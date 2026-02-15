Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
लग्नाच्या आनंदात आले, मेट्रोच्या पिलरखाली सापडला मृत्यू; जौनपूरच्या सरपंचांचा मुंबईत दुर्दैवी अंत

आनंदाचा क्षण काही क्षणांतच शोकांतिकेमध्ये बदलून गेला. नातवाच्या लग्नाचा आनंद साजरा करण्यासाठी मुंबईत आलेल्या एका ज्येष्ठ व्यक्तीचा मुलुंडमध्ये दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची बातमी समोर आली आहे.

Updated On: Feb 15, 2026 | 11:31 AM
  • उत्तर प्रदेशातील जौनपूर जिल्ह्यातील रामधनी यादव हे नातीच्या लग्नासाठी मुंबईत आले होते.
  • मुलुंडकडे जात असताना मेट्रोच्या पिलरचा काँक्रीट स्लॅब रिक्षावर कोसळून त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.
  • या दुर्घटनेत आणखी तिघे जखमी झाले असून त्यांना मुलुंडमधील उपासनी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
लग्नघरात हसणारे चेहरे, नातवाच्या विवाहाची लगबग, दोन दिवसांत पुन्हा गावी परतण्याची तयारी पण निवतीने मात्र वेगळेच ठरवले होते. उत्तर प्रदेशातील जौनपुर जिल्ह्यातील रामधनी यादव है नातीच्या लग्नासाठी मुंबईत आले होते. कळवा परिसरात नातेवाईकांकडे थांबून ते लग्नसमारंभासाठी मुलुंडकडे निघाले होते. मात्र, वाटेतच त्यांना काळाने गाठले.

शनिवारी दुपारी मुलुंड पश्चिम येथील एलबीएस रोडवर सुरू असलेल्या मेट्रोच्या कामाजवळ अचानक पिलरचा काँक्रीटचा मोठा तुकडा तुटुन रस्त्यावर कोसळला. तो थेट रिक्षा आणि कारवर पडला. या भीषण घटनेत रिक्षातील रामधनी यादव यांचा जागीच मृत्यू झाला. काही क्षणांपूर्वी आनंदासाठी निधालेला प्रवास क्षणात दुःखात बदलला आणि कुटुंबाचा आधार कायमचा हरपला. नातेवाइकांच्या माहितीनुसार, रामधनी यादव हे समाजवादी पक्षाचे ब्लॉक अध्यक्ष तसेच भरथानी ग्रामसभेचे सरपंच होते.

खरेदीसाठी बाहेर पडल्यामळे महिला बचावली

ते आपल्या मित्र महेद्र यादव याच्यासह मुंबईला आले होते. मित्राची मुलुंड परिसरात उसाचे दुकान असून, तिथूनच ते लग्नासाठी निघाले होते. काही साहित्य खरेदी आणि रिक्षाच्या नबर प्लेटसंदभांत चौकशी करण्यासहती ते घटनास्थळी बांधवले असतानाच अपघात घडला. या दुर्घटनेत एकाव गावातील तीन जण जखमी झाले, त्यांना तातडीने मुलुंडमधील उपासनी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, डॉक्टरांनी रामधनी यादव यांना दाखल करण्यापूर्वीच मृत घोषित केले.

राजकुमार इंद्रजीत यादव (४५) यांची प्रकृती गंभीर असून ते आयसीयूमध्ये अहेत, तर महेंद्र प्रताप यादव (५२) आणि दीपा रुहिया (४०) यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे, कार चालवणारी महिला आपल्या मुलासाठी साहित्य खरेदीसाठी बाहेर पडल्यामुळे कारमाचे नवहती. त्यामुळे तिचा जीव वाचला, मात्र स्लॅब कोरळल्याने कारचे मोठे नुकसान झाले, या घटनेबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र दुःसा व्यक्त केले असून तातडीच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत, मृताच्या कुटुंबीयाना पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली असून, जखमीच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार करणार आहे.

