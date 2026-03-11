Champion Shivam Dube ट्रेनच्या अप्पर बर्थवर लपून पोहचला मुंबईत, TTE सोबत पत्नी बोलली खोटं; फिल्मी स्टोरी

एसी ३-टियरमध्ये अंडरकव्हर वर्ल्ड चॅम्पियन
सोमवारी सकाळी, संपूर्ण देश विजयाच्या जल्लोषात बुडालेला असताना, शिवम दुबे त्याची पत्नी अंजुम आणि एका मित्रासह अहमदाबाद-मुंबई सयाजी एक्सप्रेसच्या एसी ३-टियर कोचमध्ये प्रवास करत होता. मुंबईला जाणाऱ्या सर्व विमाने भरलेली असताना, दुबेने त्याचा ४ वर्षांचा मुलगा अयान आणि २ वर्षांची मुलगी महविश यांना पाहण्यासाठी घाई केली होती म्हणून ट्रेन पकडण्याचा निर्णय घेतला. आपली ओळख लपवण्यासाठी, दुबेने टोपी, मास्क आणि पूर्ण बाह्यांचा टी-शर्ट घातला आणि ट्रेन सुटण्याच्या फक्त ५ मिनिटे आधी कोचमध्ये प्रवेश केला.
IND vs NED, T20 World Cup : युवराज-हार्दिकला दिला धोबी पछाड! नेदरलँड्सविरुद्ध शिवम दुबेची आक्रमक खेळी; रचला खास विक्रम
जेव्हा टीटीईने विचारले, “हा तोच क्रिकेटपटू आहे का?”
ट्रेनच्या वरच्या बर्थवर तपकिरी रेल्वे ब्लँकेटखाली लपलेल्या दुबेसाठी सर्वात कठीण क्षण तो आला जेव्हा तिकीट तपासनीस आला. नाव पाहून टीटीईने विचारले, “शिवम दुबे? तो कोण आहे, क्रिकेटपटू?” ज्यावर त्याची पत्नी अंजुमने हुशारीने उत्तर दिले, “नाही, नाही, तो कुठून येईल?” टीटीई पुढे गेला, अशा प्रकारे एका विश्वविजेत्याला ओळख पटण्याच्या धोक्यापासून वाचवले. दुबेने सांगितले की, गर्दीपासून वाचण्यासाठी तो आठ तासांच्या प्रवासात वरच्या बर्थवर तसाच पडून राहिला होता.
बोरिवली स्टेशनवर पोलिस संरक्षणात बाहेर पडला
दुबेसाठी दिवसाढवळ्या मुंबईच्या बोरिवली स्टेशनवर पोहोचणे हे एक मोठे आव्हान होते. चाहते त्याला ओळखतील आणि चेंगराचेंगरी होऊ शकते अशी त्याला भीती होती. त्याने पोलिसांची मदत घेतली. विश्वचषक विजेता विमानाने नव्हे तर ट्रेनने येत आहे हे ऐकून पोलिसांनाही आश्चर्य वाटले. पोलिस संरक्षणात, दुबे स्टेशनमधून सुरक्षितपणे बाहेर पडला आणि त्याच्या घरी पोहोचला. हे एखाद्या चित्रपटाच्या स्टोरीपेक्षा नक्कीच कमी नाही.
IND vs NED, T20 World Cup : शिवम दुबेने राखली लाज! भारताचे नेदरलँड्ससमोर 194 धावांचे लक्ष्य; लोगन व्हॅन बीक चमकला
बेस्ट फिनिशर
शिवम दुबेने स्पर्धेदरम्यान प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांनी त्याला दिलेली भूमिका पार पाडली. त्याने ३९ च्या सरासरीने आणि १६९ च्या स्ट्राईक रेटने २३५ धावा केल्या. अंतिम सामन्यात ८ चेंडूत २६ धावांची त्याची खेळी निर्णायक ठरली. संपूर्ण स्पर्धेत दुबेने १७ षटकार आणि १५ चौकार मारले. दुबे म्हणाले की जेव्हाही तो फलंदाजी करतो तेव्हा धावगती कमी राहावी यासाठी त्याला स्पष्ट सूचना होत्या आणि त्याने तेच केले. याशिवाय त्याने चांगली गोलंदाजीदेखील केली होती.