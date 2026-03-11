‘जिवंत जाळण्याची दिली धमकी…’ अनुराग डोभालचा पर्दाफाश; पेड PR असल्याचा भावाने केले गंभीर आरोप

युट्यूबर अनुराग डोभाल यांचा कौटुंबिक वाद वाढत चालला आहे. त्याच्या मॅनेजरने एका मुलाखतीत सांगितले की, कुटुंबाने UK07 रायडर आणि त्याच्या पत्नीला कसे बाहेर काढले आणि त्यानंतर त्याने त्याच्या पालकांविरुद्ध हुंड्याचा खटला कसा दाखल केला. त्याचा भाऊ, कलाम इंक, ज्याला अतुल डोभाल म्हणूनही ओळखले जाते, त्याने इन्स्टाग्रामवर बाबू भैया यांच्याविरुद्ध तीन व्हिडिओ शेअर केले. त्यांनी कुटुंबावरील आरोपांवर प्रतिक्रिया दिली आणि त्यांच्या भावाच्या दाव्यांचे पुरावे मागितले.
कलाम इंक याने इन्स्टाग्रामवर अनुराग डोभाल याच्या आरोपांचे खंडन करणारा एक व्हिडिओ पोस्ट केला. रितिकाने स्वयंपाकघरात प्रवेश करण्यास नकार दिल्याबद्दल तो म्हणाला की सगळं चुकीचे सांगितले जात आहे. “आमच्या कुटुंबात एक दुःखद घटना घडली होती, म्हणून रितिकाला स्वयंपाक करण्यास मनाई होती. हिंदू परंपरेनुसार, जेव्हा कुटुंबात कोणी मरण पावते तेव्हा गोड पदार्थ आणि तळलेले पदार्थ ठराविक काळासाठी तयार केले जात नाहीत. म्हणून, तिला स्वयंपाकघरात असे करण्यासही मनाई होती.” असे त्याने सांगितले.
दिव्या अग्रवालचे प्रिन्स नरुलाच्या चाहत्यांवर गंभीर आरोप; अभिनेत्याने ‘फुटेजसाठी काहीही कर’ म्हणत दिलं प्रत्युत्तर
‘अनुरागचा व्हायरल ऑडिओ एडिटेड आहे’
सोशल मीडियावर फिरत असलेला अनुरागचा ऑडिओ एडिटेड असल्याचा आरोप कलामने पुढे केला. तो म्हणाला, “अनुरागने ऑडिओ एडिट केला आहे. त्याने त्याच्या पालकांना कसे भडकावले हे त्यात दिसत नाही. फक्त त्याची प्रतिक्रिया दिसते आहे.” त्याने युट्यूबरची मालमत्ता जप्त करण्याचा आणि खोटा खटला दाखल करण्याचा आरोपही फेटाळून लावला आहे.
“मी अनुरागला धमकी दिली नाही”
कलाम इंक पुढे म्हणाला, “जर मी त्याच्याविरुद्ध खोटे खटले दाखल केले असतील किंवा त्याच्या मालमत्तेचा थोडासा हिस्साही घेतला असेल, तर माझी चौकशी करा. आणि जर मी त्याच्याकडून काही घेतल्याचे सिद्ध झाले तर मला शिक्षा झाली पाहिजे. आणि सत्य बाहेर आले पाहिजे.” तसेच, मनालीला जाऊन अनुरागला धमकावल्याच्या आरोपांबद्दल तो म्हणाला, “माझा जीपीएस ट्रॅक करा. गेल्या दोन वर्षांत मी कधी मनालीला गेलो आहे का ते शोधा. आणि गेल्या एका वर्षात या व्यक्तीशी माझा एकही संपर्क झाला आहे का ते देखील शोधा.”
‘धुरंधर’ आणि ‘टॉक्सिक’च्या भीतीने ‘डकैत’ची रिलीज डेट ढकलली पुढे; आदिवी आणि मृणालचा चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित?
अपघाताबद्दल अनुरागच्या भावाने काय म्हटले
अनुराग डोभालच्या अपघाताबद्दल त्याचा भाऊ म्हणाला, “लोक म्हणत आहेत, ‘तो कसा भाऊ आहे?’ अपघातानंतर तो त्याला भेटायलाही गेला नाही. मी का जाऊ? तो माणूस मरत असतानाही खोटे बोलत होता.” अशाप्रकारे, त्याच्या भावाने अनुराग डोभालने त्याच्यावर खोटे आरोप केल्याचे संकेत दिले आहे.