रात्रीच्या जेवणात दररोज किती चपात्या खाव्यात? वजन कमी करण्यासाठी आणि आरोग्यासाठी मानला जाणारा हेल्दी पदार्थ

जेवणाच्या ताटात जर गव्हाच्या पिठाच्या चपात्या नसतील तर जेवल्यासारखे अजिबात वाटत नाही. आपल्यातील अनेकांना कायमच आहारात चपाती लागते. तसेच जेवणाच्या डब्यात सुद्धा आवडीने चपाती खाल्ली जाते. पण रात्रीच्या वेळी अतिशय हलका आणि सहज पचन होणारा आहार घ्यावा. कारण रात्रीच्या वेळी शरीराची पचनक्रिया मंदावते आणि खाल्लेले अन्नपदार्थ पचन होण्यासाठी जास्तीचा वेळ लागतो. याचा थेट परिणाम पचनक्रियेवर होतो. चला तर जाऊन घेऊया रात्रीच्या जेवणात नियमित किती चपात्या खाव्यात? चपाती खाल्ल्यामुळे शरीराला काय फायदे होतात? याबद्दल सविस्तर माहिती.(फोटो सौजन्य – istock)