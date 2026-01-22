Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

  • Ritesh Couldnt Stop Laughing After Hearing Akshay Kumar Share A Story About His Wife Twinkle Khanna Watch The Video

‘माझी पत्नी सरळ बेड ओला…’, अक्षय कुमारने पत्नी ट्विंकल खन्नाबद्दल असं काही सांगितलं की, हसू आवरलं नाही; पाहा Video

अक्षय कुमारने ट्विंकल खन्ना बद्दल एक मजेदार किस्सा सांगितला. अभिनेत्याचे बोलणं ऐकून रितेश देशमुखला हसू आवरलं नाही

Updated On: Jan 22, 2026 | 12:34 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

बॉलिवूडचा “खिलाडी” अक्षय कुमार आता त्याच्या नवीन रिअॅलिटी शो ‘द व्हील ऑफ फॉर्च्यून’ मुळे चर्चेत आहे. या शोद्वारे तो पुन्हा टेलिव्हिजनवर होस्ट म्हणून दिसणार आहे. शोचा पहिला भाग आणि प्रोमो रिलीज झाला असून चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. या भागात बॉलिवूडचे पाहुणे रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख आणि श्रेयस तळपदेही पाहायला मिळणार आहेत. अक्षय त्यांच्या सोबत मजेदार गप्पा मारेल आणि बॉल खेळताना दिसेल.दरम्यान, अक्षयने त्याची पत्नी ट्विंकल खन्ना बद्दल एक मजेदार खुलासा केला आहे.

सोशल मीडियावर आलेल्या “द व्हील ऑफ फॉर्च्यून” च्या प्रोमोमध्ये अक्षय आणि रितेश मजा करताना दिसत आहेत. संभाषणादरम्यान, अक्षय रितेशला विचारतो की त्याचे लग्न किती काळापासून आहे. अभिनेता उत्तर देतो की तो जेनेलियाला १० वर्षांपासून डेट करत होता आणि १४ वर्षांपासून त्याच्या लग्नाला आहे. त्यानंतर खिलाडी कुमार त्याला सांगतो की त्याच्या लग्नाला २५ वर्षे झाले आहे. तो रितेशला त्याच्या पत्नीची माफी कशी मागावी याबद्दल मोफत सल्ला देखील देतो. जेनेलिया गमंतीने म्हणते की तो (रितेश) सॉरी देशमुख आहे.

या संभाषणादरम्यान, अक्षय कुमारने ट्विंकल खन्ना बद्दल एक मजेदार किस्सा सांगितला. त्याने स्पष्ट केले की त्याची पत्नी थोडी वेगळी आहे. जेव्हा ती (ट्विंकल खन्ना) त्याच्यावर नाराज असते तेव्हा त्याला फक्त त्याचा बेड ओला झाल्यावर कळते. अभिनेत्याने स्पष्ट केले की जेव्हा तो झोपायला जातो तेव्हा त्याच्या बाजूला असलेला बेड ओला असतो आणि त्यावर पाणी ओतले जाते. हे ऐकून रितेश आणि जेनेलिया हसायला लागले.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @sonytvofficial


अक्षय खन्ना आणि ट्विंकल खन्ना यांच्या लग्नाला २५ वर्षे झाली आहेत हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. १७ जानेवारी २००१ रोजी एका खाजगी समारंभात या जोडप्याने लग्न केले, ज्यामध्ये फक्त जवळचे मित्र आणि कुटुंबीय उपस्थित होते. लग्नानंतर ट्विंकलने अभिनयापासून ब्रेक घेतला. ती आता एक प्रसिद्ध लेखिका आहे. या नात्यापासून त्यांना दोन मुले आहेत: मुलगा आरव आणि मुलगी नितारा. हे जोडपे वारंवार सोशल मीडियावर फोटो शेअर करत असते

Star Pravah : मातीची ओढ, प्रेमाचा ध्यास…दुष्यंतचा नवा प्रवास! हळद रुसली कुंकू हसलं मालिकेत अभिनेता जगणार शेतकऱ्याचं आयुष्य

अक्षय कुमारचा शो “द व्हील ऑफ फॉर्च्यून” २७ जानेवारीपासून ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि टीव्हीवर प्रसारित होईल. तो ओटीटीवरील सोनी लिव्हवर पाहता येईल. अभिनेता प्रियदर्शनच्या “भूत बांगला” या चित्रपटासह अनेक आगामी चित्रपटांमध्ये देखील आहे.

Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

Published On: Jan 22, 2026 | 01:24 AM

