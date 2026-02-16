Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
डोंबिवलीत रंगणार ‘द राहुल देशपांडे कलेक्टिव्ह’चा भव्य लाईव्ह कॉन्सर्ट, शास्त्रीय आणि आधुनिक संगीताचा संगम

लवकरच डोंबिवलीत ‘द राहुल देशपांडे कलेक्टिव्ह’ या संगीत कलेक्टिव्हच्या सादरीकरणातून रसिकांना अद्भुत अनुभव मिळणार आहे.

Updated On: Feb 16, 2026 | 04:40 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

राहुल देशपांडे हे नाव आज घराघरांत परिचित झाले आहे. ते शास्त्रीय संगीताची परंपरा आणि आधुनिकतेचा संगम करत रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवतात. पं. वसंतराव देशपांडे यांच्या समृद्ध परंपरेचा वारसा मिळालेल्या राहुल देशपांडे यांनी आपल्या दमदार, भावस्पर्शी आणि तांत्रिकदृष्ट्या परिपूर्ण गायकीने स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे.शास्त्रीय बंदिशी, नाट्यसंगीत किंवा भावगीत असो, त्यांच्या सादरीकरणात नेहमी सुरेलपणा, नेमकी लय आणि हृदयाला भिडणारी अभिव्यक्ती अनुभवायला मिळते. ‘कट्यार काळजात घुसली’, ‘घेई छंद मकरंद’, ‘सूर निरागस हो’, ‘रंग रंगीला श्याम’ यांसारख्या गाणी त्यांनी रसिकांच्या मनात कायमस्वरूपी घर करून ठेवली आहेत. लवकरच डोंबिवलीत ‘द राहुल देशपांडे कलेक्टिव्ह’ या संगीत कलेक्टिव्हच्या सादरीकरणातून रसिकांना अद्भुत अनुभव मिळणार आहे.

आता राहुल देशपांडेच्या सुरेल प्रवासाचा नवा अध्याय डोंबिवलीत रंगणार आहे. ‘द राहुल देशपांडे कलेक्टिव्ह’ हा भव्य लाईव्ह कॉन्सर्ट खास महिला दिनानिमित्त आयोजित केला जात आहे. या कार्यक्रमात विविध शैलीतील संगीताचे निवडक सादरीकरण दिसेल आणि रसिकांसाठी एक अविस्मरणीय मैफल अनुभवता येणार आहे.

हा कॉन्सर्ट फक्त संगीतासाठी नसून सामाजिक कार्यासाठी देखील आहे. तरूण मित्र मंडळ, श्रीखंडेवाडी प्रस्तुत या मैफलेत संगीताच्या माध्यमातून निधी संकलन केला जाणार आहे. संपूर्ण कार्यक्रमाची जबाबदारी इव्हेंट फॅक्टरी यांनी सांभाळली आहे आणि आहार डोंबिवलीकर संस्था यांनी विशेष सहकार्य दिले आहे.

हा भव्य कार्यक्रम संत सावळाराम महाराज म्हात्रे क्रीडा संकुल येथे पार पडणार असून, डोंबिवलीकरांसाठी ही एक पर्वणीच ठरणार आहे. या कॅान्सर्टचे तिकिट्स बुक माय शोवर उपलब्ध आहेत. राहुल देशपांडे यांच्या जादुई आवाजात थेट मैफलीचा अनुभव घेण्याची संधी प्रथमच मिळत असल्याने संगीतप्रेमी प्रचंड उत्सुक आहेत.

या निमित्ताने राहुल देशपांडे म्हणाले, ”डोंबिवलीतील रसिकांसमोर ‘द राहुल देशपांडे कलेक्टिव्ह’ सादर करताना मला विशेष आनंद होत आहे. महिला दिनाच्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमातून संगीताचा उत्सव साजरा करायचा आहे. शास्त्रीय संगीतापासून नाट्यसंगीतापर्यंत आणि भावगीतांपासून नव्या धाटणीच्या रचनांपर्यंतचा प्रवास आम्ही या कॉन्सर्टमध्ये घडवणार आहोत. डोंबिवलीकरांनी या सुरेल मैफलीचा जरूर भाग व्हावे.”

Published On: Feb 16, 2026 | 04:40 PM

