Summer Drink: कडाक्याच्या उन्हाळ्यात झटपट घरी बनवा थंडगार रिफ्रेशिंग लिची ड्रिंक, पोटात टिकून राहील थंडावा

उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये बाजारात लिची उपलब्ध असतात. त्यामुळे लिचीपासून तुम्ही थंडगार ड्रिंक बनवू शकता. हे ड्रिंक प्यायल्यामुळे उष्णता कमी होण्यास मदत होते.

Updated On: Apr 26, 2026 | 03:30 PM
उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर वेगवेगळ्या थंडगार कोल्ड्रिंकचे नियमित सेवन केले जाते. सोडा, मॉकटेल, कॉकटेल इत्यादी अनेक पेय आवर्जून प्यायली जातात. वाढत्या गर्मीमुळे शरीरात वाढलेली उष्णता कमी करण्यासाठी जेवणानंतर दही किंवा ताक प्यायले जाते. पण नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन सगळ्यांचं कंटाळा येतो. अशावेळी घरीच नवनवीन पेय बनवून प्यायली जाते. त्यामुळे कडाक्याच्या उन्हाळ्यात तुम्ही लिचीची रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनवून पिऊ शकता. या दिवसांमध्ये बाजारात लिची उपलब्ध असतात. लिचीमध्ये पाण्याचे प्रमाण खूप जास्त असते. यासोबतच विटामिन सी, अँटिऑक्सिडंट्स आणि पॉलीफेनॉल्स इत्यादी अनेक घटक असतात. नारळ पाणी, चिया सीड्ससोबतच लिचीचे ड्रिंक किंवा लिची खाऊ शकता. उन्हाळा वाढल्यानंतर पाणीदार फळांचे सेवन करावे. यामुळे पोटात गारवा निर्माण होतो आणि उष्णता कमी होण्यास मदत होते. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • लिची
  • बर्फाचे तुकडे
  • साखर
  • मीठ
  • काळीमिरी पावडर
  • सुंठ पावडर
  • लाल तिखट
  • नारळ पाणी
  • चिया सीड्स
  • लिंबाचा रस
कृती:

  • लिचीची रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, लिची साल काढून त्यातील बिया काढून वेगळ्या करा. त्यानंतर गर मिक्सरच्या भांड्यात काढून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात आवश्यकतेनुसार साखर आणि बर्फाचे खडे घालून बारीक पेस्ट तयार करा.
  • ताटात लाल तिखट, काळीमिरी पावडर, मीठ, सुंठ पावडर एकत्र करून घ्या. काचेच्या ग्लासला लिंबाचा रस लावा.
  • त्यानंतर ग्लास तयार केलेल्या मसाल्यांच्या मिश्रणात हलकासा दाबून घ्या. त्यानंतर त्यात तयार केलेले लिचीचे ड्रिंक ओतून वरून
  • नारळ पाणी आणि भिजवलेल्या सब्जा बिया घालून मिक्स करा.
  • सजावटीसाठी वरून पुदिन्याची पाने टाका. तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले थंडगार लिची ड्रिंक.

Published On: Apr 26, 2026 | 03:30 PM

