फरहान अख्तरच्या ‘120 बहादूर’पासून सनी देओलच्या ‘बॉर्डर’पर्यंत… या प्रजासत्ताक दिनी पाहा 7 देशभक्तीपर चित्रपट

26 जानेवारी रोजी देश 77 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत असून, या निमित्ताने देशभक्तीपर चित्रपटांना विशेष पसंती दिली जाते.

Updated On: Jan 22, 2026 | 07:45 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

देश 26 जानेवारी रोजी 77 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत असताना, देशभक्तीची भावना पुन्हा एकदा शिगेला पोहोचते. या खास दिवशी भारतीय लष्कराचे शौर्य, बलिदान आणि समर्पण मोठ्या पडद्यावर अनुभवण्याची संधी देणारे आर्मीवर आधारित चित्रपट पाहणे ही अनेकांची आवड असते. बॉलीवूडने वेळोवेळी भारतीय सेनेच्या पराक्रमाला प्रभावी कथांमधून सादर केले असून, या प्रजासत्ताक दिनी असे सात प्रेरणादायी चित्रपट नक्की पाहायला हवेत.

‘120 बहादूर’

फरहान अख्तर अभिनीत हा आगामी वॉर ड्रामा रेजांग ला येथील ऐतिहासिक युद्धावर आधारित आहे. मेजर शैतान सिंह PVC यांच्या अतुलनीय शौर्याची ही कथा असून, अत्यंत कठीण परिस्थितीतही सैनिकांनी दाखवलेल्या धैर्याचे प्रभावी चित्रण यात पाहायला मिळणार आहे. हा चित्रपट सर्वोच्च बलिदानाला सलाम करणारा ठरणार आहे.

‘शेरशाह’

कारगिल युद्धातील शूरवीर कॅप्टन विक्रम बत्रा PVC यांच्या जीवनावर आधारित हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान मिळवतो. सिद्धार्थ मल्होत्राचा अभिनय आणि भावनिक कथा ‘शेरशाह’ला एक अविस्मरणीय देशभक्तीपर चित्रपट बनवते.

‘URI: द सर्जिकल स्ट्राइक’

सत्य घटनांवर आधारित हा चित्रपट भारतीय सेनेच्या धाडसी सर्जिकल स्ट्राइक मोहिमेचे थरारक चित्रण करतो. विक्की कौशलचा दमदार अभिनय आणि देशभक्तीचा उत्कट आविष्कार प्रेक्षकांमध्ये जोश निर्माण करतो.

‘बॉर्डर’

सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना आणि जॅकी श्रॉफ यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला हा अजरामर चित्रपट लोंगेवाला युद्धावर आधारित आहे. आजही ‘बॉर्डर’ हा देशभक्तीपर चित्रपटांचा मानदंड मानला जातो.

‘लक्ष्य’

हृतिक रोशन अभिनीत ‘लक्ष्य’ हा एका दिशाहीन तरुणाच्या शिस्तबद्ध आर्मी ऑफिसर होण्याच्या प्रवासाची कथा सांगतो. आत्मविश्वास, ध्येय आणि देशसेवेचे महत्त्व या चित्रपटातून प्रभावीपणे मांडले आहे.

‘राज़ी’

रणांगणाबाहेरील देशभक्ती दाखवणारा हा वेगळ्या धाटणीचा चित्रपट आहे. आलिया भट्टने साकारलेली गुप्तहेराची भूमिका शांतपणे दिलेल्या बलिदानाचे महत्त्व अधोरेखित करते.

‘LOC कारगिल’

कारगिल युद्धावर आधारित हा भव्य चित्रपट अनेक भारतीय सैनिकांच्या शौर्यकथा एकत्र मांडतो. मोठ्या कलाकारवर्गासह हा चित्रपट देशासाठी लढलेल्या अनामिक वीरांना मानवंदना देतो.

हे सातही चित्रपट भारतीय सशस्त्र दलांच्या त्याग, कर्तव्य आणि राष्ट्रप्रेमाची जाणीव करून देतात. या प्रजासत्ताक दिनी या प्रेरणादायी कथा पाहून देशासाठी बलिदान देणाऱ्या खऱ्या नायकांना सलाम करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

Published On: Jan 22, 2026 | 07:45 PM

