणजे आपल्या आयुष्यात सुख-समृद्धी येण्याची प्रार्थना करणे.

विवाह सोहळ्यात अक्षता का टाकतात

विवाह सोहळ्यात वधू-वरांवर अक्षता टाकण्याची प्रथा आहे. याचा अर्थ त्यांच्या आयुष्यात कधीही तुटवडा येऊ नये, त्यांचे नाते अखंड राहावे, असा शुभ संकेत दिला जातो.

अक्षता तुटलेल्या का नसाव्यात?

अक्षता “तुटलेल्या नसाव्यात” यावर विशेष भर दिला जातो. कारण तुटलेले दाणे अपूर्णतेचे प्रतीक मानले जातात. अखंड दाणे म्हणजे संपूर्णता, स्थैर्य आणि निरंतरता दर्शवतात. तसेच देवाला अर्पण करताना सर्वोत्तम आणि पूर्ण वस्तू अर्पण करावी, हा त्यामागचा भाव आहे.

हळद-कुंकवाने रंगवलेल्या अक्षता

अनेक ठिकाणी अक्षतांना हळद किंवा कुंकू लावले जाते. यामागेही अर्थ आहे:

हळद – शुभत्व, आरोग्य आणि पवित्रता दर्शवते.

कुंकू – शक्ती, सौभाग्य आणि देवीतत्त्वाचे प्रतीक आहे.

अशा अक्षता देवाला अर्पण केल्यास त्या अधिक पवित्र आणि मंगल मानल्या जातात.

अक्षता अर्पण करताना भक्ताचा भाव अत्यंत महत्त्वाचा असतो. त्या क्षणी भक्त आपले अहंकार, इच्छा आणि विचार देवचरणी अर्पण करतो. अक्षतांचा प्रत्येक दाणा म्हणजे भक्ताच्या मनातील एक संकल्प. जो देवाच्या कृपेने पूर्णत्वाला जावा, अशी प्रार्थना त्यामागे असते. देवाला अक्षता वाहणे ही केवळ परंपरा नाही, तर ती श्रद्धा, समर्पण आणि पूर्णत्वाची अभिव्यक्ती आहे. अक्षतांच्या माध्यमातून भक्त आपल्या जीवनातील सुख, शांती, समृद्धी आणि अखंडता यांची प्रार्थना करतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: अक्षता म्हणजे काय

    Ans: अक्षता म्हणजे तांदळाचे तुटलेले नसलेले (अखंड) दाणे. “अक्षत” याचा अर्थच अखंड, पूर्ण असा होतो.

  • Que: अक्षतांचा पूजाविधीत कसा उपयोग होतो?

    Ans: देवतेचे आवाहन करताना, संकल्प घेताना हातात ठेवतात, पूजेच्या शेवटी अर्पण करतात, शुभाशीर्वाद देताना वापरतात

  • Que: विवाहात अक्षता का टाकतात?

    Ans: वधू-वरांवर अक्षता टाकण्याचा अर्थ — त्यांच्या आयुष्यात समृद्धी, आनंद आणि अखंड नाते राहावे, असा आशीर्वाद देणे.

Published On: Apr 26, 2026 | 03:25 PM

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

Playoffs Scenarios: 'असे' घडले तर RCB जाणार प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर? धक्कादायक समीकरण उडवेल झोप

"EV गाड्या घेऊन बेसुमार वीज वापराल, माझ्या शेतकऱ्याला आठ-आठ तास लोडशेडींगचा त्रास," रोहिणी खडसे यांची मंत्र्यांवर टीका

Cricket News: अफगाणिस्तानविरूद्ध सॅमसनला डच्चू, पंतऐवजी 'या' खेळाडूची वर्णी; अहवालात मोठा दावा

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

