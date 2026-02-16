Bigg Boss Marathi 6 : दोन सदस्य घराबाहेर! आता घरातून राखी सावंतला हाकललं? बिग बॉसच्या घरात मोठा ट्विस्ट

बिग बॉसच्या सहाव्या सिझनचा आजपासून सहावा आठवडा सुरू झाला आहे. घरात पहिल्या दिवसापासून रोज नवनवीन ट्विस्ट पाहायला मिळत असतात. गेल्या आठवड्यात वीकेंडला भाऊच्या धक्क्यावर बिग बॉसच्या घरातून दोन स्पर्धकांचा या घरातील प्रवास इथेच थांबला. त्यामुळे आता घरात राखीला वगळून फक्त 11 स्पर्धक आहेत. आयुष संजीवची तब्येत ठिक नसल्यामुळे तो दोन आठवड्यांपासून खेळात सक्रिय नव्हता. त्यामुळे वींकेडला आयुष घराबाहेर जाणार असा अंदाज सगळ्यांनी वर्तवला होता. पण, याच्यासोबत सोशल मीडिया स्टार करण सोनावणेचं अनपेक्षिक एव्हिक्शन झालं आहे.
यामुळे घरातील वातावरण खूप भावूक झाल्याचे पाहायला मिळाले. सचिन कुमावत, प्राजक्ता यांना अश्रू अनावर झाले. या घरात चौथ्या आठवड्यात राखी सावंतने वाइल्ड कार्ड म्हणून एन्ट्री घेतील होती. पण ती घरात आल्यापासून शोची अधिक रंगत वाढली आहे. राखीने घरात येताच काही स्पर्धकांसोबत पंगा घेतला तर काही लोकांशी तिची चांगली मैत्री झाली.
नुकताच कलर्स मराठीने एक नवीन प्रोमो शेअर केला आहे. या प्रोमोमध्ये बिग बॉस राखीवर नाराज असल्याचे पाहायला मिळत आहे. बिग बॉसच्या टीम राखीला घराबाहेर काढत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
View this post on Instagram
Marathi Cinema: प्रेम, मैत्री आणि कमिटमेंटची कहाणी; ‘Girlfriend Boyfriend’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला
या आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी रूचिता आणि राखी यांच्या जोरदार भांडण होते. रुचिता राखीच्या बेडवर काहीतरी टाकते आणि त्यानंत राखी संतापून घरातील कचरा रूचिताच्या बेडवर टाकते. अशाप्रकारे घरात घाण करणं हे नियमबाह्य असल्यामुळे बिग बॉस तिला शिक्षा करणार असल्याचे जाहीर केलं आहे.
यावेळी राखीला बिग बॉसनं कन्फेशन रूममध्ये बोलावून घेतलं. नंतर तिला बाहेर काढण्यासाठी बिग बॉसची माणसं येतात. राखी यावेळी नकार देते पण तिला खेचून बाहेर काढण्यात येत. असं प्रोमोमध्ये पाहायला मिळत आहे. आता राखी खरच घराबाहेर जाणार? की खेळात वेगळाच ट्विस्ट पाहायला मिळणार हे लवकरच समजंल.
Bigg Boss Marathi 6 : कुणाला गुलाब तर कुणाला काटे! “हे तुम्ही कुणाला आणलंत बिग बॉस…” राखी आणि प्राजक्तामध्ये झाला राडा