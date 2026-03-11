LPG cylinder shortage : घरगुती सिलिंडरच्याही तुटवड्याची शक्यता, दरवाढीचा अमरावतीला झटका; ५.९५ लाख ग्राहकांवर परिणाम

या दरवाढीचा परिणाम अमरावती जिल्ह्यातील सुमारे ५.९५ लाख गॅस ग्राहकांवर होणार आहे. यामध्ये केवळ ७५ शहरी भागातच सुमारे १ लाख २ हजार असोसिएशनने दिली. जिल्ह्यात इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या ३ कंपन्यांचे एकूण ३६ गॅस वितरक कार्यरत आहेत. जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांमध्ये सुमारे ४ लाख २० हजारांहून अधिक घरगुती गॅस ग्राहक असून अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रात १ लाख – ७५ हजार ग्राहक नोंदणीकृत आहेत. – अमरावती जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या सुमारे २९ लाख ५० हजार असून, त्यापैकी जवळपास ६ लाख एलपीजी गॅस कनेक्शन आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश नागरिक वरुड तालुक्यात ग्रामीण भागात ६ दिवसापासून भारत गॅस बुकिंग सेवा बंद असून, बुकिंग सेवेचा मोबाइल नंबर लाऊन लाभार्थी त्रासला. यामुळे महिलांना स्वयंपाक करण्यास अडचणी निर्माण होत असून, आता पूर्वीसारखे जाळण्यासाठी लाकूडसुद्धा नसते. त्यामुळे संपूर्ण स्वयंपाक हा गॅसवर अवलंबून असते. गॅस बुकिंग न झाल्यामुळे सिलिडर मिळत नसल्याचा दुष्परिणाम नागरिकांना भोगावा लागत आहे.
वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ होणार असल्याच्या अफवांमुळे पेट्रोल पंपांवर नागरिकांची गर्दी दिसून येत आहे. खाडी प्रदेशात वाढत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय तणावाचा परिणाम पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमतीवर झाला. त्यामुळे दरवाढ झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, तज्ञ तसेच जिल्ह्यातील गॅस व पेट्रोल वितरकांचे म्हणणे आहे की, परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर पुरवठा आणि किमती दोन्ही स्थिर होण्याची शक्यता आहे. सध्या ग्राहकांनी गॅसचा वापर विचारपूर्वक करावा तसेच पर्यायी ऊर्जास्रोतांचाही वापर करावा, असा सल्ला देण्यात येत आहे.
भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑईल या तिन्ही प्रमुख कंपन्यांकडे पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी आणि एलपीजी गॅस सिलिंडरचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. जिल्हा प्रशासन आणि तेल कंपन्या जिल्ह्यात इंधनाचा साठा कायम राखण्यासाठी समन्वयाने काम करीत आहे. त्यामुळे इंधनाचा तुटवडा होणार असल्याच्या अफवांवर नागरिकांनी विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर केले.
गॅस बुकिंग सेवा ही कंपनी कडूनच बंद अमेरिका यांचे युद्ध सुरू असल्यामुळे गॅसची टंचाई आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिक रोज ऑफिसमध्ये चकरा मारत असून, या समस्येला आम्हीदेखील त्रासलो आहे, अशी प्रतिक्रिया भारत गैस वितरक, वरूड राहुल परिहार यांनी दिली.
अमरावती जिल्ह्यात पेट्रोल-डिझेलची कोणतीही कमतरता नाही. सर्व काही सुरळीत सुरू आहे. पूर्वी जे दर होते तेच सध्या लागू आहेत. सरकारकडूनही सध्या इंधनाच्या दरात वाढ होणार नसल्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, अशी माहिती अमरावती पेट्रोलपंप डिलर्स असोसिएशन सचिव, सौरभ जगताप यांनी दिली.
तर दर दोन ते तीन दिवसांनी एलपीजी गॅस सुमारे ३४२ सिलेंडर असतात. सध्या कोणताही तुटवडा नाही. गॅसचा पुरवता नियमित सुरू आहे आणि पुढेही सुरू राहील, जरी कमर्शियल गॅस सिलिंडरवर काही काळासाठी निर्बंध लावण्यात आले असले, तरी त्यांचे वितरण लवकरच सुरळीत होईल. सध्या घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य दिले जात असल्याने त्यांना कोणतीही अडचण नाही, अशी माहिती एलपीजी गॅस वितरक, अमरावती मयूर ऑफ यांनी दिली.