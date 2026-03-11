Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Mp Sanjay Raut Target Modi Government Over Lpg Gas Shortage Iran Israel War

LPG Gas Shortage :”नाल्यातून गॅस निर्मिती अन् पुन्हा एकदा बैलगाड्यांचे युग…! गॅस तुटवड्यावरुन खासदार संजय राऊतांचे टीकास्त्र

खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेत गॅस तुटवड्यावरुन मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली. तसेच आता पुन्हा एकदा बैलगाडी युग सुरु होईल अशी उपरोधिक टीका केली.

Updated On: Mar 11, 2026 | 11:25 AM
MP sanjay Raut target modi government over LPG Gas shortage Iran-Israel War

खासदार संजय राऊत यांनी गॅस तुटवड्आवरुन मोदी सरकारवर टीका केली (फोटो - सोशल मीडिया)

  • खासदार संजय राऊत यांची पत्रकार परिषद
  • गॅस आणि तेल तुटवड्यावरुन मोदी सरकारवर टीका
  • मोदी भक्त इंधन टंचाईवर एक शब्दही बोलत नाही – राऊत
Sanjay Raut PC : मुंबई : आखाती देशांमध्ये सुरु असलेल्या युद्धाच्या परिस्थितीमुळे देशामध्ये तेल आणि गॅसची कमतरता भासू लागली आहे. व्यावसायिक गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला असून घरगुती गॅसवर (LPG Gas) देखील नियम लावण्यात आले आहे. इराण आणि इस्रायल अमेरिकेमध्ये सुरु झालेल्या युद्धाची झळ भारतीय सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचली आहे. यामुळे विरोधकांनी देखील आक्रमक भूमिका घेतली आहे. हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे अपयश असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे. याच मुद्द्यावरुन ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत (Sanjay raut) यांनी देखील मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

खासदार संजय राऊत यांनी मुंबईमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी युद्धाचे पडसाद भारतामध्ये पडू लागल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच ही मोदी सरकारची चूक असल्याची टीका देखील खासदार राऊत यांनी केली आहे. संजय राऊत म्हणाले की, “केंद्र सरकारचे भारताला शंभर वर्षे मागे नेण्याचे स्वप्न आता पूर्ण होताना दिसत आहे. सध्याच्या परिस्थितीमुळे गाड्या रस्त्यावर धावण्याऐवजी पुन्हा एकदा बैलगाड्यांचे युग येईल की काय, अशी भीती संजय राऊतांनी व्यक्त केली. यावेळी त्यांना महाराष्ट्रात परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे, पण मोदी आणि त्यांचे भक्त या इंधन टंचाईवर एक शब्दही बोलायला तयार नाहीत,” असा टोला खासदार संजय राऊत यांनी लगावला आहे.

हे देखील वाचा : उद्या राजकारणात भूकंप येणार? संसदेत Om Birla यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव; BJP चा प्लॅन काय?

पुढे संजय राऊत यांनी मोदी सरकारवर उपरोधक टीका केली. ते म्हणाले की, “पंतप्रधान मोदी हे एक मोठे संशोधक आहेत. त्यांनी काही वर्षांपूर्वी नाल्यातून गॅस निर्मिती करण्याचा शोध लावला होता. नाल्यात पाईप टाकून त्यातून निघणाऱ्या गॅसवर घरातील चुली पेटवता येतात, असे त्यांनी सांगितले होते. आता देशावर इंधनाचे संकट असताना मोदींच्या या संशोधनाचा फायदा देशाला व्हायला हवा. मोदींच्या या संकल्पनेतून मुंबईतील मिठी नदीच्या किनाऱ्यावर गॅस निर्मितीचा पहिला पथदर्शी प्रकल्प सुरू करावा. या प्रकल्पाच्या उद्घाटनासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान मोदींना आवर्जून बोलवावे. या कामासाठी लागणारे पाईप्स किंवा इतर आवश्यक साहित्याची व्यवस्था शिवसेना म्हणून आम्ही करायला तयार आहोत. मिठी नदी यशस्वी झाली की यमुना नदीवरही असाच प्रयोग करता येईल,” अशी टीका खासदार संजय राऊत यांनी मोदी सरकारवर केली आहे.

हे देखील वाचा : “हे परराष्ट्र धोरणाचे अपयश..! गॅस तुटवड्यावरुन विरोधकांचा मोदी सरकारवर निशाणा

“सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर येथील इंजिनिअरिंग प्लांट्सना गॅसची मोठी गरज असते. मात्र, पुरवठा थांबल्याने हे उद्योग आता पूर्णपणे संकटात आहेत. छत्रपती संभाजीनगर आणि चाकण येथे असणाऱ्या ऑटोमोबाईल हबला मोठ्या प्रमाणात इंधन लागते मात्र इंधन टंचाईचा मोठा फटका बसला आहे. या संकटामुळे केवळ उद्योगच नाही, तर शेतकरी, कष्टकरी वर्ग, हॉटेल व्यावसायिक आणि टाईल्स उत्पादकही भरडले जात आहेत. हॉटेल्स व्यवसाय बंद आहेत,” अशा शब्दांत खासदार संजय राऊत यांनी नाराजीचा सूर व्यक्त केला.

Published On: Mar 11, 2026 | 11:25 AM

Mar 11, 2026 | 11:25 AM
